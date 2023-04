Arvostelussa Polar Ignite 3

Polar Ignite 3 on tyylikäs urheilukello, joka sortuu kuitenkin muutamiin oikopolkuihin älyominaisuuksien saralla. Erityisesti ailahtelevasti toimiva käyttöliittymä aiheuttaa päänvaivaa arkisessa käytössä. Vastapainoksi saa kuitenkin kattavat tiedot treeniseurannasta. Yksityiskohtaiset ja perinpohjaiset mittaukset esitellään käyttäjäystävällisessä muodossa, joka on helposti ymmärrettävä niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin liikkujille. Kokonaisuutena Ignite 3 on laadukas ja upea vaihtoehto, joka olisi kuitenkin kaivannut vielä lisäviimeistelyä noustakseen markkinoiden parhaimmistoon.

Polar Ignite 3 - Pika-arvio

Polar Ignite 3 jatkaa vuonna 2021 ilmestyneen Polar Ignite 2 -urheilukellon jalanjäljissä. Lähes kahden vuoden julkaisuväli on tarjonnut suomalaiselle Polarille hyvän mahdollisuuden korjata aiemman mallin vajavaisuuksia ja täten nousta urheilukellojen ykkösnimeksi.

Uuden mallin suurimmat vahvuudet liittyvät hinnoitteluun sekä ulkonäköön. 329 euroa maksava malli on kalliimpi kuin yksinkertaiset aktiivisuusrannekkeet, mutta samalla se on huomattavasti edullisempi kuin esimerkiksi Suunto 9 Peak Pro, Garmin Fenix 7 ja muut huippumallit.

Mainio AMOLED-näyttö hivelee silmää. Samalla kellon sisuksissa on muitakin uusia ominaisuuksia, kuten kaksitaajuuksinen GPS-paikannus sekä unenlaatua mittaava SleepWise. Niin ikään todella kevyt rakenne sekä tyylikkäät värivaihtoehdot ovat monille varmasti mieleen.

Valitettavasti mukana on kuitenkin merkittäviä kompastuskiviä. Akkukesto ei pärjää kilpakumppaneille, minkä lisäksi kosketusnäyttö reagoi eleisiin monesti hitaammin kuin olisi suotavaa.

Polar Ignite 3 - Tekniset tiedot

Swipe to scroll horizontally Polar Ignite 3:n tekniset tiedot: Osa-alue Polar Ignite 3 Hinta 329 € Mitat 43 x 43 x 9,5 mm Paino 37 grammaa Materiaali Muovi, ruostumaton teräs Näyttö 416 x 416 pikselin AMOLED Gorilla Glass GPS GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU Akkukesto 120 tuntia (30 tuntia GPS-paikannuksella) Yhteydet Bluetooth Vedenkestävyys Kyllä, 30 metrin syvyyteen

Polar Ignite 3 - Hinta ja saatavuus

Sykealueiden avulla voi seurata treenin rasitusta. (Image credit: Rob Clymo)

Julkaistiin marraskuussa 2022

Saatavana kattavasti ympäri Suomen

Suositushinta 329 €

Polar Ignite 3 julkaistiin marraskuussa 2022. Laite saapui myyntiin maailmanlaajuisesti, ja Suomessa sitä kauppaa valtaosa isoimmista jälleenmyyjistä.

Mallin suositushinta on 329 €. Se on saatavilla neljässä eri värissä, jotka ovat Night Black, Purple Dusk, Greige Sand ja Brown Copper.

Polar Ignite 3 - Muotoilu

Kirkas ja laadukas AMOLED-näyttö

Sulavalinjainen muotoilu

Tyylikkäät värivaihtoehdot

Polar Ignite 3 erottuu kilpailevista juoksukelloista muotoilullaan. Siinä missä monet kilpailijat keskittyvät jykeviin ja raskaisiin huippumalleihin, kotimainen Polar on valinnut toisen suunnan. Ignite-sarjan kolmas versio on vain 9,5 mm paksu ja se painaa 35 grammaa. Tästä huolimatta kellon kosketusnäyttö tekee vaikutuksen.

1,28-tuumainen näyttö onkin yhdessä kevyen muotoilun kanssa mallin suurin valtti. Ruudulle piirtyvä kuva on terävä, selkeä ja ennen kaikkea värikäs. Näyttöä kiertävä metallinen reunus tuntuu urautetun pintansa ansiosta miellyttävältä ja tyylikkäältä. Tosin kiiltävä pinta voi hyvinkin olla altis naarmuuntumiselle pidemmällä aikavälillä.

Tarjolla on neljä eri värivaihtoehtoa, jotka ovat Night Black (musta), Purple Dusk (violetti), Greige Sand (hiekanvärinen) ja Brown Copper (ruskea). Kaikki neljä vaihtoehtoa panostavat hillittyyn arvokkuuteen, joka sopii kaikkiin tilanteisiin. Saimme arvosteluun ruskean version, jossa myös ranneke on samanvärinen. Kellossa on oletuksena M-L-koon hihna, mutta myyntipakettiin sisältyy myös pienempi S-koon silikoniranneke.

Kotelosta paljastuu myös ohjekirjanen sekä Polarin oma magneettiliitäntää hyödyntävä musta USB-laturi, joka liitetään kellon selustassa olevaan liitäntään.

Jotta kellosta saa kaiken ilon irti, on sen kaveriksi syytä ladata Polar Flow -tukisovellus. Ohjelmisto on suunniteltu hyvin, sillä yksityiskohtaiset tiedot esitetään miellyttävän yksinkertaisessa muodossa. Kaiken kukkuraksi kerätty informaatio on katsottavissa ilman ylimääräisiä maksullisia tilauksia.

Polar Flow esittelee tiedot muodossa, joka sopii hyvin myös arkikäyttöön. Sovellus on tästä huolimatta suunniteltu urheilutuloksiaan analysoivien tarpeisiin, joten esimerkiksi kehon palautumis- ja energiamittarit näytetään hieman kilpailijoita syvällisemmillä graafisilla kuvaajilla.

Tämä on kuitenkin makuasia, eikä esiteltyä informaatiota voi missään nimessä pitää liian vaikeaselkoisena. Jo hetken perehtyminen Polar Flown saloihin saa sen tuntumaan tutulta.

Arvosana muotoilusta: 4/5

Polar Ignite 3 - Ominaisuudet

Ruskea väritys on hallitun erottuva ja persoonallinen niin treenaajan kuin arkikäyttäjänkin ranteeseen. (Image credit: Rob Clymo)

SleepWise seuraa unenlaatua tarkasti

Muokattavat widgetit toimivat toivotusti

Polar Flow niputtaa tiedot näppärästi yhteen

Vaikka Polar Ignite 3 näyttää erittäin hyvältä, älykellona se ei tee suurtakaan vaikutusta. Tarjolla on tutut perusominaisuudet ilmoituksista herätyskelloon ja ajastimesta musiikkitoiston hallintaan. Paljoa sen erikoisempia arkiominaisuuksia ei kuitenkaan kannata toivoa. Esimerkiksi lähimaksamisen puuttuminen on harmi, sillä ominaisuus on näppärä lisä juoksulenkeille tai kuntosalille, jotta lompakon voi jättää kotiin.

Niin ikään puheluihin vastaaminen sekä automaattisten tekstiviestien lähettäminen jää haaveeksi. Kello mittaa treenituloksia ja auttaa perusaskareissa, mutta pääsääntöisesti puhelin on syytä pitää mukana. Näin saat myös enemmän musiikkia mukaasi kuin mitä Ignite 3:n rajalliseen tallennustilaan mahtuu.

GPS-paikannus saa sen sijaan seurattua lenkkejäsi. Tässäkin kohtaa isommat tietoiskut vaativat jälleen mukaan puhelimen. Onkin harmillista, että ulkoisesti sekä näytöltään mainio treenikello on näin riippuvainen kännykän läsnäolosta.

Parhaimmillaan kello onkin arkisia terveystietoja mitatessa. SleepWise-työkalun avulla saa mitattua unenlaatua sekä sen vaikutusta vireystilaan. Nightly Recharge -ominaisuus kuvaa palautumista. Tila pohjautuu uneen sekä autonomisen hermoston rauhoittumiseen. Näin voit tehdä perusteltuja päätöksiä siitä, kannattaako treeniä lyhentää tai kenties jopa venyttää parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

Polarin oma FitSpark-treeniopas taasen suosittelee kuntotasoon ja jaksamiseen parhaiten soveltuvia harjoitteita. Jos esimerkiksi käyt maanantaina pitkällä juoksulenkillä, seuraavana päivänä on luvassa vain pientä palauttelua. Kunhan kroppa on toipunut harjoituksesta täysin ja Nightly Recharge -lukema on kohdillaan, ohjelmaan lisätään jälleen kovempi hikoilusessio.

Polarin älykello huomioi hyvin eritasoiset treenaajat. Polar Flow -sovelluksen myötä on kuunneltavissa ääniopastettuja harjoituksia. Näitä voi toistaa niin kuulokkeista kuin puhelimen kaiuttimestakin. Kyseessä on näppärä lisä, joka madaltaa myös aloittelevan treenaajan aloituskynnystä.

Ennen kuin treeniseurantaan pääsee kuitenkaan käsiksi, on kellon käyttöliittymä omaksuttava turhan tarkasti. Harjoituksen seurannan aloittaminen vaatii nimittäin turhan syvän valikkorakenteen kahlaamisen. Näppärämmät pikakomennot olisivat olleet tarpeen.

Arvosana ominaisuuksista: 3/5

Polar Ignite 3 - Suorituskyky

Kirkas AMOLED-näyttö esittelee mitatut tiedot yksinkertaisessa ja selkeässä muodossa. (Image credit: Rob Clymo)

Kaksikaistaisen GPS:n tulokset heittelevät

Uusi prosessori on merkittävä parannus

Käyttökokemuksesta paljastuu myös muutamia muita pieniä yskähtelyitä. Kun Polar Ignite 3:n ottaa käyttöön Polarin tukisovelluksen avulla, kokemus on kohtuullinen muttei erinomainen. Monet kilpailijat ovat vieneet aloituksen vielä sulavammaksi, joten kotimainen taidonnäyte ei ole aivan pysynyt kilpailussa mukana. Lisäksi tietojen synkronointi aiheutti testijakson aikana useampaan otteeseen päänvaivaa. Ennen kuin kerätyt informaatiot sai siirrettyä sovellukseen, piti synkronointia kokeilla useampaan otteeseen.

Vielä ärsyttävämpää on kellon toimivuus. Laitteessa on kosketusnäytön lisäksi vain yksi painike, eikä näistä kumpikaan tuntunut toimivan jatkuvasti täydellisesti. Ruutua piti näpäyttää toisinaan useampaan kertaan ennen toivottua tapahtumaa. Niin ikään kellon vasemmalla puolella olevan painikkeen painallus vaati myös toisinaan useamman tökkäyksen ennen kuin kello havahtui tapahtumaan.

Eriteisesti painikkeen kohdalla tilanne on kaksijakoinen. Toisaalta on hyvä, että treeniseuranta ei katkea tämän tästä vahinkopainallusten vuoksi. Samalla se kuitenkin tuntuu turhankin hankalalta käytettävältä.

Akkukesto on kohtuullisella tasolla. Polar lupaa kellon 215 mAh akun jaksavan tavallisena älykellona 120 tuntia eli lähes viisi päivää. GPS-paikannusta ja sykemittausta hyödyntävä treeniseuranta pudottaa lukeman kuitenkin 30 tuntiin. Jälkimmäinen lukema täsmäsi testijakson aikana saatuihin mittauksiin, mutta sen sijaan peruskellon virrankulutus oli useampaan otteeseen nopeampaa kuin mitä valmistaja lupaa. Joka tapauksessa kello selviää yhdellä latauksella ongelmitta pitkälle yli viikonlopun.

Kun lenkille viimein lähtee, kahta taajuutta hyödyntävä GPS lupaa entistä tarkemman paikannuksen. Tälle on etenkin kaupunkimaastossa tarvetta, sillä korkeat rakennukset sekä erilaiset häiriöt voivat herkästi aiheuttaa heittoa mittauksessa. Polar Ignite 3:n GPS osoittautui testien perusteella pääasiassa tarkaksi, mutta täysin idioottivarmasta ei voida puhua. Jälkikäteen arvioidut polut sisälsivät monesti selviä häiriölukemia, joita ei lenkkireitille todellisuudessa mahtunut. Tämä ei huvikseen harjoittelevalle ole liian iso ongelma, mutta vakavammin treenaavat huomaavat herkästi ärtyvänsä virheellisille lukemille.

Vaikka isoja puutteita ei juurikaan ole, Polar Ignite 3 ei myöskään onnistu täysin vakuuttamaan ominaisuuksillaan tai suorituskyvyllään. Sen mainiot terveysominaisuudet eivät ole saaneet rinnalleen riittävän kattavia älyominaisuuksia, minkä vuoksi kokonaisuus jää monien parhaiden treenikellojen varjoon.

Arvosana suorituskyvystä: 3/5

Osta, jos...

Haluat tyylikkään urheilukellon

Polar Ignite 3 on markkinoiden tyylikkäimpiä ja kevyimpiä treenikelloja. Jos haluat käyttöön urheilukellon, jota voi käyttää myös arjessa, on Polarin malli harkinnan arvoinen.

Haluat analysoida treenituloksia

Vaikka älyominaisuuksissa on vajavaisuuksia, Polar Ignite 3:n anturit antavat kattavan kuvan levosta sekä treenistä.

Et halua ladata kelloa päivittäin

Polar Ignite 3 jaksaa yhdellä latauksella puolisen viikkoa, mikä on selvästi parempi lukema kuin mihin Apple Watchit pystyvät. Markkinoiden parhaimmistoa se ei kuitenkaan ole.

Älä osta, jos...

Haluat nopean ja helppokäyttöisen kellon

Ignite 3:n käyttöliittymä hidastelee säännöllisesti, eikä kosketusnäyttö reagoi kaikkiin painalluksiin riittävän nopeasti.

Haluat yksinkertaiset painikkeet ja pikakomennot

Kosketusnäyttö yhdellä painikkeella ei ole kaikissa tilanteissa paras mahdollinen valinta. Etenkin treeniseurannan hallinta vaatii hieman harjoittelua.