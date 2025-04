Sennheiser julkisti uudet kuulokkeet – tähtäimessä haastaa AirPods edullisemmalla hinnalla

Sennheiser on julkistanut uudet Accentum-tuoteperheen nappikuulokkeet. Hieman lippulaivamalleja edullisempi malli on avoimeen rakenteeseen luottava Sennheiser Accentum Open.

Avoin rakenne tarkoittaa käytännössä sitä, että kuulokkeessa ei ole korvan sisään asetettavaa uloketta, joka samalla vaientaa ympäristön luomaa taustahälinää. Rakenteen positiivisena puolena on hyvä akkukesto sekä maltillinen hintalappu.

Rakenne muistuttaa monin tavoin Applen AirPods 4 -nappikuulokkeita. Toisin kuin esimerkiksi Huawei FreeArc -kilpakumppanissa, mallissa ei ole minkäänlaista korvan ympäri menevää klipsua tai muutakaan urheilijoille suunnattua pidikettä.

You may like