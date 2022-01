Arvostelussa Polar Grit X Pro

Polar Grit X Pro on parempi ulkoiluun soveltuva kello kuin alkuperäinen Grit X ja saa treenaamista parantavia ominaisuuksia Vantage V2:sta. Kestävyyteen ja sovellukseen tehdyt parannukset näkyvät tosin hinnassa, minkä lisäksi osa Pron ominaisuuksista tuodaan myös Grit X:ään. Jos haluat kuitenkin Polarin parhaan urheilukellon, tämä on suositeltava kumppani ranteeseen.

Polar Grit X Pro on parempi ulkoiluun soveltuva kello kuin alkuperäinen Grit X ja saa treenaamista parantavia ominaisuuksia Vantage V2:sta. Kestävyyteen ja sovellukseen tehdyt parannukset näkyvät tosin hinnassa, minkä lisäksi osa Pron ominaisuuksista tuodaan myös Grit X:ään. Jos haluat kuitenkin Polarin parhaan urheilukellon, tämä on suositeltava kumppani ranteeseen.

Pika-arvio

Grit X Pro sisältää Polarin parhaimmat ominaisuudet niin urheiluseurannan kuin kattavan data-analyysin osalta, joiden ohella sen kasvaneet navigointitoiminnallisuudet tekevät siitä samalla erinomaisen ulkoiluun soveltuvan urheilukellon.

Uuden mallin kohdalla suurin kysymys kuuluukin, onko se riittävä päivitys alkuperäisestä Grit X:stä. Ovatko lisätyt navigointitoiminnot, parempi suorituskyky ja Vantage V2:sta napattu palautustesti, sekä ohuempi ja kestävämpi muotoilu ylimääräisen hinnan väärti? Varsinkin, kun osa uusista ominaisuuksista tuodaan myös Grit X:ään.

Kyseessä on eittämättä loistava urheilukello, joka soveltuu erityisen hyvin juoksijoille, uimareille tai lenkkeilijöille. Laitteessa on lisäksi melko luotettava sykemittari, jota voi tukea ulkopuolisilla kennoilla tarkempaa mittausta varten. GPS-seuranta on niin ikään todella hyvä, joskin siitä uupuu esimerkiksi Gamin Fenix 6 Prosta tutut tarkat karttatiedot. Silti Grit X Prota on helppo suositella matkalle metsään ja takaisin.

(Image credit: Michael Sawh)

Akkukesto ei ole kuitenkaan luokkansa paras, minkä lisäksi Polarin kattava unenseuranta syö aimo annoksen virrasta. Älykellotoiminnallisuudet ovat kasvaneet myös, mutta kyseessä on silti ensisijaisesti urheilukello.

Jos et pidä Garminin tai Corosin tuotteista tai sovelluksista, mutta haluat silti käteesi hyvännäköisen ja pienen urheilukellon, silloin Grit X Pro on varsin houkutteleva vaihtoehto.

Hinta ja saatavuus

Polar Grit X Pro julkaistiin lokakuussa 2021 ja on saatavilla suoraan Polarilta sekä valikoiduilta jälleenmyyjiltä. Urheilukelloa myydään 499 € hintaan, minkä lisäksi siitä on saatavilla titaanivalmisteinen Polar Grit X Pro Titan -malli hintaan 599 €.

Muotoilu ja näyttö

Saatavana kalliimpana titaaniversiona

Kestävämpi näytönsuoja

Aina päällä oleva näyttö

Grit X Prossa on 47 mm harjattu teräsrunko, joka on 13 mm paksu. Ranneke on 22 mm ja valmistettu fluoroelastomeerista, ja se on saatavilla joko pienenä tai isona. Värisävyinä vaihtoehdot ovat musta, kulta ja kuparinen. Painoa urheilukellolla on 79 grammaa.

Merkittävimmät erot alkuperäiseen Grit X:ään on uusittu kellotaulu, joka sisältää Polarin mukaan art deco -yksityiskohtia, sekä lisätyt numerot ja kompassi-ikoni, jotka saavat kellon tuntumaan enemmän ulkokäyttöön tarkoitetulta. Lisäksi urheilukello on vesitiivis sataan metriin asti ja on kestävyydeltään testattu MIL-STD810G-armeijastandardien mukaisesti. Myös lasi on päällystetty safiirilasilla suojellakseen näyttö naarmuilta.

(Image credit: Michael Sawh)

Näyttö itsessään on 1,2 tuumaa ja tarjoaa 240 x 240 -resoluutioisen aina päällä olevan värillisen nestekidenäytön. Koko ja resoluutio on täsmälleen sama kuin Grit X:ssä, joten siitä saa hyvin selvän suorassa auringonvalossa ja se tukee painalluksia ja pyyhkäisyjä. Valitettavasti näyttö on edelleen paikoin viipyilevä painallusten rekisteröitymisen suhteen, jolloin näytön reunoilla olevat fyysiset painikkeet tuntuvat melkein järkevämmältä tavalta hallinnoida urheilukelloa.

Polar on tuonut markkinoille myös Grit X Titan -mallin, joka vaihtaa harjatun teräksen titaaniseen. Tämä keventää urheilukelloa huomattavasti, mutta siitä joutuu myös maksamaan 100 euroa lisää.

(Image credit: Michael Sawh)

Urheiluseuranta

Uusi paluu alkupisteeseen -toiminto

Lisätyt jalkapalautukset sekä pyöräilyn ja juoksun suorituskykytestit

Ei topografisia karttoja

Paras tapa kuvailla Grit X -mallistoa on nähdä ne ulkokäyttöön suunnitelluiksi versioiksi Polarin lippulaivakello Vantage V2:sta. Tästä huolimatta siinä on runsaasti erilaisia urheilutiloja sekä tarvittavat kennot suorituskyvyn seurantaan.

Lisäksi laitteessa on tuet GPS:lle, Glonassille, Galileolle ja QZSS:lle, sekä avustettu GNSS-tuki, jonka avulla yhteys satelliitteihin on väitetysti nopeampi. Muutaman lagisen alkuyrityksen jälkeen satelliitteihin yhdistyminen sujui testeissämme ongelmitta.

(Image credit: Michael Sawh)

Urheilukelloon mahtuu 20 urheiluprofiilia samanaikaisesti, ja näitä on valittavissa yhteensä 130 erilaista Polarin sovelluksessa. Toisin sanoen käyttäjä voi napata sieltä yleisimmin käyttämänsä treenit seurantaan. Tuettuihin perusaktiviteetteihin lukeutuu juokseminen, pyöräily ja uiminen (altaassa ja ulkona), sekä muutama ylimääräinen lisäominaisuus muun muassa juoksijoita ajatellen.

Laite tukee myös joitain hieman harvinaisempia aktiviteetteja, mutta näiden osalta seuranta on hyvin alkeellinen ja koostuu lähinnä kestosta ja sykkeestä.

Ulkokäyttöä tuetaan ilmapuntarilla toimivalla korkeusmittarilla ja magnetometrillä, minkä lisäksi laitteen voi parittaa Bluetooth Low Energy -tuellisia sykemittareita ja pyöräilymittareita lisämetriikan saamiseksi. Onnistuimme parittamaan laitteeseen ongelmitta Polarin oman H10-rintasykemittarin sekä Garminin GRM-Pron saadaksemme tarkemman sykemittauksen.

Grit X Pro käyttää samaa Precision Prime -sykemittausteknologiaa kuin edeltäjänsä mitatakseen jatkuvaa sykettä. Se mittaa myös sykealueita, treenin aikana käytettyjä energialähteitä, sekä sisältää Training Loadin ja Recovery Pron kaltaisia analytiikkatyökaluja.

Sykemittarin suorituskyky on samaa luokkaa kuin Grit X:ssä, joten se soveltuu sellaisenaan vallan mainiosti valtaosaan urheilusuoritteista. Asteen intensiivisemmissä treeneissä aloimme tosin huomaamaan epätarkkuuksia sekä sykkeen keskiarvo- että maksimituloksissa.

(Image credit: Michael Sawh)

Iso osa Grit X:n treenianalytiikasta pohjautuu sykkeeseen, joten suosittelemme melkein käyttämään ylimääräistä sykemittaria joko rinnan tai käsivarren ympärillä, jolloin myös tulokset ovat paljon tarkemmat.

Grit X Pro on saanut lisäksi kaksi parasta Polarin älykelloihin viimeaikoina tuotua ominaisuutta. Näistä FitSpark suosittelee harjoituksia, jotka perustuvat käyttäjän treenihistoriaan, palautukseen ja kuntotasoon. Näitä sovelletaan luomalla erilaisia harjoitteita esimerkiksi sydämen, voiman tai liikkuvuuden parantamiseksi.

Ulkoilmasta nauttiville ja kestävyysurheilijoille FuelWise on puolestaan taivaanlahja, sillä se muistuttaa tankkauksesta ja huolehtii siitä, että käyttäjä nauttii riittävästi hiilihydraatteja valittua treeniä varten. Tämä ominaisuus erottaakin Polarin kilpailijoistaan.

(Image credit: Michael Sawh)

Ja koska Grit X Pro on suunniteltu nimenomaan ulkokäyttöä varten, se tukee reittien lataamista Polar Flowhin ulkopuolisten sovellusten, kuten Komootin, kautta ja tarjoaa opastuksen jokaisen mutkan kautta. Sen kautta voi myös seurata aiemmin Polariin tallennettuja reittejä tai ladata muiden tekemiä reittejä joko TCX- tai GPX-tiedostoina.

Polar on tuonut tähän malliin myös alkupisteeseen paluutoiminnon, joka auttaa käyttäjää palaamaan takaisin lähtöpaikkaan. Käytännössä tämä tapahtuu seuraamalla ruudulla näkyvää vihreää viivaa, joka muuttuu punaiseksi erkaantuessa reitiltä. Valitettavasti kello ei kuitenkaan tue tarkkoja ja yksityiskohtaisia karttoja, vaan ainoastaan yksinkertaisen viivan oikeaan suuntaan.

Yhtiö on lisännyt mahdollisuuden seurata reittejä ja korkeuksia, jotka eivät olleet saatavilla Grit X:ssä.

(Image credit: Michael Sawh)

Kattavien ulkoilutoimintojen ohella Polar on lisännyt myös palautustestit jaloille sekä suorituskykytestit juoksulle ja pyöräilylle, jotka yhtiö on napannut Vantage V2:sta. Käytännössä näiden toimintojen tarkoitus on antaa käyttäjälle parempi kuva hänen omasta kunnosta, sekä varmistaa erinäisillä testeillä, että käyttäjä on varmasti valmis intensiiviseen suoritukseen.

Muutoin mallissa on edelleen 24/7-aktiivisuusseuranta, johon sisältyy jatkuva sykemittaus. Laite seuraa myös unta ja kertoo tapoja parantaa palautumista päivän treeneistä. Tätä varten kello soveltaa uni- ja käyttäjän hermostodataa.

Tämä tieto löytyy Polar Flow -sovelluksen erillisestä osiosta. Sen ja tarkan unenseurannan osalta saatava palautumisdata on oikeasti hyödyllistä ja käyttökelpoista tietoa, kunhan opettelee ensin, mitä kaikki käytännössä tarkoittaa.

(Image credit: Michael Sawh)

Polar tarjoaa uudelle mallilleen myös joitain älykellosta tuttuja ominaisuuksia, kuten ilmoitusten vastaanotto Android- ja iOS-puhelimista. Näihin ei voi kuitenkaan vastata. Kello toimii samalla erillisen musiikkisoittimen ohjaimena treenien aikana ja sisältää muun muassa tarkat sääennusteet.

Grit X Pro sisältää myös kattavat kellotaulut, jotka kertovat arvioidut auringonlasku- ja -nousuajat sekä sijainnin. Mutta jos sitä vertaa muihin älykelloihin tai esimerkiksi Garminin Fenix-sarjaan, kyseessä on hyvin vajavainen älykello.

Akkukesto

Grit X Pro lupaa vakuuttavan 40 tunnin akkukeston GPS:n ja sykemittarin kera. Erillinen virransäästötila antaa puolestaan käyttäjälle mahdollisuuden säätää GPS:n tarkistusparametrejä, ottaa sykemittauksen pois päältä ja aktivoida näytönsäästäjän. Näiden avulla akkukestoa voi kasvattaa jopa sataan tuntiin.

Mutta jos kelloa käyttää ympärivuorokautisen aktiivisuusseurannan ja jatkuvan sykemittauksen kera, akku kestää jotakuinkin viikon verran.

(Image credit: Michael Sawh)

Omien testiemme perusteella sekä treenatessa että arkikäytössä Grit X Pro saavuttaa luvatut lukemat aika hyvin. Jouduimme useimmiten lataamaan kellon noin viiden tai kuuden päivän välein. GPS:n kanssa tunnin juoksulenkki tiputtaa akkua noin kolmella prosentilla.

Toisin sanoen akku kestää saman verran kuin Grit X:ssä. Se ei ole suinkaan markkinoiden paras, mutta se on silti varsin riittävästi aktiiviselle ja säännölliselle urheilijalle.

Osta jos...

Haluat hyvän treenikumppanin

Grit X Pro sisältää laajat navigointiominaisuudet sekä Polarin parhaat treenaustoiminnot ja analytiikan, jos haluat syventyä suorituksiisi.

Et tankkaa kunnolla treeneihisi

Grit X Pron todella kätevä FuelWise-sovellus antaa suosituksia treeneihin tankkaamiseen, mikä erottaa laitteen kilpailijoista.

Älä osta, jos...

Haluat parhaat mahdolliset karttaominaisuudet

Vaikka Polar on tuonut uusia navigointiominaisuuksia älykelloonsa, siitä puuttuu Garminin Fenix-kelloissa olevat yksityiskohtaiset kartat.

Haluat kattavat älykellon toiminnallisuudet

Jos kaipaat sovelluksia, lähimaksua, digiavustajia tai musiikkisoitinta, Grit X Pro ei ole kellosi.