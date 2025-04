Sennheiser lanza nuevos audífonos tipo Airpods, a un precio muy bajo

Sennheiser anunció un nuevo conjunto de auriculares en su gama Accentum de excelentes auriculares de gama media: los Sennheiser Accentum Open.

Como sugiere el nombre, tienen un diseño abierto para que no tengas que ponerte una punta en el oído y aislarte del mundo que te rodea; además, tienen una buena duración de batería y un precio impresionantemente bajo.

Este diseño en particular es como los AirPods 4, en el sentido de que se ubican justo afuera del canal auditivo (y tienen vástagos, como los AirPods); no son como los diseños deportivos con clip para la oreja o alrededor de la oreja que se obtienen de algunos de los mejores auriculares abiertos.

