Disney Plussan ilmainen kokeilujakso: onko se saatavilla?

Disney+ saapui Suomeen syksyllä 2020, minkä jälkeen suoratoistopalvelu on kasvattanut suosiotaan sekä sisältömääräänsä. Julkaisun jälkeen kuukausihinta on kuitenkin noussut muutamalla eurolla, joten monet haluaisivat tarkastaa leffa- ja sarjavalikoiman ennen kukkaron avaamista. Yleinen kysymys koskeekin mahdollista ilmaista testijaksoa.

Disney tarjosi maailmalla palvelun lanseerauksen yhteydessä ilmaisen testijakson, mutta tämä poistettiin valikoimasta kesällä 2020. Ratkaisua ei ole pahemmin perusteltu, mutta mitä ilmeisimmin kuluttajat maksavat palvelusta mieluusti sokkonakin.

Tilausjakson poistuminen osui lähelle Disney Plus Premier Access -maksuvaihtoehdon saapumista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Disneyn uutuuselokuvat saapuvat leffateattereiden ohessa myös suoratoistopalveluun. Pelkällä perustilauksella ne eivät kuitenkaan ole katsottavissa, vaan leffasta on maksettava 21,99 euroa. Muut pääsevät rainan pariin kolme kuukautta myöhemmin.

Se, onko Disney suunnittelemassa ilmaisen testijakson palauttamista, on epäselvää. Tällä hetkellä sitä ei kuitenkaan ole tarjolla, kuten suoratoistopalvelun sivuilla suoraan kerrotaan:

"Disney+ ei tarjoa ilmaista kokeilujaksoa rekisteröitymisen yhteydessä."

Onko Disney Plussalle saatavilla ilmaista kokeilujaksoa?

Disney+ ei tarjoa tällä hetkellä ilmaista testijaksoa. Asiasta kerrotaan suoratoistopalvelun UKK-osiossa:

Mediajätti on kuitenkin käynyt aiheesta keskustelua. Yhtiön edustaja kertoi Varietylle seuraavaa:

"Jatkamme asian tutkimista ja erilaisten markkinointikeinojen, tarjousten sekä mainosten kokeilemista palvelun suosion kasvattamiseksi."

Eli vaikka tällä hetkellä testijaksoa ei ole tarjolla, on asian suhteen toivoa.

Mitä katsottavaa Disney+ tarjoaa?

Nykyiseen valikoimaan lukeutuu lähes jokainen Disney-animaatio vuosikymmenten varrelta: Lumikki, 101 dalmatialaista, Aladdin, Pieni merenneito. Tarjonta vaihtelee jälleen maittain, mutta Disney+ tarjoaa Suomessa merkittävän osan julkaisijan perheystävällisestä katalogista.

Disney+:ssa on myös lähes täydellinen kokoelma Pixar-elokuvia sekä käytännössä jokainen Star Wars -elokuva. Myös muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta jokainen Marvel Cinematic Universeen lukeutuva elokuva sekä sarja on katsottavissa palvelun kautta aina uusimmista tuotannoista lähtien.

Vanhempaa alkuperäistuotantoa ovat puolestaan The Lady and the Tramp ja Timmy Failure. Näiden ohella palvelussa on 20th Century Foxille kuuluvaa sisältöä, kuten James Cameronin Avatar, The Simpsons -elokuva ja Yksin kotona -sarja. Lisää vanhoja klassikoita lisätään viikoittain.

Olemme käyneet suoratoistopalvelun sisältöä kattavasti läpi oppaissamme. Nykyistä sisältöä varten kannattaakin lukaista läpi parhaiden Disney Plus -sarjojen sekä parhaiden Disney Plus -elokuvien artikkelimme.

Palvelu on kuitenkin kasvamassa viikosta ja kuukaudesta toiseen. Esimerkiksi keväällä 2022 katseet kääntyvät muun muassa The Book of Boba Fett -sarjaan. Kannattaakin lukaista läpi kattava Disney Plus -kokoelma-artikkelimme, jossa käymme läpi tulevia sarjoja ja elokuvia.