Arvostelussa Suunto 9 Peak Pro

Suunto 9 Peak Pro parantaa edeltävää Suunto 9 Peak -mallia entistä laadukkaammilla teknisillä ominaisuuksillaan. Uusi prosessori, parantunut GPS-paikannus, tuore sykemittari sekä selvästi pidempi akkukesto nostavat kokonaisuuden uudelle tasolle. Parannukset eivät onneksi näy muotoilussa, vaan runko on hoikistunut 10,8 millimetriin ja rungonkin paino valahtanut 64 grammaan.

Valitettavasti Suunto ei ole kuitenkaan nähnyt aiheelliseksi vaihtaa näyttöä. Käytössä on täten edelleen 1,2-tuumainen matriisinäyttö safiirilasilla, jonka resoluutio on vaatimaton 240 x 240. LED-taustavalaistus parantaa tilannetta, mutta ruudun lukeminen on silti joissakin tilanteissa toivottua vaikeampaa. Etenkin tässä hintaluokassa odottaisi ruudulta astetta enemmän.

Onneksi käyttömukavuus on muilta osin erinomainen. Suunto 9 Peak Pro tuntuu ranteessa hyvältä lajivalinnasta riippumatta. Lisäksi kotimainen valmistaja on panostanut ympäristöystävälliseen valmistukseen. Malli on valmistettu 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla sekä mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä.

Ominaisuuksien puolesta ei jää haikailtavaa. Suunto 9 Peak Pro tarjoaa peräti 95 eri lajivalintaa, jotka kattavat kaiken pyöräilystä juoksemiseen ja uinnista snorklaamiseen. Kuten odottaa saattaa, mitattavat tulokset kertovat paljon muutakin kuin vain askelmäärän ja lajivalinnan. Hyödyllinen ja helppokäyttöinen tukisovellus tarjoaa syvällisen katsauksen rasitukseen, palautumiseen sekä treenin vaikutukseen. Tietojen määrä riittää peruskäytössä lähes kaikkeen, vaikka aivan yhtä monipuolista kokonaisuutta ei olekaan kuin Polarin ja Garminin kelloissa.

Suorituskyky on hintaluokan vaatimalla tasolla. Käyttöliittymän saa useamman sovelluksen samanaikaisella käytöllä yskähtelemään, mutta normaalissa käytössä kaikki sujuu todella sulavasti.

Akkukesto on merkittävin parannus edeltäjään nähden. Laite jaksoi testijakson aikana yli kahden viikon ajan ilman lataustarvetta, vaikka käytimme sitä treenaamisen lomassa jokaisena päivänä.

Swipe to scroll horizontally Suunto Peak 9 Pro lyhyesti Osa-alue Suunto Peak 9 Pro Hinta 499 € tai 629 € Mitat 43 x 43 x 10,8 mm Case/bezel Lasikuituvahvisteinen polyamidi / ruostumaton teräs Näyttö 240 x 240, safiirilasi GPS GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU Akkukesto 300 tuntia (40 tuntia GPS-paikannusta) Liitettävyys Bluetooth Vedenkestävyys 100 metrin syvyyteen

Suunto 9 Peak Pro - hinta ja saatavuus

Saatavissa isoimmilta jälleenmyyjiltä

Suositushinta 499 €

Titaanista valmistettu malli 629 €

Loppuvuodesta 2022 julkaistu Suunto 9 Peak Pro on saatavissa monilta suomalaisilta jälleenmyyjiltä 499 euron suositushintaan. Tarjolla on myös toinen titaanista valmistettu Titanium-malli, jonka hinta nousee 629 euroon. Kyseinen malli on materiaalivalinnan ansiosta myös kevyempi ja kestävämpi.

Suunto 9 Peak Pron suorin vertailukumppani on luonnollisesti perusmalli Suunto 9 Peak (Avaa uuteen ikkunaan), joka maksaa Suomessa 399 euroa.

Uusin Peak Pro on saatavana neljässä eri värissä, jotka ovat musta, sininen, kultainen ja vihreä. Lisäksi titaaniversio on saatavana tumman- (Slate) ja vaaleana (Sand).

Suunto 9 Peak Pro - Muotoilu ja näyttö

Ohut ja kevyt kestäväksi urheilukelloksi

Ympäristöystävälliset materiaalit

Heikko näyttö

Jos olet tutustunut jo aiemmin Suunto Peak -mallistoon, tiedät varsin hyvin mitä 9 Peak Prolla on tarjota. Muotoilu on lähes identtinen edeltävän Suunto 9 Peakin kanssa, eikä vierekkäin asetettujen mallien erottaminen toisistaan ole millään tavoin helppoa. Merkittävimmät muutokset koskevat laitteen sisällä olevia komponentteja. Uudistuneet prosessori GPS-paikannin, optinen sykemittari sekä akku eivät kuitenkaan muotoilussa näy.

Onneksi kotimainen valmistaja on saanut aavistuksen hoikennettua ja kevennettyä uusinta Peak-malliaan. Suunto 9 Peak Pro on vain 10,8 milliä paksu ja painoltaan 64 grammaa. Molemmat lukemat ovat erinomaiset huomioiden urheilukellon kestävyyden. Muotoilu on myös tyylikästä, vaikka sporttisuus ei tokikaan jää huomaamatta. Malli on selvittänyt useita armeijatason kestävyysmittauksia, joten se kestää vaivatta arjen ja treenin kolhut sekä vahingot.

Kellon suurin ongelma on sen näyttö. 1,2-tuumainen matriisinäyttö on tarkkuudeltaan vaatimaton 240 x 240. Vaikka safiirilasi sekä LED-taustavalaisu auttavat, ei näytön lukeminen ole yhtä helppoa kuin monissa muissa tämän hintaluokan malleissa. Kosketusnäyttö on sentään mukava lisäys fyysisten painikkeiden rinnalle.

Värikkyyden ja kirkkauden uupuminen ovat kuitenkin iso miinus arkikäyttöönkin soveltuvaa juoksukelloa etsiville. Nykyaikana matriisinäyttö saa laitteen vaikuttamaan hintaansa heikommalta.

Treenatessa tämä ei onneksi haittaa, ja käyttömukavuus paikkaa vajavaisuuksia melko pitkälle. Pidimme kelloa ranteessamme pitkiä aikoja ja useiden eri treenien ajan, eikä laite häirinnyt missään vaiheessa. Olipa aktiviteettina jooga, squash tai lenkkeily, Suunto 9 Peak Pro antaa keskittyä olennaiseen.

Vaikka asialla ei käytön kannalta ole merkitystä, ostopäätöstä tehdessä on helppo arvostaa mallin ympäristöystävällisyyttä. Malli on valmistettu Suomessa ekologisesti ja ympäristöä huomioiden. Valmistaja kertoo laitteen valmistuneen 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla sekä mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä.

Kokonaisuutena Suunto 9 Peak Pro on kestävä ja varsin hyvännäköinen urheilukello, jonka näyttö jättää kuitenkin runsaasti toivottavaa.

Arvosana muotoilusta ja näytöstä: 2,5/5

Suunto 9 Peak Pro - Ominaisuudet

95 erilaista lajiseurantaa

Kattava treeniseuranta

Helppokäyttöinen ja hyödyllinen tukisovellus

Suunto 9 Peak Pro on tarkoitettu treeniseurantaan. Samalla se erottuu joustavuudellaan ja monipuolisuudellaan, sillä tarjolla on peräti 95 eri lajivalintaa. Näiden joukossa on luonnollisesti juoksun, pyöräilyn ja uinnin kaltaisia klassikoita, mutta mukaan mahtuu triathlonin ja snorklauksen kaltaisia erikoisuuksiakin. Näistä viimeisin kertoo syvyyden sekä sukellusajan, mutta aivan samalle tasolle ei kuitenkaan syvällisyydessä päästä kuin Apple Watch Ultra erillisellä Oceanic+ -tukisovelluksellaan. Yksi suomalainen erikoisuus on squash, joka on tarjolla sekä Polarin että Suunnon kelloissa.

Treeniseuranta tarjoaa hyvät ja pääasiassa tarkat tiedot, joskin niiden seuraaminen on hitaan käyttöliittymän ja vaatimattoman näytön vuoksi toisinaan turhan hankalaa. Onneksi anturien tarjoamat mittaustulokset treenistä ja palautumisesta tarjoavat kiinnostavan katsauksen suorituksen antiin. Aivan yhtä syvällisiä infoja ei kuitenkaan ole nähtävillä kuin Garminin ja Polarin kelloilla.

Kuten urheilukellolta sopii odottaa, kello mittaa paljon muutakin kuin vain askelmäärät sekä poltetut kalorit. Laitteen avulla saa voi pitää silmällä treenin vaikutusta, rasitusta sekä palautumisaikaa. Halutessaan kello kertoo myös stressitasoista, elimistön terveydestä, veren happisaturaation sekä hapenottokyvyn.

Kaikki tiedot on kerätty siistiin ja helposti ymmärrettävään muotoon Suunnon mobiilisovellukseen. Applikaatio on ottanut viimeisten vuosien aikana valtavia harppauksia eteenpäin, ja nyt sen parissa saattaa helposti vierähtää pitkiäkin aikoja treenin jälkeen. Eittämättä parasta antia on seurata oman tuloskunnon kehittymistä.

Suunto 9 Peak Pro tarjoaa oivalliset karttaominaisuudet, joiden avulla voi suunnitella reitin, seurata sen etenemistä ja saada ranteeseen ohjeet tarvittaviin käännöksiin. Harmillisesti tässäkin tapauksessa heikko näyttö asettaa kuitenkin rajoitteita, eikä tietojen tulkitseminen näytöltä ole kesken lenkin aina niin helppoa kuin soisi.

Mukana on nykykelloille tyypillisesti uniseuranta. Se antaa hyvää osviittaa levosta, mutta luonnollisestikaan puhtaasti uniseurantaan tarkoitettujen laitteiden tarkkuuteen laite ei yllä.

Suunnon treenikello toimii myös tavallisena älykellona. Ranteeseen kilahtavat älypuhelimen ilmoitukset, minkä lisäksi herätyskellon, kalenterimuistutusten ja säätietojen kaltaiset perustyökalut ovat tietysti mukana. Jos kello on yhdistetty puhelimeen, voi sen avulla hallita myös musiikkitoistoa. Valitettavasti offline-musiikkisoitinta ei kuitenkaan ole tarjolla, eikä kello mahdollista lähimaksamistakaan. Nämä ovat Garminin kelloissa peruskauraa.

Arvosana ominaisuuksista: 4/5

Suunto 9 Peak Pro - Suorituskyky

Todella helppokäyttöinen

Aavistuksen hidas käyttöliittymä

Kohtuullinen akkukesto

Suunto 9 Peak Pro erottuu käytössä edukseen. Erittäin hyväksi hiottu käyttöliittymä on miellyttävän helppokäyttöinen. Vaikka Suunto ei olisi tullut aiemmin tutuksi, oppii laitteen salat muutamassa hetkessä.

Treenikäytössä kokemus on juuri sellainen kuin tämän hintaluokan urheilukellolta sopii olettaakin. Vaikka käyttöliittymä tuntui muutamassa tapauksessa aavistuksen hidastelleen, pääasiassa kaikki tapahtuu nopeasti. Yskähtelyt johtuvat pääasiassa kovemmasta käytöstä, sillä esimerkiksi GPS-paikannuksen, aktiivisuusseurannan ja musiikkitoiston samanaikaisuus näkyvät sujuvuudessa nopeasti.

GPS-paikannus tuntui testijakson aikana hiukan hitaammalta kuin kilpailevissa malleissa. Signaalin löytyminen ja sijaintitietojen lukitseminen kesti pääsääntöisesti 15-20 sekuntia, joskin tässä oli selvästi havaittavissa vaihtelua oman sijainnin mukaan. Aivan Garmin Fenix 7:n vikkelyyteen ei siis ylletä, mutta muutoin sekä GPS-paikannus että syketietojen päivittyminen olivat hyvällä tasolla.

Arvosana suorituskyvystä: 4/5

Suunto 9 Peak Pro - Akkukesto

21 päivää älykellona

40 tunnin GPS-paikannus

300 tuntia akkua säästelevää GPS-paikannusta

Suunto on satsannut 9 Peak Pron akkukestoon, sillä tuorein kello jaksaa selvästi edeltäjäänsä pidempään. Mikäli laite on ranteessa arkisena älykellona mittaamassa aktiivisuutta ja näyttämässä puhelimeen kilahtavia ilmoituksia, jaksaa laite jopa 21 päivän ajan. Lukema on kolminkertainen 9 Peakin seitsemään päivään.

Sama muutos näkyy GPS-paikannuksessa, joka on kasvanut aiemmasta 25 tunnista 40 tuntiin. Mikäli GPS-asetukset kytkee akkua säästellen, jaksaa kello peräti 300 tunnin ajan aiemman 170 tunnin sijaan.

Testikäytössä lukemat osoittautuivat totuudenmukaisiksi, vaikka käytimme laitetta jokaisena päivänä ainakin jonkinlaiseen treeniseurantaan. GPS-paikannuksen ajoittainen käyttö yhdessä ilmoitusten vastaanottamisen kanssa sai laitteen jaksamaan selvästi yli kahden viikon ajan ennen lataustarvetta.

Kun laturin viimein kytkee paikalleen, tyhjentynyt akku täyttyy maksimilataukseen hiukan yli tunnissa.

Arvosana akkukestosta: 4/5

Kannattaako Suunto 9 Peak Pro ostaa?

Tarvitset urheilukellon hyvällä akkukestolla

Suunto 9 Peak Pro jaksoi testikäytössämme helposti parisen viikkoa jopa päivittäisellä treeniseurannalla.

Haluat helppokäyttöinen tukisovelluksen

Vaikka muotoilu ei eroa aiemmasta, on kevyt ja ohut Suunto 9 Peak Pro erittäin miellyttävä käytettävä.

Älä osta, jos...

Etsit tyylikästä arkikelloa treeniominaisuuksilla

Suunto 9 Peak Pro on urheilullinen ja kestävä kello hiukan Garmin Fenix -malliston tavoin. Samalla se ei ole aivan niin arkinen ja tyylikäs kuin monet tavanomaisemmat älykellot.