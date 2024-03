Polar esitteli uuden Grit X2 Pro -urheilukellon

Kotimainen Polar on esitellyt uuden Grit X2 Pro -urheilukellon, jonka luvataan tarjoavan huippuominaisuuksia ulkoharjoitteluun. Laitteessa on kattava treeniseuranta sekä erityisesti navigointityökalut, jotka näyttävät ainakin paperilla riittäviltä parhaiden urheilukellojen listallemme. Tästä huolimatta hintalappu on huippumalliksi odotettua edullisempi.

Polar Grit X2 Pro sisältää 1,39-tuumaisen AMOLED-näytön pikselitiheydellä 326 ppi. Ruutu on noin 15 prosenttia kookkaampi kuin edeltävässä mallissa. Valmistaja lupaa laitteelle 43 tunnin akkukeston treenitilassa ja jopa 10 päivän puhdin perusarjessa. Lisäksi mukana on ainakin erillinen virransäästö-treenitila 140 tunnin käyttöä varten.

Valmistaja kertoo satsanneensa erityisesti navigointiin ja paikannukseen. Treenikellossa nähdään uudenlainen yhteyttä parantava antenni sekä kaksitaajuus-GPS. Kelloon on myös esiasennettu Euroopan ja Pohjois-Amerikan topografiset kartat.

Aiemmin julkaistussa Polar Pacer Prossa on erillinen työkalu paluureitin löytämiseen. Tämä on suunniteltu Grit X2 Prota varten uudelleen. Ja mikäli suuntavaisto pettää yön pimeydessä, voi kellon sisäänrakennettua LED-taskulamppua auttaa tilanteen korjaamiseksi.

Aktiivisuus- ja treeniseuranta hoituu kattavilla antureilla. Mallissa on neljännen sukupolven optinen sykeseuranta, EKG-mittari, SpO2-happisaturaatioseuranta sekä ihon yöllisen lämpötilan seuranta. Valmistaja lupaa uuden 3D-nopeus-lukeman tuovan lisäarvoa mäkisen maaston seurantaan, sillä se arvioi nopeutta 30 sekunnin otannalla. Tällöin hetkelliset piikit eivät vääristä lukemia.

Polarin urheilukelloa voidaan ainakin paperilla pitää suorana haastajana Garmin Epix Prolle. Hinnassa on kuitenkin eroja, sillä Polar Grit X2 Pro kustantaa 749,90 € (Night Black ja Stone-Gray) tai 869,90 € (Titan Autumn Leather ja Black Silicone). Garminin verrokki kustantaa materiaalivalinnoista riippuen 979 € tai enemmän, joten tällä saralla suomalaisvalmistaja ottaa niskalenkin.

Ennakkotilaukset ovat parhaillaan käynnissä ja ne jatkuvat 2. huhtikuuta asti. Varsinainen myynti alkaa 3. huhtikuuta 2024.

Hanki päivittäisiä tietoja, inspiraatiota ja tarjouksia postilaatikkoosi Rekisteröidy saadaksesi päivittäisiä uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, analyyseja, tarjouksia ja paljon muuta tekniikan maailmalta. Ota yhteyttä ja kysy lisää muista Future-tuotemerkeistä Vastaanota sähköpostia luotettavien kumppaneidemme tai sponsoriemme puolesta

(Image credit: Polar)