Samsungin älysormus saatetaan nähdä seuraavien taittuvien puhelimien rinnalla

Huhut ovat tuomassa Samsung Galaxy Ring -älysormusta myyntiin tulevaisuudessa, mutta aivan vielä ei kannata pidätellä hengitystä. Tuoreimmat paljastuksen mukaan laite esitellään samassa yhteydessä taitettavan Samsung Galaxy Z Fold 6 -älypuhelimen kanssa.

Tiedon takana on korealainen The Elec (kiitos, Android Authority!). Ja koska Samsung Galaxy Z Fold 5 ilmestyi heinäkuussa 2023, uskomme seuraajan sekä tätä myöten Galaxy Ringin ilmestyvän vastaavasti heinäkuussa 2024.

Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, sillä lähteen mukaan älysormus ilmestyy puhelimen tavoin vuoden 2024 kolmannella kvartaalilla. Tämä tarkoittaa, että niitä voidaan odottaa myyntiin elokuun, syyskuun tai lokakuun aikana.

The Elec mainitsee myös mahdollisen viivästyksen, jonka vuoksi Galaxy Ring saattaisikin ilmestyä vasta alkuvuodesta 2025. Kaikkinensa Samsungin suunnitelmat vaikuttavat olevan siis melkoisen levällään, eikä tarkkaa ajankohtaa tietäne vielä kukaan.

Neljässä koossa

Vuoden 2024 loppupuolisko sekä erityisesti alkuvuosi 2025 ovat ajankohdallisesti selvästi myöhempiä kuin mitä odotimme. Aiemmat huhut ovat vihjanneet jopa tammikuusta 2024, jolloin julkaisu osuisi samaan ikkunaan Samsung Galaxy S24 -puhelimien kanssa.

Olemme nähneet älysormuksesta kuvia Samsungin sovelluksissa, mikä viittaa laitteen olevan joka tapauksessa tulossa. Vastaavasti toiset vuodot ovat kertonet Galaxy Ringin olevan tuotantovaiheessa, jolloin vuoden 2024 julkaisu tuntuisi luonnolliselta.

Julkaisuajankohta on selvästi vielä mysteeri, mutta The Elecillä on muutamia muita yksityiskohtia mainittuna. Lähteen mukaan Samsung Galaxy Ring julkaistaan vain yhtenä perusmallina, josta on saatavissa neljä eri kokoa. Tämä mahdollistaa sopimisen erikokoisiin sormiin.

Samsungin kerrotaan myös harkitsevan lääkinnällisten sertifikaattien hakemista. Jos tämä pitää paikkansa, tarkoittaisi se älysormuksen sensorien mittaavan sykettä sekä muita tietoja merkittävästi tavallisia puettavia älylaitteita tarkemmin. Koska hyväksyntäkierros voi olla pitkä, saattaa tämä siirtää julkaisua hamaan tulevaisuuteen.