Arvostelussa Polar Pacer Pro

Polar Pacer Pro on mainio GPS-paikannuksella varustettu keskihintainen juoksukello. Sen kattavat treenityökalut auttavat tehostamaan harjoittelua, minkä lisäksi syvälliset mittaustulokset antavat runsaasti pureskeltavaa treenin päätyttyä. Älykello-ominaisuuksien puuttuminen on harmi, mutta puhtaasti urheilukelloa etsivät saavat Polar Pacer Prosta erinomaisen työkalun treeninsä tueksi.

Pika-arviossa Polar Pacer Pro

Polar Pacer Pro on hintaluokkansa tämän hetken parhaita urheilukelloja. Sen suurin valtti on monipuolisuus, sillä laite sopii niin harrastelijan kuin aktiivijuoksijankin ranteeseen.

Sisäänrakennettu GPS-paikannus mahdollistaa juoksumatkojen seurannan kattavilla tiedoilla. Happihyppelyn jälkeen voi tarkistaa vauhdin, matkan sekä korkeuserojen kaltaiset tiedot, minkä lisäksi Polar Flow -tukisovelluksesta saa entistä tarkemmat yksityiskohdat lenkillä kuljetuista kilometreistä. Halutessaan kellon saa analysoimaan menneitä treenejä sekä asetettuja tavoitteita, joiden pohjalta laite laskee käyttäjälle soveltuvan vauhdin. Polar Flow -sovelluksen yksityiskohtaiset tiedot tukevat urakkaa, sillä sykkeen sekä nousujen kaltaiset tiedot ovat monille suunnitelmallisille juoksijoille keskeisiä. Valitettavasti suora vertailu treenien välillä on haastavaa, mutta yksittäisestä suorituksesta saa purettua analyysipöydällä pieniksi palasiksi.

Eri harjoitustilat tarjoavat mukavasti vaihtelua ja lajiin soveltuvia mittaustuloksia. Ennen kaikkea Polar Pacer Pro on kuitenkin tarkoitettu juoksijoiden ranteisiin, jotka saavat kellosta kaiken ilon irti. Kattava GPS-paikannus, reittiseurannat, Kisavauhti-ominaisuus sekä Takaisin alkuun -reittiopastus tuovat lenkille runsaasti iloa. Valitettavasti kartat esitetään kuitenkin vain nuolena, joten täysiä värikarttoja ei ole ranteesta saatavissa.

Nightly Recharge -mittaus antaa arjessa hyvän kuvan palautumisen ja levon onnistumisesta. Sen avulla on helppo tulkita kehon tilannetta ja suunnitella seuraavat harjoitukset sopivalle rasitustasolle.

Erityisesti juoksijat saavat Polar Pacer Prosta erinomaisen työkalun lenkkiensä tueksi. Malli erottuu edukseen hinta-laatusuhteellaan, joka on markkinoiden parhaimmistoa. On kuitenkin huomautettava, että kyseessä on lähes yksinomaan urheilukello, ei älykello. Kokonaisvaltaista kokemusta kaikenlaisiin tilanteisiin etsivät löytävät markkinoilta kattavampiakin kokonaisuuksia, mutta treenityökaluina ne tuskin yltävät Polarin tasolle.

Paljonko Polar Pacer Pro maksaa?

Polar Pacer Pro maksaa Suomessa 299 euroa. Laitetta on saatavilla kattavasti eri jälleenmyyjiltä sekä Polarin kotisivuilta (opens in new tab).

Malli on saatavissa viidessä veri värivaihtoehdossa, jotka ovat valkoinen (Snow White), harmaa (Carbon Gray), sininen (Midnight Blue), viininpunainen (Autumn Maroon) ja vihreä (Aurora Green).

Kello julkaistiin yhdessä 199 euroa maksavan Polar Pacer -mallin kanssa alkukesästä 2022.

Minkälainen kello Polar Pacer Pro on?

Kirkas 45 mm näyttö

Helppokäyttöiset viisi painiketta

Tukisovellus on erittäin käyttäjäystävällinen

Polar Pacer Pro on laadukkaalta tuntuva treenikello. Sen 45 mm näyttö sekä 1,1 mm paksu Gorilla Glass -suojalasi tekevät käytöstä erittäin helppoa myös auringonpaisteessa. Tämä on erityisesti kesäisillä juoksulenkeillä kullankallista, sillä näytön tihrustaminen kesken askelluksen on aina harmittavaa. Näytön luettavuutta saa parannettua nostamalla kirkkautta tai hyödyntämällä painikkeen taakse sijoitettua taustavaloa. Näistä jälkimmäinen on optimaalinen ratkaisu luettavuuden ja akkukeston välillä tasapainotteluun.

Mallissa on 1,2-tuumainen MiP-näyttö, jonka tarkkuus on 240 x 240. Tältä osin se ei yllä markkinoiden parhaimpiin ja edistyneimpiin, mutta käyttökokemus on silti onnistunut. Lisäksi Polar ei ole siirtynyt esimerkiksi Huawei Watch GT Runnerin tavoin kosketusnäyttöön.

Ulkonäkö on myös muutoin kohdillaan. Kellossa on Polarille tyypilliseen tapaan viisi fyysistä painiketta, joista oikean puolen keskellä oleva näppäin on väriltään punainen. Muut painikkeet ovat varattu valikossa ylös- ja alas rullaamiseen, taustavalaistuksen aktivointiin sekä pikavalikon avaamiseen. On hyvä huomata, että kellovalmistajat eivät ole päässeet täyteen yhteisymmärrykseen vakiintuneista käytännöistä. Jos on tottunut käyttämään esimerkiksi Garminin älykelloja, ensihetket ovat pullollaan väärien komentojen syöttämistä.

Kunhan Polarin näppäinasetteluun tottui, osoittautui kokonaisuus todella loogiseksi ja helppokäyttöiseksi. Perusvalikossa rullaaminen näyttää jatkuvasti kellotaulun aikarautoineen, jonka ympärillä esitellään näkymän keskeiset sisällöt. Erilaiset valikkosivut esittelevät sykettä, treenitietoja, Nightly Recharge -palautumistiedon, säätiedot sekä suositeltuja harjoituksia.

Niin ikään Polar Flow -tukisovellus on onnistunut. Ohjelmisto on saatavissa iOS- ja Android-puhelimien ohella myös Huawein älypuhelimelle. Päivittäiset tiedot ja mittaustulokset ovat helposti nähtävillä, minkä jälkeen lisätietoja saa mittauslukemaa tai -kuvaajaa painamalla.

Polar Pacer Pro painaa rannekkeen kanssa 41 grammaa, ja muovinen runko alumiinikehyksellä viimeistelee käyttömukavan olemuksen. Silikoninen ranneke on suunniteltu erityisesti lenkkeilijöiden tarpeita silmälläpitäen. Kokonaisuutena mallia on miellyttävä pitää ranteessa niin arjessa kuin urheillessakin.

Arvosana muotoilusta: 4/5

Mitä ominaisuuksia Polar Pacer Prossa on?

Rajalliset älykello-ominaisuudet

Erittäin kattavat ja syvälliset treenitiedot

Runsaasti lajitiloja

Vaikka Polar Pacer Pro kertoo säätiedot ja näyttää tyypillisimmät ilmoitukset, kyseessä ei ole suoranainen älykello. Malliin ei saa ladattua kolmannen osapuolen sovelluksia, pelejä tai muutakaan ylimääräistä. Polarin urheilukello on nimenomaan urheilukello, ei muuta.

Koska malli on suunnattu treenaajan ranteeseen tukemaan treenejä, ei mallilta sovi odottaakaan ylimääräisiä arjen ominaisuuksia. Musiikkitoiston hallinta onneksi onnistuu, joten et joudu kaivamaan puhelinta taskustasi vaihtaaksesi kappaletta parempaan. Mikäli etsit vielä monipuolisempaa mallia kaikkiin tilanteisiin, kannattaakin tutustua parhaiden älykellojen listaamme.

Sen sijaan Polar Pacer Pro tarjoaa edistyneet työkalut treenaamisen ja terveyden seurantaan. Kokonaisuus on suunniteltu lähes yksinomaan juoksijoiden tarpeeseen, vaikka muitakin lajivalintoja on saatavilla. Hölköttelijät ja muut lenkkipolkujen kuluttajat saavat kellosta verrattain kattavammat seurantatyökalut, jotka kestävät vertailun markkinoiden parhaimpiin treenikelloihin. Poltetut kalorit, yksityiskohtaiset reittiseurannat, kavutut nouset sekä juoksutehon kaltaiset tiedot ovat omiaan syvempään tutustumiseen. Ainoa selkeämpi puute koskee kuukausitason treeniraporttia, jonka avulla tuloskunnon kohentumista olisi helpompi seurata.

Sykealueiden avulla on helppo tutkia harjoituksen rasittavuutta. Olitpa liikkeellä lenkkitossuilla, pyörän päällä, uimalla, tanssimalla tai hiihtämällä, Polar tarjoaa käyttöön sopivan treenitilan. Nämä myös tuntuvat erikoistuneilta seurannoilta, sillä tiloissa on omia lajikohtaisia mittauksia. Lisäksi asetuksia voi hallita suoraan kellosta, joten voit vaihtaa suoraan ranteesta esimerkiksi sopivan allasmitan tukemaan treeniseurantaa.

Erityisesti harrasteurheilijat saavat Polar Pacer Pron treenisuosituksista hyvän lisän treenaamiseen. Arjen tueksi saatetaan ehdottaa vaikkapa kardiotreeniä, kuntopiiriä tai pientä lihaskuntoharjoitusta painonhallintaa varten. Viimeksi mainittu koostui esimerkiksi lämmittelystä, viidestä lyhyestä liikkeestä sekä loppujäähdyttelystä. Liikkeitä opastetaan yksinkertaisilla neuvoilla ja vinkeillä.

Omia hauskoja lisiään ovat palautumisesta kertova Nightly Recharge sekä energiatilannetta seuraava Tankkaus. Näistä ensimmäinen antaa osviittaa siitä, onko palautuminen ja lepo olleet riittäviä seuraavaa treeniä varten. Vastaavasti energiatilannetta kuvaava työkalu muistuttaa hiilareiden ja nesteytyksen tärkeydestä. Se on erityisesti kiireisen arjen keskellä hyödyllinen lisä, jotta vesilasien kumoaminen ei unohdu kahvikuppien santsaamisen keskellä kokonaan.

Arvosana ominaisuuksista: 3,5/5

Polar Flow on mainio tukisovellus, joka esittelee kaiken helposti ymmärrettävässä muodossa. (Image credit: Future)

Onko Polar Pacer Pro hyvä urheilukello?

Tarkka seuranta sekä laadukkaat treenisuositukset

Pätevä akkukesto

Palautumista kuvaava Nightly Recharge saattaa pilata aamun

Polar Pacer Pro on mittaustulosten osalta nopea ja tarkka. Kun tuloksia vertasi puhelimen GPS-seurantaan, nopeus sekä matka olivat käytännössä yksi yhteen. Käytännössä ennätystuloksia ei tarvinnut testijakson aikana kertaakaan jossitella sen vuoksi, että mittaustuloksen tarkkuudessa olisi heittelyä. Tarkkuus on erityisen vaikuttava sen vuoksi, ettei mukana ole huippumalli Garmin Forerunner 955 Solarin tavoin monikaistaista GPS-paikannusta.

Testijakson aikana erityisesti Kisavauhti- ja Takaisin alkuun -ominaisuudet tekivät vaikutuksen. Kun maasto ei ole entuudestaan erityisen tuttu, saa työkaluilla optimaalisen tuen onnistuneeseen lenkkiin. Takaisin alkuun -työkalu opastaa linnuntietä pitkin etenevällä nuolella paluun alkuun. Tämän suhteen olisimme toivoneet täyttä värikarttaa helpottamaan käytännön suunnistamista, mutta onneksi eksymisvaaran saa korjattua nopeasti.

Myös muut työkalut tekevät käytöstä helppoa. Musiikkitoiston hallinta luonnistuu kädenkäänteessä erityisesti Spotifyä käyttäessä. Tosin on harmi, ettei kellossa ole sisäistä tallennustilaa, jotta musiikkia voisi taltioida suoraan Polar Pacer Prohon.

Akkukeston mainitaan riittävän koko viikoksi, mutta tämä riippuu luonnollisesti täysin käytöstä. Testissämme laturia tarvittiin pääsääntöisesti noin viiden päivän jälkeen. Tosin mittaustulos sisälsi useamman GPS-seurantaa käyttäneen juoksulenkin, joka rasittaa 265 mAh akkua tavallista enemmän. Tilannetta voi lisäksi kohentaa virransäästötilassa merkittävästi. Siinä missä treenitila kuluttaa täyden akun tyhjäksi noin 35 tunnissa, virransäästötilassa lukema nousee lähemmäs sataa tuntia.

Kellon myyntipakettiin sisältyy erillinen USB-A-laturi. Magneetilla kelloon pohjaan tarttuva latauspää napsahtaa paikalleen miellyttävän tukevasti, eikä kello tunnu irtoavan siitä vahingossa.

Nightly Recharge -ominaisuus kuvastaa sitä, miten hyvin yö on nukuttu ja palautuminen on onnistunut. Tämän arvo on todella vahvasti käyttäjäsidonnaista. Lukemat itsessään tuntuvat oikeilta ja kropan olotilaa kuvaavilta, mutta se, haluaako tätä välttämättä tietää herätessään, onkin toinen asia. Monet saattavat huonosti nukutun yön jälkeen olla valmiiksi äreänä, jolloin vahvistus asiasta saa tympiintymään entisestään.

Tykkäsipä ominaisuudesta tai ei, on se näppärä lisä muistuttamaan levon merkityksestä. Lisäksi työkalu antaa vinkkejä sopivista treeneistä, jotka soveltuvat energiatasoihin.

Koska testijakso osui kesäkauteen, kestävyyttä ei täysin päästy mittaamaan. Laite itsessään on WR50-vesitiivis. Polar mainostaa kellon pärjäävän -10 asteen ja +50 asteen välimaastossa, joten talven hyytävimpien pakkaskelien aikaiset hiihtolenkit eivät välttämättä onnistu. Tätä ei kuitenkaan päästy testijakson aikana käytännössä testaamaan.

Arvosana suorituskyvystä: 4/5

Kannattaako Polar Pacer Pro ostaa?

Osta, jos...

Haluat yksinkertaisen urheilukellon

Jos et tarvitse tavallisen älykellon kaikkia hienouksia, tarjoaa Polar Pacer Pro yksinomaan treenaamiseen keskittyvän älylaitteen.

Olet innokas juoksija

Jos keskityt treenissäsi pääasiassa juoksemiseen, tarjoaa Polar Pacer Pro edullisen ja mukavan apuvälineen ranteeseesi.

Älä osta, jos...

Hinnalla ei ole väliä

Jos et etsi verrattain edullista juoksukelloa, saat muutaman satasen lisäpanostuksella selvästi edistyneemmän vaihtoehdon.