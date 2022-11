Arvostelussa Fitbit Versa 4

Pika-arviossa Fitbit Versa 4

Kun Google osti Fitbitin vuonna 2020, odotimme tulevien Fitbit-laitteiden käyttävän Googlen WearOS-käyttöjärjestelmää. Oletimme Fitbit Versa 4:n kuuluvan ohjelmistoa vaihtavien mallien piiriin, mutta näin ei olekaan. Tämä kello tuntuu olevan pikemmin muokattu ja uudistettu versio Fitbit Versa 3:sta.

Fitbit Versa 4 -urheilukello on aloittelijaystävällinen, mutta siinä ei ole kaikkia mahdollisia älyominaisuuksia kuin kilpailijoissa. Kolmannen osapuolen sovellukset ovat myös poissa pelistä. Lisäksi pakettiin ei kuulu musiikkitoiston hallintaa. Tämän myötä Fitbit Versa 4 ei ole sellainen älykello, joka saisi ihmiset ylös, ulos ja liikkeelle ilman puhelimiaan. Tämä on suoranainen pettymys.

Juoksijoiden harmiksi Fitbit Versa 4 -älykellon urheiluseuranta ei yllä samaan tarkkuuteen kuin esimerkiksi Apple Watch 8 tai Garmin Venu 2. Nämä kaikki puutteet jättävät Fitbitin tulokkaan hieman huojuvalle pinnalle.

Vaikka Fitbit Versa 4 ei varsinaisesti huku ylistyksiin, on siinä myös paljon hyvää. Akku kestää todella pitkään, jos ei käytä aina päällä -ominaisuutta. Google Pixel Watchilta lainattu käyttöliittymän ulkoasu korostaa sen älykkäitä ominaisuuksia. Ja urheilunseurantaan kohdistuvasta kritiikistä huolimatta Fitbit Versa 4 on helposti riittävän hyvä ihmisille, jotka haluavat satunnaisesti seurata juoksulenkkejään ja vaelluksiaan.

Fitbit Versa 4 - hinta ja saatavuus

Fitbit Versa 4 on edullisempi vaihtoehto Fitbit Sense 2 -älykellolle. Sen suositushinta on 239 euroa, kun taas Sense 2:n hinta nousee 299 euroon.

Fitbit Versa 4 julkaistiin syyskuussa 2022 eli kaksi vuotta Versa 3:n jälkeen. Tällä hinnalla neljännen Versan selkeät kilpailijat ovat Garmin Venu Sq 2 ja Apple Watch SE 2. Fitbit Versa 4 on näitä edullisempi, sillä Garmin Venu Sq 2 -älykellon hinta on 279 euroa ja Apple Watch SE 2:n 309 euroa.

Fitbit Versa 4 - Näyttö ja muotoilu

Muotoilu on hyvin samanlainen kuin edeltäjässään

Hyvä OLED-näyttö

Vedenkestävyys jopa 50 metriin

Fitbit Versa 4 näyttää hyvin samanlaiselta kuin Versa 3. Sen neliönmuotoinen kehys on alumiinia, jossa takaosa on muovia. Näyttöä päällystää kaareva lasi.

Muotoilu ei ole aivan yhtä huippuluokkaa kuin Apple Watch SE 2:ssa, mutta se saa selvästi enemmän tyylipisteitä kuin Garminin Venu 2 Sq. Fitbit on lisännyt tuotteensa neljänteen versioon fyysisen painikkeen. Se on enemmän kuin tervetullut, sillä Versa 3 käyttää varsin ärsyttävää kapasitiivista kosketuspainiketta.

Uusi painike tuntuu tosin hieman halvalta ehkä siksi, että kotelossa on kaunis anodisoitu pinta, mutta painike taas on kiiltäväpintainen. Aluksi ajattelimme painikkeen olevan tehty muovista, mutta se on ehtaa metallia. Fyysinen painike on mielestämme huomattavasti parempi vaihtoehto.

Fitbit Versa 4:n sekä Apple Watchin käyttämä ranneke ei ole mielestämme paras mahdollinen ratkaisu. Se on kuitenkin hyvin mukavan tuntuinen, ja parhaimmillaan sitä jopa unohtaa käyttävänsä kelloa laisinkaan. Lisäksi kellon vedenkestävyys yltää jopa 50 metriin, joka on enemmän kuin tarpeeksi kestämään suihkussa käynnin tai uimareissun.

Fitbit Versa 4 on myös hyvin kevyt urheilukello. Sen paino kokonaisuudessaan on 40 grammaa. Mallissa on edeltäjänsä tavoin 336 x 336 pikselin OLED-näyttö. Ruudun reuna on merkittävästi laajempi kuin Apple Watch Series 8:n vastaava, mutta se on helppo antaa anteeksi Fitbitin urheilukellon ollessa huomattavasti edullisempi. Näyttö on terävä, värikäs ja tarpeeksi kirkas, jotta sen lukeminen onnistuu myös aurinkoisena päivänä ulkokäytössä.

Arvosana muotoilulle ja näytölle: 4/5

Muotoilu on pysynyt lähes ennallaan Versa 3 -edeltäjään nähden. (Image credit: Andrew Williams)

Fitbit Versa 4 - ominaisuudet

Fitbit OS -ohjelmisto muistuttaa WearOS-käyttöliittymää

Ei musiikkitoimintoja

Ilmoitusten käsittely on huippuluokkaa, mutta muutoin rajalliset älyominaisuudet

Vaikka Google omistaa Fitbitin, ei Versa 4 ole varustettu WearOS-käyttöliittymällä. Sen sijaan FitbitOS-ohjelmisto on suunniteltu uudelleen vastaamaan Googlen uutta tyyliä. Käyttöliittymä on hyvin helppokäyttöinen.

Käyttäjä pääsee widget-tyyppisten ruutujen välillä oikealle ja vasemmalle pyyhkäisemällä Fitbit Versa 4:n ydinominaisuuden pariin. Näihin lukeutuu päivittäiset askeleet, sykevaihtelu vuorokauden aikana, uniseuranta ja sääraportti.

Ylöspäin pyyhkäisemällä kellotaulusta pääsee lukemaan ilmoituksia, kun taas alaspäin vetämällä pääsee vaihtamaan kellon eri asetuksia. Vaihtoehtojen joukossa on muun muassa Älä häiritse -tila, näytön kirkkaus sekä Always On -näyttötila.

Fitbit näyttää päässeen eroon Versa 3 / Sense -sukupolvea vaivanneesta hidastelusta. Tämä voi johtua ohjelmistoparannuksista tai uudesta prosessorilaitteistosta, joista Fitbit ei ole kertonut kovinkaan paljoa. Joka tapauksessa muutos on hyvästä, sillä nyt käyttäjä joutuu odottamaan vain pienen hetken avatessaan sovelluksia.

Vaikka Fitbit 4 on älykello, mitä enemmän sitä käyttää, sen vähemmän se tuntuu sellaiselta. Kolmannen osapuolen sovellusten tuki on jätetty kokonaan pois. Kelloon ei voi tallentaa musiikkia eikä siihen voi ladata Spotify-sovellusta, jota Versa 3 vielä tuki. Fitbit Versa 4:llä ei pysty hallitsemaan puhelimesta soitettua musiikkia silloinkaan, kun kello on yhdistetty puhelimeen. Tällaisen ominaisuuden ajattelisi olevan aivan peruskauraa urheiluseurantakelloissa.

On tässä kellossa silti verran älyä jäljelläkin. Käyttöliittymässä on annettu huomattava tila ilmoituksille. Tämä on parannus siihen mitä useimmat tämänkaltaiset kellot tarjoavat. Jokainen ilmoitus saa oman korttinsa, ja niitä voi selata aivan kuten sähköposteja tai viestejä WearOS:ssä. Fitbit Versa 4 tukee myös hieman yllättäen Amazon Alexaa. Tämä on eriskummallista siksi, että Fitbit on kaikesta huolimatta osa Googlea. Sivupainiketta pitkään painaessa Alexa ponnahtaa esiin, ja sitä voi pyytää asettamaan hälytyksiä, kertomaan millainen sää vallitsee huomenna tai aloittamaan harjoittelun seuraamisen.

Älykello tarjoaa kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin vastauksen sekä tekstimuodossa että ääneen Versa 4:n kaiuttimen äänisynteesin avulla. Tämä on melko siistiä, vaikka kaiuttimien äänenlaatu jääkin heikoksi. Se on hiljainen ja vääristää ääntä jopa alhaisella äänenvoimakkuudella. Äänenlaatu on verrattavissa heikkolaatuisiin musiikillisiin onnittelukortteihin.

Alexan toimimiseksi Fitbit Versa 4:n on oltava jatkuvasti yhdistettynä puhelimeen. Kellossa pitäisi olla sisäänrakennettu Wi-Fi, mutta se on poistettu käytöstä. Tämän seurauksena vuorovaikutuksen puhelimeen on tapahduttava Bluetoothin kautta, jolloin puhelimen on oltava aina lähettyvillä. Viimeinen merkittävä älyominaisuus Versa 4:ssä on tuki lähimaksamiselle. Käyttäjä voi määrittää Fitbit Payn mikäli oma pankki tukee ominaisuutta.

Fitbitin mukaan lisää älykkäitä ominaisuuksia on tulossa tuonnempana. Google-lompakko on lisätty vaihtoehdoksi Fitbit Paylle ja suunnitelmissa on myös Google Maps -tuen toteuttaminen. Tämä ei tarkoita, että kelloon voisi ladata kasoittain karttoja tai että suunnistus onnistuisi ilman puhelinta reissussa mukana. Versa 4 todennäköisyydessä saa yksinkertaisesti vaiheittaiset navigointimuistutukset siihen yhdistetystä puhelimesta.

Fitbit Versa 4:ssä täyttää vähimmäisvaatimukset älykellolle perustarpeisiin. Langaton maksaminen, ilmoitukset ja virtuaaliavustaja ovat markkinoilla peruskauraa. Tämä riisuttu tyyli on kuitenkin kaukana siitä, mitä aiemmissa Fitbit-malleissa on tavattu nähdä.

On epätodennäköistä, että näkisimme merkittävää laajentumista tällä osa-alueella, sillä liian älykkäät Fitbit ”terveyskellot” ovat kilpailijoita Googlen WearOS-urheilukellojen kanssa.

Arvosana ominaisuuksista: 3/5

Fitbit Versa 4 on älykelloksi harmillisen rajattu. (Image credit: Andrew Williams)

Fitbit Versa 4 - Akkukesto

Kevyellä käytöllä voi kestää viikon

Jos Always On -näyttötila on päällä, akkukesto laskee 2-3 päivään

Akkukesto vastaa luvattua

Näissä vähemmän älykkäissä kelloissa on kuitenkin yksi asia, jota on pakko arvostaa. Fitbit Versa 4:n akkukesto on selvästi parempi kuin Apple Watch- tai WearOS-kelloissa.

Fitbitin mukaan Versa 4 kestää ”6+ päivää”. Kun olimme käyttäneet kelloa testikäytössä 44 tuntia eli lähes kaksi päivää, akkua oli kulunut vain 29 prosenttia. Tämä on täydellisesti linjassa Fitbitin lupauksen kanssa, että akku kestäisi yli kuusi päivää. Akussa riitti pihinää vielä seitsemäntenä päivänä, jolloin siinä oli yhä yhdeksän prosenttia jäljellä.

Tunnin juoksulenkki GPS-seurannalla söi akusta seitsemän prosenttia. Tämä tarkoittaa, että Versa 4:ssä voi käyttää GPS:ää 14 tuntia ilman latausta. Fitbit itse arvioi GPS:n käytön kestävän vain 12 tuntia.

Akun kestävyys on aivan eri luokkaa kuin Apple Watchissa. Kellon lataaminen on ajankohtaista kerran viikossa eikä kerran päivässä. Tämä onnistuu tosin vain, jos kelloa käyttää sen vakiotilassa, jossa näyttö syttyy vain ranteen pyyhkäisyeleen, painikkeen painalluksen tai näytön napautuksen jälkeen.

Kellon näyttöä on myös mahdollisuus pitää aina päällä (Always On), jolloin akunkesto karkeasti arvioituna puolittuu. Tällöin Versa 4 kaipaa laturia noin kolmen päivän jälkeen – tai kovassa käytössä jopa kahden päivän välein. Vaikka aina päällä oleva näyttö vaatii enemmän latausta, kelloa on mukavampi pitää niin.

Arvosana akkukestosta: 4/5

Fitbit Versa 4 - aktiivisuusseuranta

Sykemittari ei vastaa Applen tai Garminin tarkkuutta

Lisätiloja tarjolla, mutta perusasiat ratkaisevat

Ei EKG- tai EDA-anturia

Terveyspuolella Versa 4 eroaa merkittävästi Sense 2:sta. Edullisemmassa Versa 4:ssä ei nimittäin ole kaikkia samoja huippuluokan terveysantureita ja -mittauksia. Esimerkiksi EKG-anturi sydäntoimintojen seuraamiseen sekä EDA-anturi stressin arviointiin loistavat poissaolollaan. Sen sijaan mukana ovat GPS-paikannin, optinen sykeanturi ja korkeusmittari, jota käytetään laskemaan kuinka monta portaikkoa kuljet päivittäin. Mutta vaikka Versa 4 ei sisällä joitain Sense 2:n terveysominaisuuksia, se sisällyttää kaikki tärkeät kunto-ominaisuudet.

Jos vertailukumppaniksi valikoituu sen sijaan Apple Watch Series 8, Garminin Venu 2 Sq tai Garmin Fenix 7, Versa 4 jää huomattavasti jälkeen tärkeissäkin osa-alueissa.

Juoksua seuratessa GPS on välillä hidas paikantamaan sijaintia. Vaikka paikantuminen nopeutuu sen myötä, kun samoja reittejä on juossut muutaman viikon, ei siitä siltikään vakuuta vikkelyydellään. Ehkä viimeisimmät Garminin urheilukellot ovat hemmotelleet meidät pilalle, sillä niissä sijainnin saa melkein välittömästi.

Samoin Versa 4:n seuratut reitit näyttävät myös hieman epämääräisiltä verrattuna Applen tai Garminin tuloksiin. Versa 4:n seurannassa poiketaan todennäköisemmin todelliselta reitiltä. Juoksulenkin lopuksi saatu kilometrimäärä voi erota todellisesta matkasta jopa kilometrin verran. Aktiivisuusseuranta onkin suurelta osin sovelias harrastelijalle, jolle metrintarkkuus ei ole niin tärkeää.

Sykemittauksen myötä nousee esiin myös ilmiselviä haasteita. Vaikka Versa 4:ssä ei ole alkuperäisen Fitbit Senseä vaivanneita suuria ongelmia, kuten toisinaan kesken monivaiheisen urheilusuorituksen kokonaisten osa-alueiden puuttumista, suorituskyky ei silti yllä lähellekään alan parhaimmistoa.

Toistuva ongelma on jyrkkä sykepiikki jokaisen harjoituksen varhaisessa rasituksessa. Fitbit Versa 4 yliarvioi usein sykkeen ennen kuin laskee sen realistisemmalle tasolle. Tämä voi vääristää rasituksen treenissä koko harjoitteen syketiedot.

Apple Watch SE:n ja Garmin Venu 2 Sq:n sykemittaus vetää testimme perusteella pidemmän korren. Olemme kuitenkin tyytyväisiä nähdessämme, että edistystä on tapahtunut edeltävän sukupolven jälkeen. Versa 4:n sykeanturi pysyi matkassa mukana koko juoksulenkin ajan.

Fitbitin lähestymistapa kuntoiluun on myös melko kevyt. Kello värähtää oletuksena silloin, kun urheiluhetken tuoksinnassa siirtyy sykealueesta toiseen. Tämä värähdysilmoitus tulee aina lajista riippumatta. Sen sijaan käyttäjälle ei suoraan tarjota juoksukellojen standardina olevaa tapaa ilmoittaa vauhtitiedot jokaisella kilpailumetrillä.

Tällainen kilometrikohtainen päivitys on mahdollista saada hienoisten säätöjen jälkeen. Kello tuntuu kuitenkin kokonaisuudessa soveltuvan enemmän satunnaiseen seurantaan kuin niille urheilijoille, joiden lähestymistapa harjoituksiin on jäsennellympi. Tämä on nähtävissä myös harjoitusnäytössä, jossa on vain kolme mittaria näkyvissä kerrallaan. Usein lenkkeilijä haluaisi niitä olevan ennemmin neljä, jolloin Versa 4:n näyttöä on räplättävä kesken lenkin lisätilastojen näkemiseksi.

Yksi tämän sukupolven suurista muutoksista on joukko ylimääräisiä seurantatiloja. Versa 3:ssa näitä eri tiloja oli parikymmentä, ja neljännessä Versassa niitä on jo 41. Tämä ei kuitenkaan ole viime kädessä erityisen merkittävä parannus, sillä monet uudet tilat näyttävät ja tallentavat samoja tietoja vain eri nimen alla. Sisäkiipeily-, jooga- ja spinning-tilat ovat toiminnallisesti lähes identtisiä. Tämä on hienoinen pettymys, koska voisi uskoa kiipeilytilan hyödyntävän ainakin barometristä korkeusmittaria.

Lisäksi osa Fitbit Versa 4:n tarjoamista tiedoista on saatavilla vain niille, jotka kirjautuvat Fitbit Premiumiin. Premium-palvelu on saatavilla 9,99 euron kuukausihintaan. Palvelun myötä saa käyttöönsä joukon ohjattuja video- ja meditaatioharjoituksia.

Premium-jäsenyys tarjoaa myös pidemmän aikavälin analyysin kellon tallentamista tilastoista vertaamalla nykyisiä lukemia menneiden viikkojen ja kuukausien tuloksiin. Ilman Premiumia ei ole pääsyä unenseurantatietoihin, kuorsauksen havaitsemiseen tai Daily Readiness -lukemaan, joka kertoo kuinka hyvin keho on valmis tulevaan harjoitteluun.

Vaikkei Premium-tilausta olisikaan, kello ilmoittaa eri univaiheet, jotka käy yön aikana läpi, kuinka kauan on nukkunut sekä vaihtelut veren happipitoisuudessa.

Fitbit haluaa myös muistuttaa käyttäjää siitä mitä hänellä ei ole, sillä Fitbit-sovelluksessa viitataan usein Premiumiin. Mutta ilman sitäkin pärjää vallan mainiosti. Kaikille käyttäjille on tarkoitettu Fitbitin pidemmän aikavälin haasteet, joissa omia askelmääriä verrataan tuntemattoman ihmisen tepasteluihin. Joskus lisämotivaatiota voi tarjota pelkästään vertailu toisten suoritukseen.

Jotkut sovellukset sisältävät eriskummallisuuksia. Miksi Terveysmittarit-alueella on ”Ihon lämpötila” -osio, kun Versa 4:ssä ei ole lämpötila-anturia? Ja onko Apps Galleryn säilyttäminen tarpeellista, kun muita sovelluksia ei yksinkertaisesti ole saatavilla?

Aktiivisuusseuranta on suunniteltu kevyeen arkeen, mutta varsinaiset urheilukellot ovat asia erikseen. (Image credit: Andrew Williams)

Arvosana aktiivisuusseurannasta: 3/5

Kannattaako Fitbit Versa 4 ostaa?

Osta, jos...

Haluat tavallista älykelloa paremman akkukeston

Fitbit Versa 4 on helppokäyttöinen ja pitkään kestävä urheilukello. Akkua tarvitsee ladata noin kerran viikossa, jos näyttö ei ole koko ajan päällä.

Pidät Fitbit-kellojen muotoilusta

Tässä kellossa on klassinen Fitbit-muotoilu, joka jollain tavalla onnistuu olemaan helpommin lähestyttävän tuntuinen kuin monilla kilpailijoilla. Huolimatta siitä, että kello on selvästi ”tekninen”, se ei näytä nörttien laitteelta.

Haluat mukavan keskitason vaihtoehdon

Muiden Fitbit-kellojen joukossa Versa 4 on järkevä keskitason vaihtoehto. Se on älyominaisuuksiltaan kattavampi kuin Fitbit Charge 5, mutta Sense 2:n EKG- ja EDA-mittaukset jäävät haaveeksi.

Älä osta, jos...

Haluat huipputason kuntoseurantakellon

Syke- ja GPS-seurantatarkkuus eivät vastaa Applen tai Garminin älykelloja, mutta sen ominaisuudet ovat riittävän hyviä tyydyttämään useimmat urheilijat. On kuitenkin sääli, että musiikkitoiston hallintaa puuttuu.

Haluat selkeän päivityksen edellisestä versiosta

Fitbitin ominaisuuksien asteittainen vähentäminen tekee tästä tavallista yksinkertaisemman urheilukellon. Kokonaisuudelta tuntuu puuttuvan oma selkeä suuntansa. Äskettäin lisätyt kuntoilutilat eivät lisää tähän niin paljon kun olisi tarpeen.

Haluat Sense 2:n tärkeimmät terveysominaisuudet

Fitbit Versa 4 ei sisällä Sense 2:sta tuttuja lämpötila-anturia, EKG- tai EDA-anturia.

