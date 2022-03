Stranger Things - 4. kausi: julkaisupäivä, trailerit, näyttelijät ja muut tiedot odotetusta Netflix-sarjasta

Lyhyesti - Stranger Thingsin neljäs tuotantokausi on jaettu kahteen osaan

- Ensimmäinen osa (Volume 1) ilmestyy 27.5.2022, toinen puolisko 1.7.2022

- Tapahtumat sijoittuvat puoli vuotta kolmoskauden lopun jälkeen

- Kuvajulkaisut vihjaavat palaaviin hahmoihin

- Viides ja viimeinen kausi on saanut Netflixin hyväksynnän

Odottavan aika on ollut pitkä, mutta nyt tunnelin päässä näkyy valoa. Stranger Thingsin neljäs tuotantokausi ilmestyy perjantaina 27. toukokuuta 2022. Tai no puolet siitä saapuu tuolloin.

Netflix-sarjan paljastettiin nimittäin saapuvan kahdessa erässä. Ensimmäinen puolisko ilmestyy toukokuun lopussa, jälkimmäinen satsi viisi viikkoa myöhemmin eli perjantaina 1. heinäkuuta. Olisimme malttamattomina tietysti halunneet saada kaikki jaksot kerralla, mutta onneksi odotus on kuitenkin päättymässä pikapuoliin.

Kyseessä ei suinkaan ole ainoa tieto Stranger Thingsin neljännestä kaudesta. Yliluonnollista kauhua sisältävä sarja on uusittu viidennelle kaudelle, joka on samalla pääsarjan viimeinen sesonki. Dufferin veljekset vahvistivat asian neljännen kauden julkaisupäivien yhteydessä. Samalla on julkaistu neljä julistetta, jotka vihjaavat tuttujen hahmojen jälleennäkemiseen. Niin ikään juonesta on annettu osviittaa ja tiedämmepä kolmannen sekä neljännen kauden välissä olevan aikahypynkin pituuden. Kaikkinensa olemme siis hyvin perillä Stranger Thingsin 4. tuotantokaudesta.

Olemme keränneet alle kaiken tarpeellisen tiedon koskien Stranger Thingsin 4. tuotantokautta. Voit lukea tästä artikkelista lisätietoja vanhoista sekä uusista hahmoista, jaksojen nimistä sekä muista yksityiskohdista.

Kannattaa kuitenkin huomata, että tämä juttu sisältää juonipaljastuksia kausista 1-3. Myös neljännestä kaudesta saattaa paljastua yksityiskohtia, joten lukemista kannattaa jatkaa omalla vastuulla.

Julkaisupäivä

Stranger Thingsin 4. kausi ilmestyy 27.5. ja 1.7.

Every ending has a beginning. Vol. 1 is coming May 27. Vol. 2 is coming July 1. pic.twitter.com/nw8IYqQzilFebruary 17, 2022 See more

Kuten jo mainitsimmekin, Stranger Things 4 saapuu Netflixiin kahdessa osassa. Ensimmäinen puolisko ilmestyy 27.5.2022, jälkimmäinen osio viisi viikkoa myöhemmin eli 1.7.2022.

Sarjaa työstävät Dufferin veljekset julkaisivat ajankohdan ohella faneille suunnatun saatekirjeen, jossa perusteltiin päätöstä jakaa kausi kahteen osaan. Taustalla ovat pidentyneet jaksot. Kauden tuotanto on kestänyt poikkeuksellisen pitkään, mikä näkyy myös episodien pituuksissa.

"Yhdeksän käsikirjoitusta, yli 800 sivua, lähes kahden vuoden kuvaukset, tuhannet visuaaliset efektit sekä melkein kaksinkertainen pituus tekevät Stranger Thingsin neljännestä kaudesta haastavimman tähän mennessä. Muta se oli myös palkitsevinta. Kun huomioi venyneen pituuden sekä halun tuoda sarjan teille mahdollisimman nopeasti, on 4. kausi jaettu kahteen osaan."

Lisätietoja sesongin tuotannosta voi lukaista alla olevasta viestistä:

uoos noʎ ǝǝs pic.twitter.com/pJ71dRgmo1February 17, 2022 See more

Ennen kuin julkaisupäivä kerrottiin, Stranger Things -faneja kiusoiteltiin julisteilla. Nämä ilmestyivät nähtäville vain hetkeä ennen julkaisupäivän julkistusta. Jokainen otos esittelee tuttujen hahmojen jälleennäkemisen matkalla edessä olevaa ovea kohden. Kuvagalleria on nähtävissä alla:

Kuva 1/5 The first official poster for Stranger Things season 4. (Image credit: Netflix) Kuva 2/5 The second official poster for Stranger Things season 4. (Image credit: Netflix) Kuva 3/5 The third official poster for Stranger Things season 4. (Image credit: Netflix) Kuva 4/5 The fourth official poster for Stranger Things season 4. (Image credit: Netflix) Kuva 5/5 The fifth official poster for Stranger Things season 4. (Image credit: Netflix)

Jaksojen osalta on vielä mainittava, että emme tiedä episodien jakautumisesta mitään. Koska kausi koostuu yhdeksästä luvusta, lienee toisessa puoliskossa neljä ja toisessa viisi jaksoa.

Trailerit

Stranger Thingsin 4. kausi esiintyy useilla trailereilla

Netflix on julkaissut toistaiseksi neljä ensimaistiaista, joista viimeisin esittelee Kaliforniaan muuttaneen Byersin perheen sekä Elevenin. Vaikka joukkio on siirtynyt toiselle puolelle Yhdysvaltoja, ei se tarkoita pelastusta ylösalaiselta maailmalta (Upside Down). Luvassa lieneekin siis menneisyyden haamuja.

Kun traileri on katsottuna, kannattaa kurkata kolme aiempaa pätkää. Näistä ensimmäisenä on paljastus sheriffi Jim Hopperin (David Harbour) hengissä olemisesta, vaikka kolmoskausi päättyikin räjähtävissä tunnelmissa:

Helmikuussa 2020 julkaistua Hopperiin keskittyvää traileria on seurannut neljä videota. Näistä yksi oli julkaisuikkunasta vihjaillut teaser, kun taas muut keskittyivät Eleveniin ja Byers-perheeseen. Molemmat ovat katsottavissa yläpuolella yhdessä Hopper in Russia -trailerin kera.

Joten entäpä kaksi muuta? Näistä yksi julkaistiin toukokuussa 2021, jossa vihjattiin Elevenin taustatarinan olevan keskeinen osa neloskauden juonta:

Toinen taasen julkaistiin Netflixin Tudum-fanitapahtuman lomassa syyskuussa. Se antaa esimakua Creel Housesta, jota Dufferin veljekset kuvailivat "todella tärkeäksi paikaksi". Näemme lisäksi Dustinin matkimassa Sherlock Holmesia. Tämä hassuttelu on katsottavissa alta:

Jaksojen nimet

Mitä jaksojen nimet paljastavat?

Jim Hopper on ainakin hetken aikaa tyystin omillaan. (Image credit: Netflix)

Stranger Thingsin 4. kausi koostuu seuraavista yhdeksästä jaksosta:

Episode 1: The Hellfire Club

Episode 2: Vecna's Curse

Episode 3: The Monster and the Superhero

Episode 4: Dear Billy

Episode 5: The Nina Project

Episode 6: The Dive

Episode 7: The Massacre at Hawkins Lab

Episode 8: Papa

Episode 9: The Piggyback

Voinemme aivan ensimmäiseksi päätellä, että Elevenin taustatarina on vahvasti esillä neljännen kauden kolmannessa jaksossa, jossa todennäköisesti käydään läpi ensimmäistä kohtaamista Demogorgonin kanssa. Vastaavasti kuudes episodi lienee ensimmäinen "sukellus" toiseen ulottuvuuteen. Lisäksi seitsemännessä luvussa saatetaan paljastaa Doctor Brennerin (Matthwer Modine) sekä Hawkins Labin henkilökunnan ykköskauden päätösjakson jälkeinen kohtalo.

Episodi 8 viitannee Elevenin isä ja tytär -henkiseen suhteeseen Brennerin kanssa. Mukana voi hyvinkin olla viitteitä Hopperin tyttärestä, jota spekuloimme myöhemmin lisää.

Mitä muuta jaksojen nimet meille kertovat? Ensinnäkin avausjakson otsikkona on Hawkins High School -koulun Dungeons and Dragons -klubin nimi, joten kenties palaamme hetkeksi aikaa koulunpenkille. Neljäs jakso taasen vaikuttaa keskittyvän Maxiin, jonka Billy-veli uhrasi itsensä pelastaakseen muut kolmannella tuotantokaudella.

D&D-lautapeleihin tutustuneet tietänevät jo valmiiksi kakkosjakson nimen taustat. Vecna on voimakas velho, joka muuttuu ruumiiksi World of Greyhawk -kampanjassa. Häntä pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista D&D-konnista. Onko Vecna jotenkin sidoksissa kauden aikana pelattavaan peliin? Vai onko tämä jotenkin sidoksissa Creel Houseen? Kyseessä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun Stranger Things on ammentanut vaikutteita Dungeons & Dragonsista. Vecna ja hänen kirouksensa voi hyvin olla osa neloskauden tapahtumia.

Viides jakso saattaa viitata Nina Kulaginaan eli taikavoimilla varustettuun venäläisnaiseen. Hetkinen, henkilö yliluonnollisilla voimilla? Missä olemmekaan kuulleet tästä aiemmin? Emme olisi yllättyneitä, jos tämä kaikki viittaisi Eleveniin (sekä kakkoskauden Eightiin eli Kaliin), joka oli Brennerin kokeilujen testikappaleena.

Yhdeksännen jakson osalta emme osaa sanoa mitään. Kyseessä on myös päätösjakso, joten emme kertoisi vaikka tietäisimmekin. Juonipaljastukset on syytä säästää heinäkuun jälkeiseen aikaan.

Tarina

Mistä 4. kausi kertoo?

Koko jengi on kasassa jälleen. (Image credit: Netflix)

Netflix julkaisi virallisen tiedotteen koskien neljättä tuotantokautta: "On kulunut kuusi kuukautta Starcourtin taistelusta, joka toi tuhon ja kauhun Hawkinsiin. Ryhmän jäsenet ovat seuraamusten vuoksi hajaantuneet ensimmäistä kertaa, eikä koulun monimutkaisuuden keskellä liikkuminen ole helppoa. Kun tilanne on vaarallisimmillaan, uusi ja pelottava yliluonnollinen uhka nostaa päätään. Sen uhan ratkaiseminen saattaisi viimein lopettaa ylösalaisen maailman (Upside Down) kauhut."

Tämä ei luonnollisestikaan kerro tulevasta uhasta hirveästi. Nyt kuitenkin tiedämme, että kolmannen kauden lopun ja neljännen sesongin alun välillä on kuusi kuukautta. Eli kun kolmas kausi sijoittui heinäkuuhun 1985, neljäs kausi jatkaa tarinaa vuodenvaihteesta tai talvesta 1986.

"Neljäs kausi käynnistyy puoli vuotta edellisten tapahtumien jälkeen. Sankarikaarti on hajautunut ympäri maailmaa erilaisiin mutta yhtä kaikki mysteerisiin paikkoihin."

Kun viralliset tiedot ovat näin vähäiset, on aika siirtyä näyttelijöiden sekä tuotannon antamiin kommentteihin. Näitä onkin piisannut eri haastattelujen yhteyksissä runsain mitoin.

Steve Harringtonia näyttelevä Joe Keery kuvaili neljättä kautta "pelottavimmaksi tähän asti" Total Filmin haastattelussa. Vastaavasti David Harbour jutusteli Deadlinen kanssa, jonka yhteydessä Hopperin tulevia käänteitä kuvattiin "tummemman sävyisiksi".

Harbour jatkoi puheitaan The New York Timesin kanssa. Hänen mukaansa neljännen kauden tuotanto on saanut vaikutteita Alien 3:n ja The Great Escapen kaltaisista elokuvista. Todennäköisesti nämä nivoutuvat erityisesti Hopperin tarinaan, sillä mukana on sekä venäläinen vankila että Demogorgon.

Harbour avasi sanaista arkkuaan myös muiden hahmojen osalta. Entertainment Weeklyn mukaan Elevenin, Brennerin ja instituution välillä on entistä enemmän syvyyttä, kun niin menneitä kuin nykyisiäkin tuntemuksia käydään läpi. Lisäksi Creel House tuo mukanaan uusia elementtejä, joihin kaikki liittyy.

Samainen suupaltti oli myös Entertainment Tonightin haastattelussa. Tässä yhteydessä mainittiin merkittävä käännekohta Hopperin taustatarinaan, joka "nivoutuu avauskauden aivan ensimmäisiin hetkiin". Tämä liittynee edesmenneeseen Sara-tyttäreen, joten tunteet saattavat hyvinkin olla pinnassa niin sarjassa kuin kotisohvallakin.

Mike Wheeler vaikuttaisi pitävän itseään kiireisenä ilman Elevenin läsnäoloa. NME kertoo näyttelijä Finn Wolfhardin vihjanneen hahmon olevan kiireinen "jonkun luona käydessään..."

ET Onlinen kanssa jutellut Maya Hawke kommentoi Robinin tulevaa tarinaa. Vaikka näyttelijä ei kertonut mitään, vihjasi hän "Dufferin veljesten perehtyvän hahmoon entistä syvemmin".

Max Mayfieldiä näyttelevä Sadie Sink taasen vinkkasi hahmonsa käänteisiin. Sink totesi Elle Magazinen marraskuussa 2021 julkaistussa artikkelissa "olevansa erittäin onnellinen Maxin neljännen kauden tarinakaaresta, sillä hänestä nähdään uudenlainen puoli jonka näyttäminen on innostavaa."

Lopuksi Will Byersiä esittävä Noah Schnapp vihjasi hahmonsa saavan pienen tauon ylösalaisen maailman käänteistä. Hän kertoi Showbiz Cheat Sheetille seuraavaa: “Neljäs kausi painottaa vahvasti kauhua, mutta siinä on myös leikillisyyttä. Saan olla itse mukana vähemmän pelottava tarinakuviossa, joka oli todella hauskaa. En ole koskaan nauranut niin paljoa kuin tällä kaudella."

welcome to the world of stranger things.where r u going first??? #strangerthingsday pic.twitter.com/WMS0QxJAnjNovember 6, 2021 See more

Kolmannelta kaudelta jäi useita juonilankoja avoimeksi. Eleven (Millie Bobby Brown) vaikuttaisi menettäneen kykynsä, kun taas Max käsittelee Billyn kuolemaa. Sink kertoi Glamourille, että Max "on hyvin erilaisessa tilanteessa sekä maantieteellisesti että henkisesti".

Kuvauspaikalta vuotaneet kuvat vihjaavat Elevenin olevan mukana jonkinlaisessa onnettomuudessa.

Metro UK:n julkaisemat kuvat näyttävät fanien rakastaman hahmon olevan kuljetettavana kohti ambulanssia. Toisessa kuvassa voi nähdä poliisin sekä armeijan tutkimassa sortunutta rakennusta.

Emme tietenkään vielä tiedä sitä, mitä tämä tarkoittaa Elevenin tarinalle. Jos huomioi kykyjen menetyksen, saattaa onnettomuus olla sidoksissa tähän. Tai kenties Brenner on löytänyt ja kidnapannut hahmon jatkaakseen hämäriä kokeilujaan.

Näyttelijät

Ketkä näyttelijät ovat mukana?

Brett Gelmanin Murray Bauman palaa neljännelle kaudelle. (Image credit: Netflix)

Suosikkisarjan päänäyttelijät palaavat rooleihinsa neljännellä tuotantokaudella:

Winona Ryder on Joyce Byers

David Harbour on Detective Jim Hopper

Millie Bobby Brown on 'Eleven'/Jane Hopper

Finn Wolfhard on Mike Wheeler

Gaten Matarazzo on Dustin Henderson

Caleb McLaughlin on Lucas Sinclair

Noah Schnapp on Will Byers

Sadie Sink on Max Mayfield

Natalia Dyer on Nancy Wheeler

Charlie Heaton on Jonathan Byers

Joe Keery on Steve Harington

Maya Hawke on Robin Buckley

Priah Ferguson on Erica Sinclair

Cara Buono on Karen Wheeler

Brett Gelman on Murray Bauman

Salaliittoteoreetikko Murray Baumania 2. ja 3. kaudella näytellyt Brett Gelman on nostettu sarjan vakihahmoihin yhdessä Priah Fergusonin ja Cara Buonon kanssa. Matthew Modine ja Joe Chrest puolestaan palaavat rooleihinsa taustahahmoina Matthew Brenner ja Ted Wheeler.

Variety paljasti marraskuussa 2020 muutamia uusia näyttelijäkiinnityksiä neljännelle kaudelle:

Jamie Campbell Bower (Sweeney Todd) on Peter Ballard, joka on psykiatrisen sairaalan henkilökuntaa. Bower on yksi neljännen kauden kolmesta uudesta päähahmosta.

Eduardo Franco (Booksmart) on Argyle, Jonathanin uusi paras kaveri. Hän on paitsi pitsalähetti mutta myös todellinen ilopilleri. Franco on 4. kauden uusia päähahmoja.

Joseph Quinn (Catherine the Great) on Eddie Munson. Hän on rohkea hevimies, joka vastaa Hawkins High Schoolin D&D-yhteisöstä, jossa piilee sesongin suurimmat mysteerit. Myös hän on kauden uusia päähahmoja.

Tom Wlashicha (Game of Thrones) on Dmitri, venäläinen vanginvartija joka ystävystyy Hopperin kanssa.

Nikola Djuricko (World War Z) on Yuri, venäläinen salakuljettaja.

Joel Stoffer (Agents of S.H.I.E.L.D) on Warden Hatch.

Robert Englund (A Nightmare on Elm Street) on Victor Creel, häiriintynyt vanki psykiatrisessa sairaalassa. Hänet on tuomittu raa'asta murhasta 1950-luvulla.

Sherman Augustus (Virus) on Lt. Colonel Sullivan, älykäs ja hyvään uskova mies.

Mason Dye (Teen Wolf) on Jason Carver, komea sekä rikas urheilija, jonka maailma kärsii pahuuden leviämsiestä.

Tyner Rushing (Lovecraft Country) on Virginia Creel eli Victorin sukulainen.

everything is going to be FINE in Stranger Things 4, absolutely no cause for alarm #StrangerThingsDay pic.twitter.com/bGKAOPei8YNovember 6, 2021 See more

Viimeiset neljä uutta näyttelijää paljastettiin Netflix Geeked Week -tapahtumassa kesäkuussa:

Amybeth McNulty (Anne With an E) on Vickie, suosittu ja ahkerasti hölöttävä nörtti, joka ihastuu yhteen sankareista.

Miles Truitt (Queen Sugar) on Patrick, suosittu koripalloilija Hawkinsin koulussa. Hänen elämänsä kuitenkin murenee käsiin dramaattisten käänteiden jälkeen.

Regina Ting Chen (Queen of the South) on Ms. Kelly, pidetty ja oppilaistaan pitävä opinto-ohjaaja. Hän on aina alakynteen jääneiden asialla.

Grace Van Dien (Charlie Says) on Chrissy, Hawekinsin koulun suosituin cheerleader. Hänellä on kuitenkin omat salaisuutensa täydellisen pinnan alla.

Lisäksi Nina Dobrev (Vampyyripäiväkirjat) piipahtanee neljännellä kaudella jonkinlaisessa cameoroolissa. Asiasta kerrottiin hänen henkilökohtaisella Instagram-tilillä yhdessä Hawkin High School -kuvan ja "Stranger Things on tapahtunut" -viestin kera. Ei ole täyttä varmuutta siitä, onko kuva vain muisto tapahtumapaikalla käymisestä vai viittaus mukanaolosta. Jälkimmäinen vaikuttaa todennäköisemmältä, mutta eihän sitä koskaan tiedä.

Stranger Thingsin tulevaisuus

Jääkö Stranger Thingsin 4. tuotantokausi viimeiseksi?

Onko tämä Stranger Thingsin loppu? (Image credit: Netflix)

Ei, Stranger Things 4 ei jää Netflixin hittisarjan joutsenlauluksi. Vaan loppusuora kuitenkin häämöttää jo, sillä Dufferin veljekset ovat vahvistaneet viidennen tuotantokauden jäävän Stranger Things -päätarinan loppuhuipennukseksi.

Dufferin veljekset paljastivat asian faneille suunnatussa kirjeessä:

"Suunnittelimme seitsemän vuotta sitten koko Stranger Thingsin tarinakaaren. Tuolloin arvelimme sarjan kestävän neljä tai viisi kautta. Lopputulos oli liian laaja neljään tuotantokauteen, mutta kuten varmasti näettekin, olemme jo maalisuoralla. Neljäs kausi on toiseksi viimeinen, sillä 5. tuotantokausi jää sarjan viimeiseksi."

Vaikka jäähyväiset vaikuttavat haikeilta, ei Elevenille, Hopperille ja muille tarvinne vielä jättää lopullisia hyvästejä. Dufferit ovat antaneet ymmärtää, että Stranger Things -universumissa voisi olla muitakin tarinoita kerrottavaksi. Saatamme hyvin siis nähdä elokuvan tai spin-off-sarjoja vielä viidennen kauden jälkeenkin.

Olisi jopa eriskummallista, jos Netflix luopuisi huippusuosiota nauttivasta Stranger Thingsistä tuosta vain. Kyseessä on suoratoistopalvelun suurimpia omia menestystarinoita, joten universumin laajentaminen kävisi järkeen.

Tällä hetkellä olemme kuitenkin onnellisia siitä, että Stranger Things 4 on jo melkein täällä. Kautta on odotettu todella kauan, joten toivottavasti odotus myös palkitaan kesällä 2022.