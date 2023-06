Arvostelussa Suunto Vertical

Kotimainen Suunto ei ole päässyt viimeisistä vuosista helpolla. Vaikka yhtiön urheilukellot Suunto 9 Peak Pro ja Suunto 5 Peak ovat saaneet meiltä pääasiassa positiivista palautetta, markkinoiden kilpailutilanne on kiristynyt jatkuvasti. Isoimpana "ongelmana" onkin tavallisten älykellojen entistä kattavammat treeniominaisuudet, jotka ovat hämärtäneet rajaa älykellojen ja urheilukellojen välillä.

Tämän vuoksi esimerkiksi parhaat Apple Watch -mallit ovat monille houkuttelevia vaihtoehtoja niin arkeen kuin harjoitteluun. Samalla taas erityisesti Garmin on puskenut jatkuvalla syötöllä urheilukellojen teknologiaa eteenpäin. Erityisesti Garmin Forerunner 955 Solar sekä Garmin Fenix 7 ovat aiheestakin nousseet parhaiden urheilukellojen listamme kärkisijoille huippuedistyneinä treenikumppaneina. Tässä kilpailussa Suunto on hionut jatkuvasti mallejansa sieltä ja täältä, mutta varsinaista napakymppiä on saatu odottaa. Muutamien edellisten mallien kohdalla voidaankin puhua enemmän tarpomisesta kuin harppomisesta.

Nyt suunta on kuitenkin selvästi parempaan päin. Viime aikoina merkittävästi kehittynyt Suunto-tukisovellus on viimein mobiili- ja nettisovelluksena tasolla, jota huippu-urheilukellolta voidaan odottaa. Samanlaisesta loikasta voidaan myös puhua Suunto Verticalin kohdalla. Alkukesästä 2023 julkaistu huippumalli puskee valmistajan urheilukelloteknologian kokonaan uudelle tasolle.

Kellon kyljessä on kolme painiketta, joiden avulla kelloa saa hallittua kaikissa tilanteissa. (Image credit: Daniel Hessel)

Ympäristöystävällinen juoksukello

Plussat ja miinukset +

Laadukas tuntuma

Hämmästyttävän hyvä akkukesto

Todella mukava pidettävä ranteessa



-

Laturi ei tahdo pysyä paikallaan

Hidas ja kankea ohjelmisto

Näyttö valmistettu akkukeston ehdoilla

Suunto Vertical huokuu kotimaisuutta sekä ekologisuutta kaikissa vaiheissa. Kello on valmistettu alusta loppuun Suomessa, minkä lisäksi valmistaja kertoo hyödyntäneensä ainoastaan uusiutuvaa energiaa. Vihreät ympäristöarvot ovat monille yhä keskeisempiä tekijöitä nykyaikana, ja tältä osin vuonna 1936 perustettu Suunto on edelläkävijä. Suunto Vertical on täysin hiilidioksidikompensoitu.

Suunto Vertical ilmestyi alkukesästä 2023 ja se on saatavissa kattavasti eri jälleenmyyjiltä sekä valmistajan omasta verkkokaupasta. Teräksestä valmistettu perusmalli maksaa 599 € ja aurinkolatauksellinen Titanium Solar -versio 799 €. Kyseessä on siis erittäin kallis kello, joskin esimerkiksi Apple Watch Ultra lentää yli tonnin hintalapullaan täysin omissa sfääreissä.

Kellon muotoilu on viilattu viimeisen päälle kuntoon. Saimme testiin titaanikotelolla varustetun huippuversion, mutta myös edullisemman teräksisen mallin pitäisi olla tältä osin samassa veneessä. 74 grammaa painava kello tuntuu melko isosta fyysisestä koostaan (49 x 49 x 13,6 mm) huolimatta hyvältä ranteessa. Silikoninen ranneke sen sijaan jakaa enemmän mielipiteitä. Se on luotu ulkoisesti, tuntumaltaan sekä materiaalivalinnaltaan urheilijan tarpeita varten, mutta samalla hihna erottuu arkikäytössä varsin räikeästi. Testikäyttöön saatu oranssi versio ei ainakaan vähentänyt vaikutelmaa. Pitkään arkikäyttämäni Huawei Watch GT Runner on tältä osin selvästi maltillisempi vaihtoehto. Kummasta sitten pitää enemmän, se on tietenkin makuasia.

Suunto Vertical (vasen) on selvästi urheilullisempi ja jykevämpi kuin vieressä oleva Huawei Watch GT Runner. (Image credit: Future)

Kellon näyttötaulua ympäröi aurinkopaneeli, joka on erinomainen lisä erityisesti kesäaikaan. Suunto Verticalin akkukesto tarjoaa jo itsessään täysin poikkeuksellisen akkukeston, ja aurinkoisella kelillä laturia ei käytännössä tarvitse lainkaan. Päivittäisellä noin tunnin GPS-paikannusta käyttävällä treenillä akku jaksaa kahden viikon ajan. Se, miten tilanne muuttuu marraskuisessa pimeydessä, jäi aikataulutuksellisten olosuhteiden vuoksi tässä vaiheessa syynäämättä.

Jos GPS-paikannukset jättää välistä tai käyttää muutoin vain Suunto Verticalia arkikellona, valmistaja lupaa titaanisen mallin kestävän aurinkolatauksen avulla jopa vuoden ajan ilman lataustarvetta.

Erinomainen akkukesto nostaa Suunto Verticalin yhdeksi markkinoiden kiinnostavimmista urheilukelloista, sillä pitkäikäisyyden takia laturia ei käytännössä tarvitse kaivaa kaapista kuin ani harvoin. Tämä on hyvä myös sen takia, että mukana tuleva laturi on valitettavasti melkoisen muovinen. Toisin kuin erityisesti Huawein tai Polarin kellojen tapauksessa, Suunto Vertical ei millään tavoin napsahda laturiin kiinni. Ensimmäisellä kerralla luulin laturin olleen rikki ennen kuin huomasin, että kello ei ollutkaan siinä kunnolla kiinni.

Suunto Vertical erottuu edukseen urheilullisella ja kestävällä rakenteellaan. (Image credit: Daniel Hessel)

Erinomaiset kartat

Suunto Vertical on suunniteltu ennen kaikkea urheilukäyttöön. Mukana on peräti yli 95 eri lajiseurantaa, ja näitä kaikkia kuvaa ennen kaikkea monipuolisuus sekä tarkkuus. Mobiilisovelluksen "Training Zone" -alueen avulla voi halutessaan hallinnoida omaa treeniohjelmaa, kehittymistä sekä muita terveystietoja. Treenistä saa kattavasti palautetta aina palautumisesta lähtien, mikä helpottaa sopivan harjoitusohjelman luomista. Esimerkiksi itselläni on paha taipumus juosta turhan kovilla sykearvoilla, eikä tämä jää Verticalilta huomaamatta.

Puhelimen avulla voi ladata myös erilaisia karttoja, joita voi hyödyntää offline-tilassa. Erittäin laadukkaat kartat antavat hyvää tietoa maastosta, sen korkeuseroista, vesistöistä, poluista sekä muista urheilijaa kiinnostavista yksityiskohdista.

Treeniseuranta on erittäin laadukasta ja tarkkaa. Testijakson aikana juostut lenkit taltioituivat erinomaisella tarkkuudella, eikä yhteenkään suoritukseen ilmestynyt havaittavaa mittausvirhettä. Arvostelujuoksut mitattiin sekä isojen teiden vieressä että kunnan hyvällä metsäpolulla, joten suuria häiriötekijöitä tai katvealueita ei tullut vastaan.

Vierekkäin saman lenkin tulokset Huawei Watch GT Runnerilla (vasen) ja Suunto Verticalilla (oikea). Erot mittauksissa ovat hyvin marginaalisia ja pääosin hetkellisen aloitusajankohdan aiheuttamia. (Image credit: Future)

1,4-tuumainen matriisinäyttö on kuitenkin sen verran pieni, ettei sen kartalle mahdu kummoisia tietoja. Joka tapauksessa kellon avulla on helppo suunnistaa esimerkiksi tuntemattomassa maastossa tai metsässä, jossa tarkkojen kiintopisteiden määrä on vähäinen.

Omat lenkkipolkuni ovat lähimaastossa, joissa suurin mahdollinen ympäristövaara on suojatien ylitys tai mahdollinen maa-ampiaispesä. Mikäli liikkuu haasteellisemmissa maisemissa, antaa Suunto Vertical myös varoituksia esimerkiksi nousevasta myrskystä.

Silikonisen rannekkeen ylimääräinen pätkä kiinnittyy pienellä metallisella klipsulla. (Image credit: Daniel Hessel)

Ohjelmisto jää jälkeen

Tekniset tiedot Materiaali: Teräs tai titaani

Näyttö: 1,4", 280 x 280

GPS: Dual-band -toiminto (GPS/GNSS)

Akkukesto (GPS): 60-500 tuntia (perusmalli), 85 tuntia - 30 päivää (Titanium Solar)

Suunto Vertical sisältää kosketusnäytön sekä kolme fyysistä painiketta. Näiden avulla saa hallittua kelloa kohtuullisen näppärästi. Peruskäytössä laitteen ohjaus tapahtuu kosketusnäyttöä painelemalla, vaikka painikkeetkin ovat käytössä. Lenkillä taasen ruutu lakkaa toimimasta vahinkopainallusten minimoimiseksi.

Käyttöliittymä sekä näytön responsiivisuus jättävät toivottavaa. Suunto Vertical tarjoaa valtavan määrän sisältöä sekä tietoa, mutta näiden jäsentely on jäänyt hiukan puolitiehen. Tilannetta ei helpota yhtään, että värillinen matriisinäyttö on moniin kilpailijoihin nähden varsin vaatimaton. Värit ovat hyvin hillityt eikä näyttöruutujen välillä vaihtaminen tapahdu riittävän nopeasti. On selvää, että näyttövalinta on tehty akkukeston ehdoilla, mutta käyttökokemuksena ohjelmisto vaikuttaa hidastelevalta ja kankealta.

Kuten alussa mainittiin, ero äly- ja urheilukellojen välillä on hälventynyt. Suunto Vertical tarjoaa loistavien treenityökalujen rinnalla tavanomaiset perusominaisuudet. Esimerkiksi puhelimen viestit ponnahtavat ranteeseen, minkä lisäksi mukana on herätyskellon, kompassin ja mediatoiston kaltaiset perusjutut. Terveyspuolella tilanne on parempi, kun mittarit pitävät huolen sykkeen, happisaturaation, aktiivisuuden, unen, voimavarojen, kuntotasojen, ulkoilun ja sään kaltaisista asioista. Työkalut itsessään ovatkin varsin perinteiset, mutta niiden mainio toteutus kompensoi varsinaisten erikoisuuksien puutetta.

Suunto Vertical on kokonaisuutena erittäin hyvä harjoituskello ja selkeä askel oikeaan suuntaan. Se on myös hinnoiteltu kovemman käyttäjäkunnan tarpeisiin, joten todennäköisesti kovinkaan moni ei ole hankkimassa sitä treeniominaisuudet sisältäväksi arkikelloksi. Pienet puutteet näytössä sekä ohjelmiston hitaudessa aiheuttavat silti päänvaivaa, ja etenkin jälkimmäinen tuntuu lähes 800 euron kellossa todella ikävältä. Onneksi lenkkiseuralaisena Suunto Vertical muuttaa tämän harmistuksen iloksi.