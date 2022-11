HBO vahvisti The Last of Us -tv-sarjan julkaisupäivän

HBO on vahvistanut julkaisupäivän pitkään odotetulle tv-sarjalle The Last of Us.

Yhdeksästä episodista koostuva tuotos käynnistyy HBO Max -suoratoistopalvelussa tammikuun 15. päivä 2023. Suomessa katselupäivä venyy todennäköisesti kuitenkin seuraavan päivän puolelle, jolloin jaksot saapuisivat katsottavaksi maanantaisin.

HBO vahvisti tiedon sen jälkeen, kun vuodot paljastivat asian (Avaa uuteen ikkunaan).

To the edge of the universe and back. #TheLastOfUs premieres January 15 on HBO Max. pic.twitter.com/O9EZ73MVXrNovember 2, 2022 See more

The Last of Us -tv-sarja pohjautuu Naughty Dogin huippusuosittuihin videopeleihin. Vaikka tarinan keskiössä on pelikaksikon avausosa, mukana on myös elementtejä jatko-osasta The Last of Us 2. Pelin läpäisseet saattavat kuitenkin yllättyä sarjan parissa, sillä showrunner Neil Druckmann on vahvistanut juonen sisältävän "merkittäviä poikkeuksia" lähdemateriaaliin nähden.

HBO:n julkaisema virallinen tarinasynopsis antaa esimakua tulevasta:

"[The Last of Us] sijoittuu 20 vuotta sitten tuhoutuneeseen maailmaan. Koettelemusten karaisema Joel saa tehtäväkseen salakuljettaa 14-vuotiaan Ellien turvaan karanteenialueelta. Pieneltä vaikuttava tehtävä kasvaa kuitenkin brutaaliksi, sydäntä särkeväksi matkaksi läpi Yhdysvaltojen, jossa molempien selviytyminen riippuu toisen tekemisestä."

Päähenkilönä nähdään The Mandalorian -sarjasta tuttu Pedro Pascal, joka esittää Joelia. Matkakumppani Ellienä nähdään Game of Thronesissa nähty Bella Ramsey. Muita sarjassa esiintyviä näyttelijöitä ovat muun muassa Merle Dandridge, Nick Offerman, Gabriel Luna, Storm Reid, Anna Torv ja Nico Parker.

Lisäksi peleissä äänensä Ellielle ja Joelille antaneet Troy Baker sekä Ashley Johnson nähdään ainakin jollain tasolla sarjassa.

Pedro Pascal ja Bella Ramsey esittävät Joelia ja Ellietä. (Image credit: HBO)

HBO ei ole toistaiseksi vahvistanut mahdollisia jatkokausia tai niiden määrää. Baker on kuitenkin antanut osviittaa mahdollisista "kolmesta tai neljästä kaudesta", jotta tarina saataisiin kerrottua asianmukaisesti. Juonilangan läpikäynti yhden kauden aikana vaikuttaisikin ennakkoon lähes mahdottomalta tehtävältä.

"Mielestäni episodipohjaisuus mahdollistaa tarinan kertomisen paremmin kuin elokuva, sillä 16-tuntisen kokemuksen puristaminen pariin tuntiin on mahdotonta... Se menisi läpijuoksuksi", kommentoi Baker GameSpotin (Avaa uuteen ikkunaan) haastattelussa.

"Jaksopohjaisuus yhdistettynä kolmeen tai neljään kauteen mahdollistaa lähes täydellisen pelitarinan kertomisen, mikä olisi paras tapa kokea seikkailu."

HBO on sivuuttanut "tulevia tuotantokausia", mutta virallista tietoa ei ole. Todennäköisesti jatko onkin sidoksissa ensimmäisen kauden menestykseen. Tästä saamme esimakua tammikuun puolivälin nurkilla, kun odotettu adaptaatio näkee päivänvalon.