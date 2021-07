Arvostelussa Polar Ignite 2

Polar Ignite 2 on erittäin tyylikäs älykello, joka pyrkii erottumaan kilpailijoistaan terveys- ja treeniominaisuuksillaan. Malli tarjoaa sykemittauksen, stressitasojen valvomisen sekä erittäin yksityiskohtaisen uniseurannan. Erityisesti esiin nousevat kuitenkin urheilukäytön sykemittaus, GPS-paikannus sekä biometristen tietojen pohjalta mukautuvat treenityökalut. Kellon tavoitteena on saada käyttäjä harjoittelemaan fiksummin, ei enemmän. Mukana ei valitettavasti ole tallennustilaa omalle musiikille tai etämaksumahdollisuutta. Nämä eivät kuitenkaan ole urheilukellolle tarpeen, mutta sen sijaan veren happipitoisuuden mittaus sekä jatkuvasti päällä oleva näyttö olisivat olleet tarpeen. Nämä jäävät onneksi pieniksi tyylivirheiksi muuten erinomaisessa älykellossa.

Tyylikäs ja monipuolinen Polar Ignite 2 on lähes virheetön. Sen treenityökalut ovat poikkeuksellisen hyvät, ja erityisesti äärimmäisen tarkka GPS-paikannus ja sykemittaus sekä aiempien harjoitusten tietojen pohjalta muovautuvat treenityökalut ohjaavat entistä fiksumpaan hikoilemiseen. Myös arkiset työkalut ovat kohdillaan. Mukana on muun muassa aktiivisuuden mittaus, syväluotaava uniseuranta, stressitasojen valvonta, rentoutumisharjoitukset sekä monet muut keskeiset työkalut. Ainoat puutteet koskevan veren happisaturaationmittausta, jonka lisäys olisi täydentänyt arvosanan viiteen tähteen.

Hinta ja julkaisupäivä

Suositushinta 229 €

Myynnissä useilla jälleenmyyjillä

Polar Ignite 2 julkaistiin huhtikuun loppupuolella 2021. Suomessa kello on myynnissä useilla jälleenmyyjillä. Kellon suositushinta on 229 euroa.

(Image credit: Future)

Muotoilu

Laadukas rakenne

Runsaasti erilaisia rannekkeita

Yksi painike

Polar Ignite 2 on tyylikäs urheilukello, joka luottaa hillityn kurvikkaaseen muotoiluun. Kokonaisuus on kypsempi ja klassisempi kuin esimerkiksi Fitbit Sense ja monet muut kilpakumppanit. Kaiverrettu ja ruostumattomasta teräksestä tehty runko sekä hihan kiinnikkeet tuovat miellyttäviä yksityiskohtia kokonaisuuteen. Arvosteluun saatu silikonista valmistettu ranneke tuntui todella miellyttävältä ja luonnolliselta. Sen pitäminen ranteessa on yksinkertaisesti mukavaa.

On myös mainittava, että mikäli haluat jotain todella erityistä, voit valita Swarovskin kristalleilla koristellun rannekkeen. Tämä on jotain, josta ainakin Polar kertoo olevansa äärimmäisen ylpeä.

(Image credit: Future)

Kellossa on vain yksi fyysinen painike, joka on sijoitettu vasempaan alakulmaan. Sen avulla saa kellon näytön päälle, avattua valikon sekä liikuttua valikossa taaksepäin. Muut komennot tapahtuvat kosketusnäytön avulla perinteisin painalluksin sekä pyyhkäisyin.

Näytön resoluutio 240 x 240 on säilynyt ennallaan ensimmäisestä Polar Ignite -mallista, joten tarkkuus ei yllä aivan parhaiden mallien tasolle. Esimerkiksi vastikään julkaistu Amazfit T-Rex Pro kerskailee 360 x 360 -resoluutiolla, mikä on selvästi parempi. Näytön tarkkuus voikin olla osalle käyttäjistä lievä pettymys, sillä kello on muutoin niin hyvin suunniteltu. Onneksi kirkkaus on kohdillaan, ja käyttö onnistuu helposti myös kirkkaassa päivänvalossa.

(Image credit: Future)

On kuitenkin sanottava, että korkean resoluution haikaili on hitusen turhaa. Se olisi hyödyllistä käytännössä vain tarkassa navigoinnissa, mutta tämä ei ole Ignite 2:n kohdalla oleellista.

Vaikka kello näyttää kestävältä ja laadukkaalta, on se yllättävän kevyt. Polar Ignite 2 painaa itsessään vain 21 grammaa, minkä lisäksi rannekkeen kanssa elopainoa kertyy 35 gramman verran. Lukemat ovat vertailussa komeat, sillä esimerkiksi Apple Watch 6 painaa 47,1 grammaa ja Fitbit Sense 45,9 grammaa.

Kello on vedenkestävä 30 metriin asti, joten laitteen voi ottaa mukaan uimareissulle tai suihkuun.

Älykello-ominaisuudet

Ei NFC:tä tai tallennustilaa musiikille

Tarkka uniseuranta

Stressitasojen mittaus sekä hengitysharjoitukset

Ennen kuin kellon saa otettua käyttöön, on syytä varautua varsin massiiviseen käyttöjärjestelmäpäivitykseen. Tämä on pakollinen välivaihe, joka vaatii langattoman verkkoyhteyden sekä malttia.

Kunhan kellon saa käyttöön ja yhdistettyä Polar Flow -tukisovellukseen, paljastuu Polar Ignite 2:n monipuolinen kustomoitavuus. Voit säätää kotinäytön tyyliä sekä värejä mieltymystesi mukaan. Sama pätee myös sovelluskuvakkeisiin. Voit itse valita ne sovellukset, jotka tulevat näkyviin pyyhkäistessä näyttöä vasemmalle tai oikealla. Vaihtoehtojen joukossa on sykemittauksen, harjoitushistorian, uniseurannan ja musiikkitoiston hallinnan kaltaisia ominaisuuksia.

(Image credit: Future)

Kellossa ei ole mahdollisuutta musiikin sisäiseen tallentamiseen, minkä lisäksi etämaksuominaisuus loistaa poissaolollaan. Nämä eivät onneksi ole merkittäviä puutteita, sillä Polar Ignite 2 on tarkoitettu terveys- ja urheilukäyttöön. Halutessaan voi onneksi hallita puhelimen musiikkitoistoa. Et siis joudu kaivamaan kännykkää esiin kesken juoksulenkin tai muun aktiviteetin.

Kelloon on saatavissa älypuhelimen ilmoitukset. On kuitenkin syytä huomata, että et voi vastata Ignite 2:n avulla viesteihin.

Lähes jokainen tuore älykello pitää sisällään erilaisia keskittymisharjoituksia. Sama pätee myös Polarin malleihin, joista käytännössä jokainen sisältää erityisen Serene-hengitysharjoituksen. Tämän avulla voit puuskuttaa stressaavat hetket pois mielestäsi näppärästi. Kellon näytöllä on kätevät animaatiot opastamassa oikeaoppiseen sisään- ja uloshengittämiseen.

Polar Ignite 2 muistuttaa säännöllisin väliajoin liikkumisen tarpeesta, mikäli istumishetki tuntuu venähtävän kohtuuttoman pitkäksi. Kun hälytys koittaa, opastaa kello nousemaan ylös ja nostamaan sykettä hitusen. Mikäli pyyntöön ei reagoi viiden minuutin sisällä, ilmestyy asiasta merkintä Polar Flow -sovellukseen. Tällaiset pienet lisäykset antavat helposti huonon omatunnon, joten kellon pyyntöön reagoi mielellään.

Treenityökalut

Äärimmäisen tarkka GPS

Mainio sykemittaus

Responsiiviset treenityökalut

Kuten Polarin malleille on tyypillistä, myös Ignite 2 nousee kokonaan uudelle tasolle aktiivisuusseurannan kohdalla. Uutuusmalli kannustaa, motivoi ja opastaa treenaamaan tehokkaammin.

GPS-tarkkuus on hämmästyttävän hyvällä tasolla. Olemme erikseen mitanneet tasan viiden kilometrin mittaisen reitin, jonka kello sai mitattua oikein 10 metrin tarkkuudella. Erityisesti aktiiviurheilijat saavat tästä kullanarvoisen lisän.

Harjoituksen lopettaminen onnistuu ainoastaan pitämällä sivupainiketta pohjassa. Tämä on miellyttävä lisä, sillä valtaosa älykellokäyttäjistä on varmasti vähintään kertaalleen keskeyttänyt suorituksensa vahingossa.

Polarin toinen perinteinen valttikortti on sykemittaus, johon yhtiö on panostanut vuoden 1977 perustamisestaan lähtien. Kokemus todella näkyy Ignite 2:ssa. Lukemat ovat täysin linjassa rintakehän ympäröivän sykemittarin lukemissa. Lisäksi seuranta pysyy vakaana jatkuvasti, eikä minkäänlaisia yllättäviä tai epäluonnollisia heilahduksia näy tuloksissa.

(Image credit: Future)

Vaikka Ignite 2 ei ole hintansa puolesta kalleimpia vaihtoehtoja, ei edullinen hinta näy treenityökalujen määrässä tai laadussa. Käyttökokemuksen kannalta on suositeltavaa, että syöttää omat terveystiedot järjestelmään ja suorittaa säännölliset kuntotestit aika ajoin. Näiden avulla saa varmistettua, että kellon tiedot ovat ajan tasalla. Lisäksi kello opastaa, miten veren happisaturaation saa mitattua.

Erityisen mielenkiintoinen ominaisuus on mahdollisuus nähdä treenin aikana käytetyt energiavarannot (rasva, hiilihydraatit, proteiinit). Laskelma perustuu harjoituksen kestoon ja intensiteettiin sekä käyttäjän ikään, sukupuoleen, pituuteen, painoon sekä sykearvoihin.

(Image credit: Future)

Polar Ignite 2 tarjoaa käyttäjälle vinkkejä treenaamiseen. Siinä missä monet älykellot tuntuvat piilottavan tämän ominaisuuden jonnekin valikoiden syövereihin, Ignite 2:ssa niihin pääsee käsiksi muutamalla pyyhkäisyllä. Kello antaa edellisten harjoitusten pohjalta omat ehdotuksensa seuraavaksi ohjelmanumeroksi. Vinkkejä seuraamalla voi välttää tuttuun rutiiniin jumittumisen sekä harjoitusten tulosten heikkenemisen.

Treeninäkymää pyyhkäisemällä aukeaa kolme erilaista harjoitusmuotoa: kardio, voimatreeni ja palauttava harjoitus. Kun valitset kolmikosta yhden, kello opastaa liikkeissä ja toimissa eteenpäin. Ohjeena voi olla esimerkiksi juoksu sykealueilla 1-3, opastus suurimpien lihasryhmien harjoittamiseen tai kehon omalla massalla treenaamista. Työkalu on kokonaisuutena mainio, ja se auttaa parantamaan mahdollisia heikkoja osa-alueita.

Tukisovellus

Runsaasti tietoa selkeässä muodossa

Mukautuvat treenisuositukset

Unen ja palautumisen seuranta

Ignite 2 on yhdistettävissä Polar Flow -tukisovellukseen, joka esittelee terveys- ja aktiivisuustiedot helpossa ja ymmärrettävässä muodossa.

Kotinäyttö tarjoaa piirakkamalliin muotoillut tiedot päivän aktiivisuudesta. Se täydentyy ja muovautuu tekemisen mukaan. Lukemia on miellyttävä lukea, sillä se tarjoaa yksinkertaisessa muodossa todella kattavan informaation. Halutessaan tiedot toki saa myös pylväsdiagrammiksikin.

Käyttökokemus muuttuu muutaman päivän jälkeen entistä mielenkiintoisemmaksi. Kello muodostaa käsityksensä käyttäjän unirytmistä sekä muista tiedoista kokemuksen kautta, minkä jälkeen Ignite 2 hahmottaa palautumisen sekä muut tiedot aiempaa henkilökohtaisemmin.

(Image credit: Future)

Kun pohjatiedot on saatu valmiiksi, tukisovellus tarjoaa kaksi erilaista tilastoa. ANS Change mittaa autonomisen hermoston tasoittumista nukahtamisen yhteydessä, kun taas Sleep Charge antaa tietoa unen laadusta, keskeytymisestä sekä muista tapahtumista.

Aivan kuten esimerkiksi Garmin ja Coros, myös Polar on kehittänyt oman algoritmin uni- ja aktiivisuustietojen vaikutuksesta palautumiseen. Tämän pohjalta Ignite 2 kertoo mikäli käyttäjä on jo valmis seuraavaan kovaan harjoitukseen. Mikäli palautuminen on vielä kesken, vihjaa kello jatkamaan kevyemmin. Tämä on arvokas tieto monille harrasteurheilijalle, joilla lenkkipolun kutsu saattaa peittää kehon kuuntelun äänet alleen.

Polar Flow tarjoaa työkalut treenitietojen tarkkaan puimiseen. Sovelluksesta voi kurkata kartta- ja tilastotietojen lisäksi treenikalenterin, jota voi halutessaan suunnitella myös eteenpäin.

Erityisesti viimeksi mainittu on erinomainen lisä. Jokainen kovaan treenirääkkiin lähtenyt varmasti tietää, että harjoitussuunnitelmassa pitäytyminen on elintärkeää. Polar Flow tekee tästä erittäin suoraviivasta. Voit asettaa tietyille päiville esimerkiksi aikaan tai vaikkapa matkaan liittyviä tavoitteita. Mukaan voi myös lisätä lämmittelyt, toistot, jäähdyttelyt ja muut lisäykset, jotka ovat erityisesti intervalliharjoituksissa tärkeitä.

Tällaiset suunnitelmallisuutta ja harkintaa painottavat ominaisuudet erottavat Polarin kilpailijoista. Ignite 2 tuntuu urheilukellolta, joka on urheilua rakastavien luomus muille treenaamisesta pitäville.

(Image credit: Future)

Valitettavasti mukana ei ole sovelluskauppaa, josta voisi hankkia lisää ominaisuuksia tai kellotauluja. Mukana on kuitenkin kaikki Ignite 2:n 130 erilaista aktiivisuusseurannan vaihtoehtoa, joista saat haluamasi näkymään valikossa.

Polar on kertonut salamyhkäisesti, että luvassa on uusia kiinnostavia päivityksiä. Se, mitä nämä käytännössä pitävät sisällään, ei ole vielä tiedossa.

Osta, jos...

Valmistaudut suureen urheilusuoritukseen

Olipa lajisi mikä tahansa, Polar Ignite 2 sekä Polar Flow mahdollistavat henkilökohtaisen treenisovelluksen luomisen realistisilla tavoitteilla sekä tarpeellisilla lepopäivillä.

Pidät urheilukelloja tyypillisesti rumina

Rehellisyyden nimissä on sanottava, että monet urheilukellot eivät ole erityisen hienovaraisia. Tämä tuskin pyörä- tai juoksulenkillä haittaa, mutta arjessa tilanne voi olla toisin. Polar Ignite 2 soveltuu tyylikkäällä ulkoasullaan jokaiseen tilanteeseen.

Etsit keskihintaista urheilukelloa

Polar Ignite 2 ei ole halpa, mutta se tarjoaa poikkeuksellisen hyvän vastineen rahalle. Vastaavaa ominaisuuslistaa etsivä joutuu monesti pulittamaan jopa tuplahinnan.

Älä osta, jos...

Haluat monipuolisen älykellon

Polar Ignite 2 ei ole haastamassa Apple Watchia. Tarjolla ei ole sovelluskauppaa tai ladattavia applikaatioita. Jos haluat kellolta muuta kuin terveys- ja urheilutietoja, kannattaa katse kääntää muualle.

Harjoittelet korkeassa ilmanalassa

Polar Ignite 2 ei sisällä happisaturaatiomittausta. Jos korkean paikan leirit kuuluvat treeniohjelmaasi, muut kellot saattavat vastata tarpeeseesi paremmin.

Onko budjetti tiukalla? Tutustu parhaisiin edullisiin urheilukelloihin