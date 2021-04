Näin katsot DC-elokuvat järjestyksessä

DC ja Marvel ovat taistelleet sarjakuvarintamalla tasapäisesti vuosikymmenten ajan, mutta elokuvien saralla Iron Manin, Spider-Manin sekä muiden hahmojen tähdittämä Marvel on hallinnut suvereenisti. Silti tuore Zack Snyder's Justice League osoittaa, että myös DC:llä on sekä suosiota että potentiaalia.

Vuoden 2013 Man of Steel -elokuvalla aloittanut DCEU ei ole saanut menoaan tasoitettua. Tuolloin monien muistissa oli vielä Christopher Nolanin Dark Knight -trilogia, jonka rinnalla uutuusleffat jäivät auttamatta varjoon synkkänä pysyneestä menosta huolimatta.

DC:n elokuvat näyttäytyivät erityisesti alkuun synkempinä ja vakavampina kuin Marvel Cinematic Universen rainat. Mitä pidemmälle saaga on kuitenkin ehtinyt, sitä monipuolisemmaksi elokuvat ovat kasvaneet. Samalla tarkkaan harkitun kokonaisuuden merkitys on pienentynyt, sillä esimerkiksi Wonder Woman, Aquaman, Shazam! ja Birds of Prey kertovat keskittyvät varsin irrallisiin ja omanlaisiinsa tarinakokonaisuuksiin.

Kokonaisuutena DC Extended Universe on hivenen monimutkaisempi kokonaisuus kuin MCU. Olemme kuitenkin pyrkineet yhdistelemään juonilangat yhteen ja kokoamaan oikean aikajanan niin julkaisujärjestyksen kuin tarinan kronologisuudenkin osalta.

Pidemmittä puheitta on siis aika hypätä DC:n supersankareiden vetimiin ja sännätä katsomaan Batmanin, Supermanin sekä muiden hahmojen seikkailut parhaassa mahdollisessa järjestyksessä.

Näin katsot DCEU-supersankarielokuvat julkaisujärjestyksessä

Man of Steel (2013)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

Wonder Woman (2017)

Justice League (2017)

Aquaman (2018)

Shazam! (2019)

Birds of Prey: and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (2020)

Wonder Woman 1984 (2020)

Zack Snyder's Justice League (2021)

The Suicide Squad (2021)

Tulevat julkaisut:

The Batman (2022)

The Peacemaker (HBO Max TV show) (2022)

The Flash (2022)

Aquaman 2 (2022)

Shazam! Fury of the Gods (2023)

Wonder Woman 3 (Ei tiedossa)

Marvel Cinematic Universe ei ole aina ollut supersankarielokuvien ykkösnimi. Vielä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä asetelma oli päälaellaan Christopher Nolanin Dark Knight -trilogian kerätessä suitsutusta ympäri maailmaa. Elokuvatrion kakkososa Yön ritari nousi samalla ensimmäiseksi supersankarielokuvaksi, joka keräsi lippukassalla yli miljardi dollaria.

Asetelma kääntyi päälaelleen vuoden 2012 The Avengers -elokuvan yhteydessä. Skeptikot saivat nenilleen, kun Iron Man, Captain America, Thor ja Hulk yhdistivät voimansa onnistuneessa elokuvassa. Yön ritarin paluu (Dark Knight Rises) laittoi samana vuonna Nolanin trilogian pillit pussiin, jäi DC sankareineen tyhjän päälle katsomaan kilpakumppanin menestystä.

Vastaisku nähtiin seuraavana vuonna. Man of Steel (2013) keskittyi yksinomaan Teräsmieheen. Samalla se kuitenkin pohjusti tulevaa, sillä elokuvassa nähdään muun muassa Wayne Enterprises -yhtiön logo. Tämän perusteella uskallettiin arvella, että Bruce Wayne ja Clark Kent saattaisivat asua samassa maailmassa.

Spekulaatioille saatiin vahvistus, kun Zack Snyder yhdisti kahden suurimman DC-sankarin polut elokuvassa Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Valitettavasti kokonaisuus ei vastannut odotuksia, eikä alustusten puute ainakaan edesauttanut tilannetta. Wonder Woman nähtiin lyhyessä sivuosassa, ja vilahtipa mukana myös Aquaman, Flash ja Cyborg. Lopputulos jäi kuitenkin kauaksi The Avengersin menestyksestä ja suosiosta.

DC siirtyi saman vuonna vielä rikollisille poluille – joskin vain elokuvissa. Konnakoplan yhteiselokuva Suicide Squad sai ristiriitaisen vastaanoton. Seuraavana vuonna ilmestynyt Wonder Woman (2017) palautti DCEU:n kuitenkin raiteilleen.

Wonder Woman on kiistatta DCEU:n tärkein elokuva tähän päivään asti. Sen humoristinen ja optimistinen ote osoitti, että DC pystyy haastamaan Marvelin kilpakumppaninsa omilla aseilla. Samalla se toi naisvetoisen supersankarielokuvan valkokankaalle ennen Marvelia, jonka Captain Marvel ilmestyi vasta 18 kuukautta Ihmenaisen seikkailun jälkeen.

Valitettavasti raideurat eivät pitäneet DC:n junaa oikealla tiellä. Menestysleffan jälkeen hypeä kerännyt Justice League niputti Batmanin, Supermanin, Wonder Womanin, Cyborgin ja Aquamanin yhteen seikkailuun. Yliluonnolliseksi uhaksi osoittautunut Steppenwolf sekä käsikirjoitus osoittautuivat kuitenkin pettymykseksi.

Elokuvan tuotanto ei ollut helpoimmasta päästä. Päävastuussa ollut Snyder joutui luopumaan projektista vain kuukausia ennen ensi-iltaa taiteellisten erimielisyyksien sekä perhetragedian johdosta. Warner palkkasi tilalle kaksi ensimmäistä The Avengers -elokuvaa ohjanneen ja käsikirjoittaneen Joss Whedonin. Uusintakuvaukset sekä tuoreet näkemykset muuttivat elokuvan luonteen täysin, mikä näkyy erityisesti selvästi lyhentyneenä kestona. Lisäksi mukaan pyrittiin ujuttamaan lisää huumoria, joka on perinteisesti ollut MCU-elokuvien suosion salaisuus. Valitettavasti kaksi erilaista visiota eivät sulaudu yhteen, vaan kokonaisuus tuntuu hajanaiselta. Justice League floppasi niin arvosteluissa kuin lippukassallakin.

Snyder sai mahdollisuuden palata Justice Leaguen pariin neljä vuotta myöhemmin. Alkuperäisohjaajan visio julkaistiin HBO Nordic -suoratoistopalvelussa maaliskuussa 2021 täydessä 242 minuutin mitassaan. Ja ennen kuin kysyt niin vastaus on ei, sillä Suicide Squadista ei ole luvassa samanlaista pidennettyä versiota. WarnerMedian toimitusjohtaja Ann Sarnoff vahvisti asian.

DC palasi alkuperäisen Justice Leaguen jälkeen takaisin hahmojen omien elokuvien pariin. Vuoronsa ovat saaneet Aquaman ja Shazam!, jotka molemmat veivät DCEU-maailmaa hyvin erilaisiin suuntiin.

Yksi kiinnostavimmista teoksista on ollut varsin hankalasti nimetty Birds of Prey: and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Elokuvassa tarjottiin Margot Robbielle mahdollisuus syventää Harley Quinnin hahmoa erillään muusta Suicide Squad -kaartista.

Historiankirjoihin jää myös Wonder Woman 1984 – joskaan ei pelkästään elokuvallisten ansioiden vuoksi. Kyseessä on ainoa iso supersankariprojekti, joka ei väistänyt Covid-19-pandemiaa. Lopputulos saapui maailmalla elokuvateattereihin joulukuussa 2020.

Seuraavana vuorossa on Suicide Squadin jatko-osa, jonka tarinasta ja ohjauksesta vastaa Guardians of the Galaxystä tuttu James Gunn. Elokuvan on määrä saapua elokuussa 2021, minkä jälkeen HBO-suoratoistopalvelussa jatketaan Peacemaker-tv-sarjan muodossa. Siinä konnan saappaisin hyppää vapaapainijana parhaiten tunnettu John Cena.

Eikä sovi unohtaa Batmania. Robert Pattinsonin aikakausi Lepakkomiehenä alkaa alkuvuodesta 2022 ilmestyvässä The Batman -elokuvassa. Odotetun pätkän ohjaa Apinoiden planeetta -elokuvasarjalla kannuksensa ansainnut Matt Reeves.

Muita tulevia seikkailuja ovat aikajanallisesti hyppivä Flash-elokuva, Dwayne Johnsonin tähdittämä Black Adam, Shazam!-jatko-osa sekä Aquaman: Fury of the Gods. Luvassa on myös kolmas Wonder Woman sekä Varietyn tietojen mukaan Zatanna-elokuva.).

Mainittakoon vielä loppuun, että Joker ei ole mennyt tutkamme ohitse. Emme ole laskeneet sitä mukaan listalle, sillä se sijoittuu omaan erilliseen jatkumoonsa. Koska se ei sisälly DCEU-kaanoniin, ei sillä ole ansioistaan huolimatta sijaa tässä artikkelissa.

Näin katsot DCEU-elokuvat kronologisessa järjestyksessä

Wonder Woman (1. maailmansodan tapahtumat)

Wonder Woman 1984

Man of Steel

Batman v Superman: Dawn of Justice

Suicide Squad

Wonder Woman (Nykyajan kohtaukset)

Birds of Prey: and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Justice League (Molemmat versiot)

Aquaman

Shazam!

The Suicide Squad

Marvel Cinematic Universe eli MCU on vienyt elokuvien aikajanat täysin uudelle tasolle. Sankaritarinoiden järjestys ja maailma lomittautuvat tavalla, josta huokuu suunnitelmallisuus. DCEU sen sijaan tuntuu monin tavoin epämääräisemmältä ja katkonaisemmalta. Tämän vuoksi joissakin tapauksissa kronologia ei ole lainkaan selvää, vaan järjestystä joudutaan valistuneesti arvailemaan. Toisaalta tämän ansiosta katselujärjestys ei ole samaan tavaan kiveen hakattua, vaan elokuvat voi nautiskella pitkälti haluamassaan järjestyksessä.

Kaanonin osalta ensimmäiset tarinapätkät on helppo sijoittaa aikajanalle. Wonder Woman vie katsojat ensimmäisen maailmansodan pyörteisiin ja onpa mukana vielä paljon kauemmaskin sijoittuvia takaumia. Kyseessä on ainakin toistaiseksi lähtölaukaus DCEU:lle.

Ihmenainen vie aikajanallisesti myös kakkospaikan. Jatko-osa Wonder Woman 1984 sijoittuu noin seitsemän vuotta avausrainaa myöhemmäksi, vaikka kuluneita vuosia ei sankarittaresta huomaakaan.

Kronologisessa järjestyksessä seuraava seikkailu on Man of Steel, jossa tuhottava Metropolis alustaa samalla Teräsmiehen ja Lepakkomiehen kinastelua Batman v Superman: Dawn of Justice -elokuvaan.

Tämän jälkeen aikajana muuttuu sekavammaksi, vaikka Dawn of Justice tarjoaakin lopussa erinomaisen kiintopisteen.

Wonder Womanin lopussa nähdään miten Diana saa Bruce Wayneltä kuvan ensimmäisen maailmansodan osallisuudesta. Hahmojen polut risteävät kuitenkin ensimmäistä kertaa vasta Dawn of Justicessa. Välissä pyörähdetään myös Suicide Squad -konnien matkassa sekä keskustellaan Flashin ja Aquamanin kaltaisten sankarien osuuksista. Nämä sijoittuvat aikajanalla Justice Leagueta edeltäviin tapahtumiin.

DCEU:n epäselvyys konkretisoituu Justice Leagueen. Vaikka Zack Snyderin versio on saanut enemmän kiitosta, Joss Whedonin alkuperäisnäkemys on osa virallista kaanonia. Tarinat ovat toki monilta osin samanlaisia, mutta eroavaisuuksia on silti nähtävissä.

"Minun Justice League ei ole osa kaanonia", kommentoi Snyder DC Cinematic Podcastissa.

"Warner Brosin kaanonia on Joss Whedonin versio Justice Leaguesta. Se on heidän mielestään osa suurta tarinaa, ja minun luomukseni ei ole. Olen asian kanssa sujut, sillä vain tämän hyväksymällä saatoin tehdä haluamani tarinan ilman muita rajoitteita."

Ero konkretisoituu elokuvan lopussa, joka haarautuu omaksi Snyder-verse-universumiksi. Toisin sanoen Darkseid-pääpahiksen tarinajuonet solmitaan erilaiseen muotoon tulevaa varten. WarnerMedian toimitusjohtaja CEO Ann Sarnoff kertoi tiedostavansa fanien jakautuvat mielipiteet mutta samalla pitävänsä elokuvaa Snyderin aikakauden päätöksenä.

"Arvostan fanien osoittamaa rakkautta Zackin työtä kohtaan, ja olemme erittäin kiitollisia hänen panoksestaan DC-universumiin. Olemme iloisia hänen mahdollisuudestaan luoda oma versio Justice Leaguesta, sillä se ei vielä vuosi sitten ollut tarkoituksena. Lopputulema kuitenkin päättää hänen trilogiansa [muut osat ovat Man of Steel ja Batman v Superman]."

Birds of Prey jatkaa Suicide Squadin jälkeisistä tapahtumista. Tiedossa on, että Jokeri pelasti Harley Quinnin jälkimmäisessä elokuvassa, mutta sukset menivät jossain välissä ristiin valkokankaan ulkopuolella. Se, sijoittuvatko tapahtumat ennen vai jälkeen Justice Leaguen, on epäselvää. Joka tapauksessa vuoden 2021 Suicide Squad siirtyy Harleyn tulevaisuuteen. Vastaavasti tv-sarjana ilmestyvä The Peacemaker alustaa samaisia tapahtumia.

Sen sijaan Aquaman-elokuvan tiedetään sijoittuvan Justice Leaguen jälkeisiin tapahtumiin. Kronologisuutta selventää Meran viittaukset supersankarien kokoontumisajoihin.

Tiedämme myös, että Shazam! sijoittuu aikajanalla Aquamanin jälkeen. Elokuvassa Billy Batson on parhaan ystävänsä Freddyn kanssa tietoisia merenalaisista tapahtumista – ja onpa heillä asiaan liittyvät t-paidatkin.

Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, kuuluuko The Batman osaksi DCEU-maailmaa. Kun elokuvassa Yön ritariksi sonnustautuu Robert Pattinson, ja samaan aikaan Ben Affleckin Lepakkomies on jo osana DCEU-maailmaa, kuulunee tuleva raina toiseen kaanoniin. Toisaalta The Flashin kerrotaan tuovan Tim Burtonin Batman-elokuvista tutun Michael Keatonin takaisin Batmanin vanhempana versiona, joten mahdollinen DC-rinnakkaistodellisuus on tietysti yksi vaihtoehto.

Voinemme olettaa Aquaman- ja Shazam!-jatko-osien sijoittuvan ensimmäisten elokuvien jälkeiseen aikaan. Wonder Woman 3 on puolestaan vaikeampi tapaus, ja tämän kohdalla joudumme odottamaan ohjaaja Patty Jenkinsin lopullista päätöstä.

DCEU-elokuvat paremmuusjärjestyksessä

Siinä missä Marvelin elokuvat ovat saaneet suitsutusta niin faneilta kuin kriitikoiltakin, DC:n supersankareiden menestys on jäänyt vaihtelevammaksi. Epätasainen laatu näkyy myös IMDb-elokuvasivuston arvosanojen keskiarvoissa.

Listan kärkipaikalla on selvänä ykkösenä Zack Snyderin näkemys Justice League -elokuvasta. Omista elokuvista parhaiten on pärjännyt puolestaan Wonder Woman. Supersankarittaren ensimmäinen oma elokuva on kerännyt keskiarvokseen 7,4. Lukema yltäisi Marvel-elokuvien listalla vasta 12. sijalle, mutta DC:n maailmassa tulos on selvästi parempaa puoliskoa.

Mikäli huomioidaan pelkän DCEU-universumin sijaan kaikki DC-elokuvat, Wonder Woman nouseekin listalla jo kahdeksanneksi. Tällöin edelle yltävät muun muassa Joker, Tim Burtonin ensimmäinen Batman sekä Christopher Nolanin Yön ritari -trilogia.

Wonder Woman piti ykköspaikkaa hyvän aikaa, mutta tämän artikkelin kirjoitushetkellä se on tosiaan syrjäytetty Zack Snyderin Justice League -elokuvan toimesta. Uutuusraina on kuitenkin vielä sen verran tuore, että arvosanassa saatetaan nähdä runsastakin vaihtelua. Tippuuko sankarikaartin yhteisraina Ihmenaisen taakse, se jää nähtäväksi.

Arvosanat eivät tunnu muutenkaan ole aina täysin linjassa. Vaikka Shazam! on elokuvana outolintu ja Wonder Woman 1984 sisältää omanlaisiaan hölmöyksiä, eivät arvosanat ja toimituksemme mielipide ole samassa linjassa. Toisaalta taas Batman v Superman ja Joss Whedonin loppuun kasaama Justice League tuntuvat saaneen enemmän rakkautta kuin olisi kenties aiheellista.