Näin katsot X-Men-elokuvat järjestyksessä

Marvel ja Kevin Feige ovat luoneet Marvel Cinematic Universella kokonaisen elokuvasarjan, joka tuntuu etenevän koko ajan johonkin tiettyyn suuntaan. X-Men-saagan kohdalla ei voi sanoa aivan samaa.

Ensimmäinen X-Men-elokuva toi Marvelin tutut mutantit valkokankaalle vuonna 2000, mutta sen jälkeen olemme nähneet jatko- ja esiosia, uudelleenkäynnistyksiä ja kokonaan erillisiä sivutuotteita. Tästä huolimatta elokuvien välillä ei ole usein ollut minkäänlaista selkeyttä yhdestä päämäärästä. Pikemminkin päinvastoin, elokuvien välillä on valtavasti outouksia ja ristiriitaisuuksia, joita edes uudelleenkäynnistys ei ole onnistunut korjaamaan.

Mutta kahden erillisen X-Men-pääsarjan sekä useiden sivuleffojen, kuten Wolverinen, Deadpoolin ja The New Mutantsin, myötä, sarjaa ei voi ainakaan moittia yrityksen puutteesta. Elokuvien välillä on myös paljon yhteistä: mutanttivoimin varustetut sankarit ja pahikset, Professori Xavierin ja Magneton ideologinen taistelu mutanttien kohtalosta sekä ensimmäisen osan myötä tähteyteen noussut Hugh Jackman, joka on nähty kaikkinensa yhdeksässä eri X-Men-elokuvassa.

Viimeisin The New Mutants päätti saagan näillä näkymin lopullisesti, sillä seuraavaksi Marvelin mutantit nähtäneen osana MCU-universumissa. Mutta sitä ennen me sukellamme sokkeloiseen X-Men-elokuvasarjaan ja paljastamme, miten elokuvat on järkevintä katsoa.

X-Men-elokuvat julkaisujärjestyksessä

(Image credit: Disney/20th Century Fox)

Marvel Comics -tuotannon pohjalta tehdyt elokuvat ovat nykyään Hollywoodin menestyneimpiä elokuvia, joten sen varjossa kuulostaa melko oudolta, että samaiset lähdemateriaalit olivat riskaabeleja vielä vuosituhannen vaihteessa. Mutta vuonna 1998 julkaistun Bladen lisäksi ensimmäinen X-Men-elokuva oli onnistunut näyte sarjakuvaelokuvien voimasta. Ja ellei elokuva olisi osoittautunut menestykseksi, emme välttämättä olisi koskaan nähneet MCU-universumia.

Kaksi vuosikymmentä myöhemmin X-Men-universumiin on tuotu 12 muuta elokuvaa, joista viimeisin on vuonna 2020 ensi-iltansa viimein saanut The New Mutants. Kyseinen elokuva päätti nykyisen X-Men-sarjan aikakauden, sillä Disney osti X-Men-lisenssin omistaneen 20th Century Foxin alaisuuteensa. Seuraavan kerran professori Xavier, Magneto ja muut nähtäneen taistelemassa rinta rinnan Thorin ja muiden Marvel-tähtien kanssa.

Alla kaikki X-Men-elokuvat julkaisujärjestyksessä:

X-Men (2000)

X-Men 2/X2: X-Men United (2003)

X-Men: The Last Stand (2006)

X-Men Origins: Wolverine (2009)

X-Men: First Class (2011)

The Wolverine (2013)

X-Men: Days of Future Past (2014)

Deadpool (2016)

X-Men: Apocalypse (2016)

Logan (2017)

Deadpool 2 (2018)

X-Men: Dark Phoenix (2019)

The New Mutants (2020)

Viime vuosina on julkaistu myös muutama televisiosarja, jotka ovat perustuneet X-Men-sarjakuviin:

Legion (2017-2019)

The Gifted (2017-2019)

X-Men-elokuvat sarjajärjestyksessä

X-Men-elokuvat eivät ole yksi yhtenäinen saaga. Sen sijaan ne koostuvat muutamasta pienemmästä sarjasta osana Foxin koko X-sarjaa. Siten ne on helppo kuvitella erillisiksi sarjoiksi sen sijaan, että elokuvia tarkastelisi osana kokonaisuutta.

Ajat olivat huomattavasti erilaiset silloin, kun X-Men, X-Men 2 ja X-Men: The Last Stand muodostivat oman itsenäisen trilogian. Fox ei kuitenkaan halunnut tuottoisan sarjan kuolla ainoastaan kolmen elokuvan jälkeen, joten kolme vuotta The Last Standin jälkeen Hugh Jackman uusi roolinsa elokuvasarjan suosituimpana hahmona, Wolverinena.

Toinen X-Men Origins -sarjan elokuva oli suunniteltu Magnetoa varten, mutta suunnitelmat tätä kohtaan lopulta peruttiin. Wolverine sai sen sijaan vielä kaksi uutta omaa elokuvaa. The Wolverine jatkoi The Last Standin jalanjäljistä ja seurasi Chris Claremontin ja Frank Millerin klassista Japaniin sijoittuvaa sarjakuvakaarta 1980-luvulta. Huomattavasti aikuismaisemmassa Loganissa nähdään sen sijaan ikääntynyt Wolverine, joka elää X-Menin jälkeisessä maailmassa ja pyrkii tottumaan tämän heikentyneisiin mutanttivoimiin. Logan on samalla ensimmäinen supersankarielokuva, joka sai Oscar-ehdokkuuden käsikirjoituksestaan.

Wolverine-elokuvien lisäksi Fox käynnisti pääsarjan tavallaan uusiksi. X-Men: First Class esitteli kokonaan uudet hahmot ja sijoittui 1960-luvulle kertoen nuorten Charles Xavierin ja Magneton vaiheista liittolaisina ja X-Menin perustajina. First Classia seurasi peräti kolme jatko-osaa (Days of Future Past, Apocalypse ja Dark Phoenix), joista Days of Future Pastin aikamatkustus yhdisti alkuperäisen trilogian uuteen. Toisin sanoen se toimii samanaikaisesti esi- ja jatko-osana.

Sitten X-Men-sarjat siirtyivät entistä oudompiin ja yllättäviin suuntiin koko supersankarielokuvien historiassa. Wade Wilson/Deadpool oli sivuhahmo X-Men Origins: Wolverinessa, mutta hahmo tuhottiin niin pahasti, että fanit suuttuivat. Hahmoa näytellyt Ryan Reynolds käynnisti sittemmin pitkäaikaisen kampanjan saadakseen suositulle hahmolle oman elokuvan, mikä lopulta toteutui vuonna 2016 räävittömällä Deadpoolilla.

Kun elokuva rikkoi Yhdysvaltain R-luokituksella varustettujen elokuvien lipputulot, jatko-osa oli käytännössä varma vuodelle 2018. Näemme elokuville todennäköisesti jatkoa, sillä Deadpool näyttäisi olevan ainoa Foxin X-universumista elossa säilynyt hahmo MCU-siirron myötä. "Marvel on luvannut antavan meidän jatkaa R-luokituksella varustetun Deadpool-universumin parissa", Deadpoolin toinen käsikirjoittaja Paul Wernick paljasti Entertainment Weeklylle. "Toiveenamme on, että pääsisimme leikkimään myös hieman enemmän MCU:n ja sen tarjoaman hiekkalaatikon kanssa."

The New Mutants on sen sijaan jossain määrin itsenäinen tuotos, vaikka siinä on viittauksia aiempiin elokuviin. Sen oli tarkoitus olla muun muassa X-Men: Apocalypsen ja Loganin kanssa viittaus X-Men-saagan tuleviin suuntiin, joissa olisi esitelty suurpahis Mr. Sinister, mutta tämä ei koskaan toteutunut.

Alkuperäinen X-Men-trilogia

X-Men

X-Men 2/X2: X-Men United

X-Men: The Last Stand

Esiosasarja

X-Men: First Class

X-Men: Days of Future Past

X-Men: Apocalypse

X-Men: Dark Phoenix

Wolverine-sarja

X-Men Origins: Wolverine

The Wolverine

Logan

Deadpool-sarja

Deadpool

Deadpool 2

The New Mutants

The New Mutants

X-Men-elokuvat kronologisessa järjestyksessä

Tässä kohtaa elokuvasarjan seuraaminen muuttuu todella monimutkaiseksi. Edes supertietokone Cerebro ei onnistuisi yhdistämään X-Men-elokuvien kronologiaa täysin ongelmattomaksi.

Päällisin puolin kronologinen eteneminen tuntuu melko yksinkertaiselta. Jos unohdamme muutamien elokuvien takaumat 1800-luvulle (X-Men Origins: Wolverine) ja toiseen maailmansotaan (X-Men, X-Men: First Class, X-Men Origins: Wolverine ja The Wolverine), mutanttien ruutuaika käynnistyy vuoteen 1962 sijoittuvasta X-Men: First Classista ja jatkuu vuoteen 1973 sijoittuvaan X-Men: Days of Future Pastiin.

Sen jälkeen osa tärkeimmistä kohdista X-Men Origins: Wolverinessa sijoittuu vuoteen 1973, mutta valtaosa elokuvasta sijoittuu kuitenkin vuoteen 1979. Wolverine nähdään seuraavan kerran pikaisesti vuoteen 1983 sijoittuvassa X-Men: Apocalypsessa, kunnes esiosasaaga päättyy vuoteen 1992 sijoittuvaan X-Men: Dark Phoenixiin.

Tämän jälkeen kronologia siirtyy ainakin elokuvan ohjaajan mukaan The New Mutantsiin, jonka jälkeen päästään alkuperäisiin X-Men-elokuviin. Jälkimmäiset sijoittuvat määrittelemättömään "lähitulevaisuuteen" julkaisuvuonnaan 2000. X-Men 2 ja X-Men: The Last Stand jatkavat samalla linjalla.

Tiedämme myös, että The Wolverine sijoittuu X-Men: The Last Standin jälkeen, jolloin seuraamme Logania tämän menetettyä rakkaimpansa, Jean Greyn. The Wolverinen lopputekstien jälkeinen kohtaus sijoittuu kaksi vuotta elokuvan tapahtumien jälkeen, kun professori Xavier ja Magneto saapuvat varoittamaan Logania "vakavista voimista, jotka rakentavat asetta kukistaakseen meidän kaltaisemme".

Ottaen huomioon, kuinka paljon elokuvassa viitattiin Trask Industriesiin, joka valmisti mutantteja jahtaavat Sentinelit, tällä viitataan selkeästi apokalyptiseen tulevaisuuteen, josta näemme vilauksia X-Men: Days of Future Pastissa.

Logan sijoittuu puolestaan vuoteen 2029, jolloin X-Menit ovat historiaa. Televisiosarja The Gifted sijoittuu myös X-Menien jälkeiseen aikaan, joskin sen tarkkaa päivämäärää ei ole paljastettu. Kyseessä ei ole kuitenkaan sama tulevaisuus, jonka näimme Loganissa. Legionia on sen sijaan mahdoton pistää mihinkään aikaan, sillä sen retrohenkinen kuvaus ja epäluotettava kertoja eivät paljasta mitään totuudenmukaista. Sarja seuraa kuitenkin professori Xavierin poikaa, David Halleria.

Deadpool voi sen sijaan sijoittua mihin aikaan tahansa, kiitos päähenkilön itsestään tietoisen ja epätyypillisen kerrontatavan.

Näin voit katsoa X-Men-elokuvat aikajärjestyksessä:

X-Men: First Class (sijoittuu vuoteen 1962)

X-Men: Days of Future Past (takaumat sijoittuvat vuoteen 1973)

X-Men Origins: Wolverine (sijoittuu vuoteen 1979)

X-Men: Apocalypse (sijoittuu vuoteen 1983)

X-Men: Dark Phoenix (sijoittuu vuoteen 1992)

The New Mutants (ei kerrottu)

X-Men (sijoittuu vuonna 2000 lähitulevaisuuteen)

X-Men 2/X2: X-Men United (sijoittuu X-Menin jälkeen)

X-Men: The Last Stand (sijoittuu X-Men 2:n jälkeen)

The Wolverine (sijoittuu X-Men: The Last Standin jälkeen)

X-Men: Days Of Future Past (tulevaisuuteen sijoittuvat kohtaukset sijoittuvat vuoteen 2023)

Logan (sijoittuu vuoteen 2029)

Valitettavavasti asia ei ole kuitenkaan aivan näin yksinkertainen, sillä vaikka aikajana tuntuu jokseenkin sopivan yhteen, elokuvien välillä on paljon ristiriitaisuuksia.

Alkuperäisessä X-Men-elokuvassa Xavier paljastaa, että hän ja Magneto tapasivat 17-vuotiaina, mutta Days of Future Pastissa he kohtaavat vasta aikuisina. Näemme kaljupäisen Xavierin kävelemässä ja käyttämässä psyykkisiä voimiaan vuonna 1979 X-Men Origins: Wolverinessa, mutta vielä vuonna 1962 hän oli halvaantunut X-Men: First Classissa. Hiukset hän menetti vasta vuonna 1983 X-Men: Apocalypsessa. Hän tosin kävelee myös vuonna 1973 Days of Future Pastissa, mutta tämä johtuu kokeellisesta lääkkeestä, joka neutralisoi hänen psyykkiset kyvyt.

The Wolverinen lopputekstien jälkeinen kohtaus on erityisesti hyvin sekava. Vanha Xavier nähtiin viimeksi X-Men: The Last Standin lopussa, jossa hän muuttui tuhkaksi. Mutta tässä kohtauksessa hän on edelleen elossa, kun taas vanhemmalla Magnetolla on omat mutanttikyvyt, jotka hän oli menettänyt samaisessa elokuvassa. Näitä ei koskaan selitetty. Kohtauksessa nähdään myös Wolverinella luiset kynnet, sillä hän menetti adamantiumkynnet aiemmin elokuvassa. Silti Days of Future Pastissa hänellä on taas adamantiumkynnet, eikä tätä selitetä millään tavalla.

Sitten on tietty se, että Jean Grey kokee Dark Phoenix -saagan tapahtumat kaksi kertaa...

Osa virheistä on pelkästään ristiriitaisuuksia jatkuvuuden suhteen, joita riittää runsaasti X-Mensaagassa. Osa käy kuitenkin ainoastaan järkeen, jos X-Men-universumia katsoo erillisten aikajanojen kautta. Se ei ole kaikkein selkein ratkaisu, mutta se käy tavallaan järkeen.

X-Men-elokuvien lähtökohta on kuitenkin vuonna 1973 X-Men: Days of Future Pastissa. Kun X-Menit onnistuvat estämään 1970-luvulla Sentinelien valmistuksen, he estävät samalla mutanttien sukupuuton pääaikajanalla, joka johtaa vaihtoehtoiseen aikajanaan X-Men: Apocalypsessa ja X-Men: Dark Phoenixissa. Näemme jo joitain muutoksia "korjatusta" aikajanasta Days of Future Pastin lopussa, kun Logan palaa epävarmaan tulevaisuuteen, jossa Kyklooppi ja Jean Grey ovat elossa (ja heitä näyttelee alkuperäiset näyttelijät James Marsden ja Famke Janssen). Näemme myös Kelsey Grammerin esittämän Pedon, joka nähtiin viimeksi The Last Standissa, ja jonka kuoleman Logan mainitsee Days of Future Pastissa.

Uusi aikajana näyttäisi siis tältä.

X-Men-pääaikajana

X-Men: First Class

X-Men Origins: Wolverine

X-Men

X-Men 2/X2: X-Men United

X-Men: The Last Stand

The Wolverine

X-Men: Days Of Future Past (postapokalyptiset kohtaukset vuonna 2023)

Days of Future Pastin jälkeinen aikajana

X-Men: First Class

X-Men: Days of Future Past (vuoden 1973 kohtaukset)

X-Men: Apocalypse

X-Men: Dark Phoenix

X-Men: Days of Future Past (korjattu tulevaisuus, jossa näemme Kykloopin ja Jean Greyn)

Emme tiedä, mikä X-Menin aikajanoista johtaa X-Menien jälkeiseen aikajanaan vuonna 2029, jonka näemme Loganissa. Kaanoniin kuulumattomassa poistetussa kohtauksessa mainitaan Jean Greyn kuolema, joten suunnitelmana saattoi olla liittää se osaksi pääaikajanaa. Xavier tosin sanoo, että Logan ja Jean olivat naimisissa ennen kuin hän "tappoi hänet", joten ottaen huomioon, etteivät Logan ja Jean olleet koskaan elokuvissa naimisissa, Logan saattaa sijoittua kokonaan omalle aikajanalle.

Deadpool, The New Mutants, Legion ja The Gifted on niin ikään parempi katsoa omina erillisinä tuotoksinaan, jotka eivät liity aiempiin aikajanoihin millään tapaa.

X-Men-elokuvat paremmuusjärjestyksessä

Jos tarkastelemme IMDB:n käyttäjäarvosanoja, emme ole yllättyneitä, että Logan on joukon paras elokuva. Kiitos erinomaisten näyttelijäsuoritusten Hugh Jackmanilta ja Patrick Stewartilta, James Mangoldin ohjaama elokuva muutti käsityksemme supersankarielokuvasta ja siitä, kuinka hahmojen ikääntyminen vaikuttaa heidän psyykkeeseen. Days of Future Pastilla on niin ikään korkeat arvosanat, ja se on kieltämättä kunnianhimoisin elokuva koko sarjassa. Deadpool on puolestaan hauskin.

Samalla tavalla ei ole vaikea kuvitella, että juuri X-Men: Dark Phoenix komeilee listan häntäpäässä. Se oli kriitikoiden lyttäämä ja lippuluukullakin flopannut elokuva, joka käytännössä tuhosi X-Men-sarjan tulevaisuuden jo ennen Disneyn ostoa. The Last Standin kanssa se on jo toinen kerta, kun rakastettu Dark Phoenix -tarinakaari on tuotu epäonnistuneesti valkokankaalle.