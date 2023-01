HBO:n uuden The Last of Us -sarjan avaus oli valtava menestys

HBO Maxin uusi The Last of Us -sarja on osoittautunut valtavaksi menestykseksi. Odotettu draamasarja nousi heti julkaisupäivänään yhtiön toiseksi katsotuimmaksi sarjanavaukseksi. Yhdysvalloissa jakson katsoi heti sunnuntaina yli 4,7 miljoonaa ihmistä.

Tiedotteessaan HBO paljastaa sarjan keränneen yli kaksi kertaa enemmän katsojia kuin Euphorian toisen kauden avaus. Zendayan tähdittämää draamasarjaa katsoi lopulta noin 19,5 miljoonaa ihmistä per jakso, joten The Last of Usin varhaiset tulokset viittaisivat uutukaisen yltävän vielä parempaan.

Naughty Dogin palkittuun videopeliin perustuva The Last of Us on ollut myös kriitikoiden suosiossa, ja sarja on kerännyt Rotten Tomatoes (Avaa uuteen ikkunaan) -sivulla 99 % ja 96 % arvosanan kriitikoilta ja yleisöltä.

Sarjanvetäjät ja tuottajat Craig Mazin ja Neil Druckmann kertoivat tiedotteessa:

"Tavoitteenamme oli yksinkertaisesti tehdä paras mahdollinen sovitus rakastetusta tarinasta suurelle yleisölle. Olemme innoissamme kuullessamme niin uusien kuin vanhojen fanien ottaneen The Last of Usin vastaan lämmöllä."

Lohikäärmeet jylläävät silti

The Last of Usin menestys on vakuuttava, mutta se jää silti toisen HBO:n uutuussarjan, House of the Dragonin, jalkoihin.

Game of Thronesin esiosa keräsi lähes 10 miljoonaa katsojaa televisioiden ääreen heti julkaisussa elokuussa 2022. Se jatkoi myös menestyksekästä kulkuaan sitä seuranneilla viikoilla, jolloin sitä katsoi keskimääräisesti 9-9,5 miljoonaa katsojaa per jakso.

Päihittääkseen fantasiakilpailijansa The Last of Usilla on siten vielä matkaa kuroa ero kiinni, joskin uutuussarja tuskin yltää samoihin tuloksiin. Game of Thrones on edelleen äärimmäisen tunnettu ja suosittu sarja, jolle oli jo olemassa valtava fanikunta. The Last of Us, vaikkakin tunnettu peli, on fanikunnaltaan huomattavasti pienempi.

Vaan vastaavasti jos vertaamme tilannetta alkuperäisen Game of Thronesin avausjaksoon, The Last of Usilla ei ole mitään hätää. Game of Thrones keräsi huhtikuussa 2011 2,2 miljoonaa katsojaa avausjaksonsa ympärille, joten yhtiön uutukainen sai siihen verrattuna huomattavasti paremman avauksen.