Fitbit Charge 6 -huhut viittaavat toivottuihin uutuusominaisuuksiin

Google järjestää lokakuun 4. päivänä esittelytilaisuuden, jossa on luvassa monia tuoreita laitepaljastuksia. Käytännössä varmoja julkistuksia ovat Google Pixel 8 -puhelimet sekä Pixel Watch -älykello, mutta todennäköisesti myös Fitbit-tuoteperhe saa kaivattua eloa.

Huhujen mukaan vuorossa on pitkään odotettu Fitbit Charge 6. Kyseessä on Fitbit-tuoteperheen perinteisin aktiivisuusranneke, joka seuraa lenkkejä sekä pyöräilyreissuja GPS:n avulla. Lisäksi värikäs AMOLED-näyttö on kerännyt runsaasti kiitosta.

Fitbit-malliston muut suosituimmat vaihtoehdot ovat tällä hetkellä edullinen Inspire, korumaisempi Luxe sekä älykelloja muistuttavat Fitbit Versa 4 ja Fitbit Sense 2. Edellisestä Charge 5 -mallista on kuitenkin vierähtänyt jo niin kauan, että Fitbit Charge 6 tuntuisi luontevimmalta julkistukselta. Myös 9to5Google on samoilla apajilla, sillä heidän haastattelema sisäpiirilähde vinkkaa nimenomaan Charge 6:n näkevän päivänvalon lokakuun tapahtumassa.

Samassa jutussa mainitaan kiinnostavia huhuja uusista ominaisuuksista. Merkittävin muotoiluun liittyvä "uudistus" on tuomassa fyysisen painikkeen osaksi Charge 6:n runkoa. Aiemmat Fitbit Charge 3 ja Fitbit Charge 4 sisälsivät haptista palautetta antaneen "painikkeen", mutta Fitbit Charge 5 luopui tästä keskittyen yksinomaan kosketusnäytön mahdollisuuksiin. Jos väite pitää paikkansa, lienee luvassa samanlainen näppäin kuin mitä Sense 2- ja Versa 4 -malleissakin.

Ohjelmistopuolella nähdään niin ikään isoja muutoksia. Fitbit Charge 6 on kertoman mukaan saamassa tuen Google Maps -karttapalvelulle sekä YouTube Musicille. Molemmat ovat luontevia lisäyksiä, sillä ne ovat Fitbit ostaneen Googlen palveluita. Samalla etenkin Maps-sovellus mahdollistaa reittien katsomisen myös ilman puhelinta. Tämä voi tuoda runsaasti vapautta esimerkiksi lenkkipolulle.

Elpyykö Fitbit takavuosien loistoon?

Fitbit Charge 3:n painike antoi haptista palautetta. (Image credit: Future)

Erityisesti ääniohjeita antavan karttapalvelun saapuminen Fitbit-malliin on merkittävä parannus. Toistaiseksi edes Garmin ei ole tähän kuitenkaan pystynyt, vaan reittiohjeet on aina tarkastettava ranteen kartasta. Jos Fitbit Change 6 todella hyödyntää Google Mapsia, pitäisi ohjeiden kertoa mutkista välittömästi.

Fitbit on ollut viimeisten parin vuoden ajan pahasti hakoteillä. Versa 4 ja Sense 2 osoittautuivat selviksi harha-askeleiksi, eikä Googlen päätös sulkea monia yhteisöpalvelun ominaisuuksia ainakaan lieventänyt käyttäjien ärtymystä. Tuoreimmat kertomat Charge 6 -mallista valavat kuitenkin jälleen uskoa paremmasta huomisesta.