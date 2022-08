House of the Dragon on ollut valtava menestys – HBO:n historian menestynein sarjan avaus

House of the Dragon on rikkonut ennätyksiä HBO Maxille

Huhut Game of Thronesin kuolemasta ovat vahvasti liioiteltuja, sillä HBO:n uusi House of the Dragon on osoittautunut suoratoistopalvelun historian katsotuimmaksi sarjan avaukseksi.

George R. R. Martinin rakastettujen kirjojen maailmaan pohjautuva House of the Dragon keräsi Warner Bros. Discoveryn mukaan 9,986 miljoonaa katsojaa ensimmäisen jakson julkaisuiltana. Kannattaa tosin huomioida, että lukuun sisältyy ainoastaan Yhdysvallat.

Warner Bros. Discovery vahvistaa kuitenkin, että House of the Dragon oli katsotuin sarjan avaus myös Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Toisin sanoen siis kaikkialla, jossa HBO Max on saatavilla.

Lisäksi House of the Dragonin lähestyminen innoitti tilaajia katsomaan uusiksi Game of Thrones -sarjan, jonka katselumäärät kasvoivat jyrkästi viime viikkojen aikana. WBD:n mukaan suosittu fantasiasarja on kerännyt alati kasvavan joukon katsojia kesäkuusta alkaen, ja katsojien sitoutuvuus oli 90 % korkeampi juuri ennen House of the Dragonin käynnistystä.

Katsojat eivät tilastojen valossa ole saaneet siten tarpeekseen Game of Thronesista, mikä on HBO:n omistavalle Warner Bros. Discoverylle tietenkin ilouutinen. Fantasiasarjan parjattu kahdeksas kausi ei siten ole pilannut kokemusta aivan kaikkien osalta.

House of the Dragon onnistui kaappaamaan valtaistuimen HBO Maxin katsojien osalta. (Image credit: HBO)

House of the Dragon julkaistiin onnistuneeseen aikaan Warner Bros. Discoverylle, joka hiljattain yhdisti kaksi erillistä yhtiötä ja on joutunut maailmalla ikävien uutisten kohteeksi lakkautettuaan DCEU-elokuva Batgirlin ja poistettuaan useita sarjoja ja elokuvia HBO Maxista.

House of the Dragon nousikin Twitterin suosituimmaksi puheenaiheeksi 14 tunnin ajan heti ensimmäisen episodin loputtua, joten ihmisten kiinnostus on siirtynyt WBD:n huonoista uutisista takaisin Game of Thronesiin.

Martinin osuus tuotannossa on varmasti kasvattanut House of the Dragonin kiinnostusta monien silmissä, sillä kirjailija paljasti olevansa isommassa roolissa sarjan tuotannossa kuin Game of Thronesin viimeisillä kausilla, uutisoi The Wall Street Journal (opens in new tab). Martinin kirjoihin pohjautuvan sarjan ensimmäiset kaudet ovatkin aina olleet katsojien mielestä sarjan parasta antia, joten hänen konsultointi myös uuden kauden kohdalla lupaa hyvää.

House of the Dragonin kohdalla tilanne on vielä alkuvaiheissa, mutta viitteet osoittavat vuosikymmenen takaisen Game of Thronesin kaltaiseen suosioon. Kyseessä ei ole myöskään ainoa kehitteillä oleva GoT-sovitus, sillä niin Jon Snow kuin The Sea Snake ovat saamassa omat sarjansa HBO:lta.

Toivottavasti Westerosin ote kruunusta ja katsojista pitää myös jatkossa.