GTA 6: viimeisimmät uutiset ja huhut Grand Theft Auto 6:sta

Onko GTA 6 kehitteillä? Vaikka Rockstar Games ei ole virallisesti vahvistanut kehittävänsä Grand Theft Auto -sarjan seuraavaa osaa, monet huhut ja raportit viittaavat sen olevan kehityksessä.

Grand Theft Auto 5 julkaistiin, uskomatonta kyllä, seitsemän vuotta sitten PlayStation 3:lle ja Xbox 360:lle. Se on pitkä aika, joten emme pidä mahdottomana, että GTA 6 on jo kehityksessä, varsinkin GTA 5:n jatkuvan menestyksen myötä.

Samalla, kun PS5- ja Xbox Series X -konsoleiden julkaisu lähestyy, toivomme Rockstarin julkistavan jotain pian, vaikka pelin julkaisu onkin todennäköisesti vielä kaukana.

Huolimatta virallisen julkistuksen puutteesta ja löyhistä vuodoista, emme ole malttaneet olla keräämättä kaikkia netissä olevia tiedonmurusia yhteen. Alta voitkin löytää parhaat huhut, viitteet ja tiedot GTA 6:sta.

GTA 6:n julkaisupäivä: milloin peliä pääsee pelaamaan?

Red Dead Redemption 2 on ollut pelattavissa lähes kahden vuoden ajan ja GTA 5 vastaavasti seitsemän, joten toivottavasti GTA 6:n julkistus ei ole enää kaukana. Emme kuitenkaan odota pääsevämme pelaamaan sitä vielä hetkeen.

Osa huhuista väittää, että seuraava Grand Theft Auto julkistettaisiin vielä tänä vuonna ja julkaistaisiin mahdollisesti jo vuonna 2021. Tämä tuntuu kuitenkin hyvin epätodennäköiseltä. Ensinnäkin 11. kesäkuuta järjestetyssä PS5-pelien esittelytilaisuudessa Rockstar paljasti tuovansa laajennetun ja parannetun version GTA 5:stä seuraavan sukupolven konsoleille vuonna 2021, mikä viittaisi GTA 6:n julkaisun olevan aikaisintaan vuonna 2022.

Lisäksi Rockstar on keskittynyt parantamaan Red Dead Onlinen verkkokokemusta ja haalimaan lisää rahaa GTA Onlinella, mikä vie ainakin osan studion resursseista toisaalle. Dan Houserin lähtö Rockstarilta ja vallitseva Covid-19-tilanne on varmasti aiheuttanut myös myöhästymisiä.

Maineikkaan pelialan analyytikko Michael Pachterin mukaan peliä saatetaan joutua odottamaan jopa vuoteen 2022 asti. Pachter kertoi Gaming Boltin haastattelussa, että seuraava osa julkistetaan todennäköisesti vuonna 2020, mutta että parhaassa tapauksessa julkaisu nähdään vasta vuonna 2021, mutta todennäköisesti vasta vuonna 2022.

Vahvin ehdokas julkaisuikkunalle on saatu julkaisija Take-Two Interactiven markkinointibudjetista. VentureBeat uutisoi, että Take-Twon 10-K SEC -raportissa, jossa näkyy yhtiön seuraavan viiden vuoden taloussuunnitelma, odotetaan käyttävän 89 miljoonaa dollaria markkinointiin huhtikuun 2023 ja maaliskuun 2024 välisenä aikana. Kyseinen piikki on lähes puolet enemmän kuin vastaavan ajanjakson markkinointiin käytetään muina vuosina.

Tämän seurauksena alaa analysoiva Jeff Cohen on odottanut kasvun johtuvan GTA 6:n alustavasta julkaisuikkunasta.

Sijoittajilleen antamassaan muistiossa Cohen huomauttaa, että aiemmat markkinabudjetit ovat ennustaneet oikein muita Take-Two Interactiven suurpelien julkaisuja, kuten Red Dead Redemption 2:n.

Jos ennuste osuu oikeaan, voimme odottaa näkevämme GTA 6:n joskus huhtikuun 2023 ja maaliskuun 2024 välisenä aikana. Alkujaan vastaava piikki budjetissa oli merkattu tilivuodelle 2023, mutta se siirrettiin vuoteen 2024. Jos GTA 6 on piikin syypää, tämä viittaisi pelin myöhästyneen aiotusta.

Take-Two Interactive on jo paljastanut julkaisevansa 93 uutta peliä seuraavan viiden vuoden aikana. GamesRadar uutisoi, että sijoittajilleen pitämässä palaverissa Take-Twon puheenjohtaja Karl Slatoff kertoi kyseessä olevan yhtiön vahvin julkaisukalenteri. Slatoffin mukaan 63 peliä näistä on "ydinpelikokemuksia", 17 "arcademaisia pelejä" ja 13 kasuaalipelejä.

Näistä 93 pelistä 21 julkaistaan tosin yksinoikeudella mobiililaitteille, ja loput 73 saapuvat pc:lle, konsoleille ja suoratoistopalveluille. Ehkä mielenkiintoisena yksityiskohtana tästä palaverista on se, että puolet näistä peleistä kuuluu aiempiin pelisarjoihin.

Tämä saattaisi viitata siihen, että GTA 6 on osa yhtiön seuraavan viiden vuoden pelijulkaisusuunnitelmaa. Tällöinkin odotettavissa oleva julkaisuikkuna olisi mahdollisesti vuosi 2023.

Kaikki on tietenkin tällä hetkellä vain spekulaatiota, ja jopa markkinabudjetin nousun takana voi olla muita syitä. Ennen kuin Take-Two Interactive tai Rockstar Games vahvistavat GTA 6:n julkaisuikkunan tai pelin, voimme ainoastaan spekuloida. Toivottavasti peliä ei tarvitse odottaa kuitenkaan enää pitkään.

GTA 6:n traileri: milloin näemme ensivilauksen pelistä?

(Image credit: Rockstar Games)

Rockstar on tunnettu salaperäisyydestään. Pelistudio on pitänyt uusien peliensä tiedot niin visusti hallussaan, että minkäänlaisten vuotojen julkistaminen on todella epätodennäköistä.

Uskomme, että Rockstar tekee GTA 6:n suhteen samalla tavalla kuin se toimi GTA 5:n ja Red Dead Redemption 2:n kanssa. Yhtiö kertoi molemmista peleistä julkisesti vain muutama päivä ennen virallisten trailereiden julkaisua.

Voit siis olla huoleti – jos GTA 6:sta julkaistaan traileri, huomaat siitä uutisia joka puolella.

GTA 6:n huhut ja uutiset: mitä tiedämme tähän mennessä?

Olemme koonneet alapuolelle viimeisimmät vuodot ja huhut, jotka koskevat GTA 6:ta, sen mahdollista julkaisupäivää ja sisältöä. Näihin kannattaa aina suhtautua varauksella, sillä mikään ei ole varmaa ennen vahvistusta. Osa huhuista on myös vanhoja ja jo poistetuista lähteistä, kun taas osa on puhdasta innokkaiden fanien hekumaa.

GTA:n seuraava askel saattaa olla VR

GTA virtuaalitodellisuudessa? Tämä saattaa hyvinkin olla todellisuutta, jos australialaisen kehitysstudion LinkedIn-postaukseen on uskominen. Viestissä Video Games Deluxe paljastaa olevansa "valmistautumassa uuteen projektiin, Rockstarille tehtävään avoimen maailman AAA-peliin VR-laitteille. 2020 on meidän seitsemäs vuosi työskennellen yksinoikeudella Rockstarille ja lähdemme innoissamme tähän urauurtavaan projektiin."

Studiolla on historiaa Rockstarin kanssa, ja he ovat aiemmin tehneet VR-adaptaation L.A. Noiresta PC:lle ja PSVR:lle.

Kysymys koskee pikemminkin sitä, mikä peli on saamassa VR-käsittelyn. Emme suoraan sanoen usko, että GTA 6 julkaistaan suoraan VR-pelinä, joten jokin vanhempi nimike tai GTA 5 on todennäköisempi vaihtoehto.

Ottaen huomioon, että GTA 5 on edelleen suosittu ja on saamassa parannellun version muun muassa PS5:lle, joten taustalla voi olla jotain PSVR 2:een liittyvää.

Hyvä uutinen GTA 6:n kannalta on se, että tätä projektia johtaa täysin eri studio, joten jos GTA 6 on kehityksessä, tämä VR-projekti ei ainakaan vaikeuta sitä.

GTA 5:n paranneltu versio

GTA 5 on tulossa PS5:lle ja Xbox Series X:lle loppuvuodesta 2021. Peli on paranneltu ja laajennettu versio, jossa on paranneltu ulkoasu ja sulavampi suorituskyky, kiitos tehokkaamman PS5:n.

GTA Online saapuu myös PS5:lle Sonyn konsolille yksinoikeudella saapuvan lisäsisällön kera. Itsenäinen GTA Online -versio julkaistaan puolestaan ilmaiseksi, ja se jaetaan ilmaiseksi kaikille PS5:n omistajille ensimmäisen kolmen kuukauden ajan.

Vaikka tämä on hyvä uutinen GTA 5:n faneille, se viittaisi myös siihen, ettemme todennäköisesti näe GTA 6:ta vielä ensi vuonna.

GTA 6:n julkaisupäivä saattoi paljastua - ja se on kaukana

VentureBeat uutisoi, että Take-Twon yhtiön seuraavan viiden vuoden taloussuunnitelmat esittelevässä 10-K SEC -hakemuksessa paljastuu yhtiön odottavan käyttävänsä 89 miljoonaa dollaria markkinointiin huhtikuun 2023 ja maaliskuun 2024 välisenä aikana. Kyseessä on lähes tuplasti isompi summa markkinointiin kuin yhtiön muina tilivuosina.

Tämä on saanut analyytikko Jeff Cohenin spekuloimaan, että piikin syynä on todennäköisesti GTA 6:n julkaisu kyseisenä ajanjaksona.

Sijoittajilleen antamassaan muistiossa Cohen huomauttaa, että aiemmat markkinointibudjetit ovat ennustaneet muita isompia pelijulkaisuja Take-Two Interactivelta, kuten Red Dead Redemption 2:n.

"Emme tiedä, kuinka paljon meidän kannattaa lukea tästä, mutta huomautamme, että vastaava statistiikka ennusti tarkasti Red Dead Redemption 2:n julkaisun ennen pelin julkistusta", muistiossa sanotaan. "Hallitus on ollut luottavainen seuraavan viiden vuoden projektituotannosta ja nykyisen live-palveluiden toteutus on ollut erinomainen. Tästä huolimatta seuraava Grand Theft Auto pysyy sijoittajien mielessä ja etenkin, kun osakkeet lähestyvät historiansa huippua."

Jos ennuste pitää paikkaansa, voimme odottaa GTA 6:n julkaisua joskus huhtikuun 2023 - maaliskuun 2024 välisenä aikana. Aiemmin vastaava markkinointipiikki oli sijoitettu tilivuodelle 2023, mutta uudessa suunnitelmassa se on siirretty tilivuodelle 2024. Jos kyseenomainen piikki koskee nimenomaan GTA 6:ta, viittaisi se jonkinlaiseen myöhästymiseen, joka johtuu mahdollisesti Covid-19:stä.

Take-Two Interactivella on 93 peliä kehitteillä

Take-Two Interactive on jo paljastanut aiemmin yhtiöllä olevan 93 pelijulkaisua suunnitteilla seuraavaksi viideksi vuodeksi, ja toivomme GTA 6:n olevan yksi niistä.

GamesRadar uutisoi, että sijoittajille pitämässään palaverissa Take-Twon puheenjohtaja Karl Slatoff sanoi tulevien pelijulkaisujen olevan yhtiön historian paras. Hänen mukaan näistä peleistä 63 sisältää "ydinpelaamisen kokemuksia", 17 "keskitason tai arcademaisia" kokemuksia ja 13 ovat kasuaalipelejä.

Näistä 21 peliä julkaistaan pelkästään mobiililaitteille, kun taas loput 72 ilmestyvät pc:lle, konsoleille ja suoratoistopalveluille. Ehkä mielenkiintoinen yksityiskohta tästä palaverista on kuitenkin se, että puolet ilmoitetuista peleistä perustuu aiempiin pelisarjoihin.

Tämä on herättänyt spekulaation siitä, että GTA 6 nähtäisiin seuraavan viiden vuoden julkaisuikkunan sisällä. Tuoreimman markkinointibudjetin ilmoittaman mahdollisen aikataulun myötä tämä voisi pitää paikkaansa.

"Tämä on suurin julkaisukatalogi, joka meillä on koskaan ollut. Olemme keskustelleet tästä jo jonkin aikaa. Odotuksissamme on, että kiihdytämme vain tahtia", Slatoff sanoo. "Meille on tärkeää kasvattaa laajuutta, ja tämä on yksi tapa siihen."

Samassa yhteydessä toimitusjohtaja Strauss Zelnick mainitsi, että julkaisija aikoo sulavoittaa tulostaan "julkaisemalla kourallisen uusia merkittäviä julkaisuja joka vuosi". Yhtiö näyttäisikin olevan varma tulevien julkaisujensa menestyksestä.

"Vahvan katalogimme, live-palveluiden tarjonnan ja vuosittaisten julkaisujen myötä meillä on voimaa jopa kevyempien vuosien yli, vaikka tavoitteenamme ei ole järjestää kevyitä vuosia, jotta voisimme sen jälkeen parantaa seuraavana vuonna ja julkaista useampia nimikkeitä, joka on strategiamme, ja sitäkin paremmin, jos onnistumme julkaisemaan kassahitin. Ja meillä on tulossa niitäkin", Zelnick sanoo.

Tarinan väitetään olevan valmis

Rockstarin kerrotaan viimeistelleen GTA 6:n tarina, jos sisäpiiriläisen väitteisiin on uskominen.

Rockstar Magin Chris "Liberty93" väittää Grand Theft Auto 6:n tarinan viedyn päätöksen ennen kuin Rockstarin pääkäsikirjoittaja Dan Houser lähti studiolta. Hänen mukaansa seuraava osa sisältää edelleen tyypillisen Rockstar-pelin "sielun".

Vaikka viimeistelty käsikirjoitus saattaisi viitata julkaisupäivän olevan likellä, Chris huomauttaa, että Red Dead Redemption 2:een tehtiin lukuisia muutoksia pitkin kehitystä, vaikka sekin oli "valmis" jo vuonna 2012.

"He muokkasivat käsikirjoitusta vielä loppuvuodesta 2017 ja alkuvuodesta 2018, ja monia asioita muokattuun", Chris sanoo.

GTA 5:n ääninäyttelijä pyytää faneja unohtamaan "vuodot"

Pidemmän hiljaiselon jälkeen Grand Theft Auto 6 -huhut ovat alkaneet taas liikkua viime kuukausina. Yksi näistä väitti, että pelin julkistus olisi likellä, mikä sai fanit kerjäämään pelistä uutta tietoa.

Tämän seurauksena GTA 5:n Michael de Santan ääninäyttelijä, Ned Luke, on saanut kyselyitä pelisarjan seuraavista askelista jo pidemmän aikaa. GameSpot uutisoi hänen lähestyneen asiaa Instagram Stories -päivityksen kautta yhdessä Franklin Clintonia näyttelevän Shawn Fontenon kanssa ja sanoi, ettei fanien kannata uskoa klikkihuhuihin ja vuotoihin. "Jos kuulette asian Rockstarilta, tiedätte sen sitten", hän sanoi.

@SWEGTA @BadgerGoodger Even the man himself said it. #GTA6 pic.twitter.com/NfgCqWSHEUApril 3, 2020



Raportit varhaisesta kehityksestä

Grand Theft Auto 6 näyttäisi olevan tuoreiden raporttien mukaan varhaisessa kehityksessä, jos Kotakun uutiseen on luottaminen. Artikkeli käsittelee lähinnä Rockstarilla tapahtuneesta kulttuurinmuutoksesta, joka on lähtöisin studion aiemmasta crunch-vetoisesta työtavasta. Kotaku käsitteleekin artikkelissa studion tulevaisuutta ja mainitsee johtoportaan määritelleen suunnan "Grand Theft Auto -sarjan seuraavalle osalle".

Artikkelin mukaan seuraava osa on suunnitelman mukaan "kohtalaisen iso julkaisu", jota "laajennetaan myöhemmin julkaistavilla säännöllisillä päivityksillä". Tämän toivotaan vähentävän studiossa stressiä ja crunchaamista.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että Kotakun artikkeli mainitsee kehityksen olevan alkutekijöissä, joten suunnitelmat voivat muuttua vielä kehityksen edetessä.

PS5-yksinoikeus?

Erään huhun mukaan GTA 6 julkaistaan ajallisena yksinoikeudella PS5:lle julkaisussa. TweakTown uutisoi viime vuonna, että nimetön viesti PasteBinissä väitti GTA 6:n olevan rajallisen ajan PS5-yksinoikeus, joka julkaistaan "loppuvuodesta 2020). Tämän mukaan peli julkaistaisiin samaan aikaan PS5:n ja Xbox Series X:n kanssa. Tämä olisi toteutuessaan suuri yllätys, joten emme anna tälle huhulle painoarvoa.

Alkuperäinen viestijä väitti lisäksi, että "Sony on maksanut "isoja summia" yhden kuukauden PS5-yksinoikeudesta". On tosin mahdollista, että GTA 6 saa PS5:lle yksinoikeudella lisäsisältöä samaan tapaan kuin Red Dead Redemption 2.

Huhuttu "syksyn 2021" julkaisuikkuna

Twitter-käyttäjä ja tunnettu vuotaja @PSErebus väittää GTA 6:n julkaisun olevan "syksyllä 2021". Vaikka asiaan kannattaa suhtautua varauksella, @PSErebus on ollut aiemmin oikeassa muun muassa The Last of Us 2:n julkaisupäivästä. Tämä huhu on GTA 6:n julkaisuhuhuista optimistisin.

Verkkosivujen kuvataide

Rockstarin kotisivuilla julkaistut kuvataiteet saivat monet fanit innostumaan, kun ne näyttivät viittaavan täysin uusiin Rockstarin peleihin.

Ensimmäisessä kuvassa androidi hyväilee shampanjapulloa, johon on merkitty vuosi 1998 (Rockstarin perustamisvuosi), kun taas toisessa on sinipunainen logo ja muutama Rockstarin sanonta.

Tämä ei viittaa juuri mihinkään, mutta kaikki Rockstarin muutokset herättävät fanien huomion ja toiveet uudesta pelijulkistuksesta. Red Dead Redemption 2:n julkistusta edelsi muun muassa Twitter-logon muutos, joten teko ei olisi ensimmäinen laatuaan.

Tai sitten Rockstar vain päätti päivittää kotisivunsa uudella kuvataiteella. Tähän viittaisi myös se, että ne näyttävät liittyvän juuri Rockstariin studiona ja toimivat kotisivujen taustakuvituksena. Emme kuitenkaan tiedä mitään varmaksi ennen virallista julkistusta.

Take-Two vähentää AAA-julkaisuja

Sijoittajilleen pitämässä palaverissa Take-Two Interactive kertoi yhtiön tulevan pelikatalogin olevan "yhtiön täyteläisin". Siitä huolimatta toimitusjohtaja Strauss H. Zelnick painotti, että osa vuosista jäisi kuitenkin julkaisujen osalta löyhiksi. Emme siis usko näkevämme uutta GTA-peliä vielä lähivuosina.

"Ottaen huomioon, että yrityksemme on sellaisten luovien tiimien varassa, jotka tekevät mahdollisimman täydellisiä tuotteita", Zelnick sanoo. "meidän täytyy pystyä elämään heidän tuotejulkaisujen tahdissa. Se tarkoittaa toisinaan muutamia hiljaisia vuosia alkuaikoina."

Dan Houser jättää Rockstarin

Rockstar Gamesin emoyhtiö Take-Two Interactive julkisti pidemmällä vapaalla olleen Houser jättävän virallisesti yhtiön 11. maaliskuuta. Hänen veljensä Sam Houser jatkaa studion puheenjohtajana.

Houser on toiminut studiossa käsikirjoittajana, tuottajana ja ääninäyttelijänä, sekä vei Rockstar Gamesin yhdeksi pelialan isoimmista pelistudioista. Hänen lähdön mahdolliset vaikutukset GTA 6:n kehitykseen ovat epäselvät.

CJ:n ääninäyttelijä torppaa huhut

Chris Bellard, joka antoi äänen GTA San Andreasin CJ:lle, on torpannut huhut, joiden mukaan hän uusisi roolin GTA 6:ssa. Instagram-tilillään Bellard julkaisi viestin, jossa hän kertoi, "ettei hän ole mukana GTA VI:ssä millään muotoa".

Tämä ei tietenkään poista CJ:n mahdollista paluuta, sillä Rockstar voisi käyttää hänen äänenään myös muuta näyttelijää, mutta se vahvistaa sen, ettei Bellard ole mukana.

Rockstar ei ole kommentoinut huhuja, emmekä tiedä GTA 6:n ääninäyttelijöistä ennen sitä mitään varmaa.

Steven Ogg Brazil Game Showssa

Trevorin ääninäyttelijä Steven Ogg osallistui Brazli Game Show -tapahtumaan lokakuussa 2019. Tapahtumassa olleen mukaan Ogg sanoi GTA 6:n tulevan "pian".

Oggin perustelut eivät tosin liittyneet sisäpiirin tietoon, vaan siihen, että Rockstarin pelien kehityksessä kestää "7-8 vuotta, joten laskekaa sen perusteella". GTA 5:n julkaisu tapahtui vuonna 2013, joten tällöin GTA 6 julkaistaisiin vuonna 2020 tai 2021. Tämä tuntuu tosin hieman turhan aikaiselta, mutta ei välttämättä ole mahdoton ajatus.

Alueiden tutkiminen Floridassa

Spekulaatiot Floridaan sijoittuvasta seuraavasta osasta ovat pyörineet siitä lähtien, kun vuotanut kirje sai lisävahvistuksia tunnetulta Rockstar-vuotajalta @Yan2295.

Kirjeessä pyydettiin Floridassa sijaitsevaa liikettä antamaan lupa Rockstar Gamesille tutustua heidän tiloihinsa oletettavasti heidän tulevaa peliä ajatellen. Siinä mainittiin myös alueita etsivä Leah Sokolowsky, joka mainitsi Daily Starin mukaan suuren digitaalisen median asiakkaan podcastissa toukokuussa 2019.

Project Americas

Uusi päivä ja uusi Grand Theft Auto 6:een liittyvä vuoto GamesRadarin suunnalta on herättänyt kiinnostusta, joskin suosittelemme malttamaan innostusta. Sittemmin jo poistetussa Reddit-viestissä osa jutuista vastaa aiempia huhuja, mutta tämä ei suinkaan ole vahvistus millekään.

Tästä huolimatta olemme kiinnostuneita spekuloimaan, mihin Grand Theft Auto -sarja saattaisi mennä. Reddit-viesteilijän mukaan peli kantaisi nimeä Project Americas ja on ollut kehityksessä jo vuodesta 2015 lähtien, joskin se jäädytettiin Red Dead Redemption 2:n ajaksi. GTA 6 olisi hänen mukaansa laaja, kattaisi useita vuosikymmeniä (1970-1980) ja pelialueita (Vice City, Liberty City ja Rio de Janeiroon pohjautuva kolmas kaupunki).

Peli seuraisi hänen mukaansa yhtä pelattavaa hahmoa, jonka nimi on Ricardo, ja kuvastaisi hänen nousuaan huumeparoniksi. Inspiraation lähteenä toimisi Netflixin Narcos-sarja. Tarina kerrottaisiin jaksoissa, joiden visuaalisuus vaihtelisi tarinan edetessä. Viestin perusteella peli julkaistaisiin ainoastaan seuraavan sukupolven konsoleille.

Vaikka raportti ei todennäköisesti pidä paikkaansa, ja vuotaja itsekin sanoo pelin olevan esialfavaiheessa ja todennäköisesti muuttuvan, se ei tee kaikista väitteistä automaattisesti vääriä. Ainakin seuraava sukupolvi tuntuu todennäköiseltä.

Tosin innostusta laimentaa se, että Kotakun Jason Schreier kertoi jutun olevan silkkaa valhetta.

A good rule of thumb is that if a video game leak is a giant list of incredible-sounding bullet points, it's fake https://t.co/lWHFRv9xZk pic.twitter.com/o9SZWcQPuJ2 July 2019

Toinen huhuttu vuoto?

Tähän kannattaa ehdottomasti suhtautua isolla varauksella, mutta tämän huhun mukaan Grand Theft Auto 6 palaisi aiempiin fanien suosimiin paikkoihin ja hakisi inspiraatiota Red Dead Redemption 2:sta. Sen mukaan peliä ei julkaistaisi nykyisille konsoleille lainkaan. Comic Book uutisoi, että näin ainakin väittää Pastebinissa julkaistu anonyymin lähettäjän viesti, joka on sittemmin poistettu.

Viestin mukaan GTA 6:ssa matkattaisiin muutaman ison kaupungin välillä, ja näihin lukeutuisi Liberty City ja Vice City. Lähettäjä väittää lisäksi, että pelaajat olisivat aluksi huumeenvälittäjiä ja pääsisivät myöhemmin mukaan kartelliin.

Lisäksi Rockstarin väitetään odottavan seuraavan sukupolven konsoleiden päätyvän ensin asiakkaille, ja ettei GTA 6:ta voisi julkaista PS4:lle tai Xbox Onelle muistirajoitteiden vuoksi. Nimetön vuotaja väittää lisäksi, että GTA 6:ssa on paitsi kaksi valtavaa kaupunkia, myös näiden välille levittäytyvä maalaisalue.

Lopuksi viestissä kerrotaan, että vaikka peli sijoittuu tiettyyn ajanjaksoon, se sisältää myös takaumia tehtävien välillä.

Vaikka aluehuhuja on kuultu aiemminkin, tämä huhu sai lisäpontta eräältä Rockstar Gamesin QA-testaajalta. Sittemmin poistetusta viestistä uutisoi Dexerto. Viestissä kerrotaan studion crunch-oloista, minkä lisäksi jokaisen lauseen ensimmäinen kirjain muodostaa sanan: "GTA6LSVCLC". Tämä saattaa viitata GTA 5:n pelialueisiin: Los Santosiin, Vice Cityyn ja Liberty Cityyn.

Miltä nämä alueet näyttäisivät karttana? RealityDesign julkaisi konseptikuvan GTA Forumseilla potentiaalisesta kartasta.

Työpaikkailmoitus

Kokeilemme todennäköisesti onneamme, mutta Rockstar on hakenut työntekijöitä useisiin ohjelmointipaikkoihin. Toivomme heidän valmistautuvan pelikehitykseen, mutta kenties tämä on vain toiveajattelua.

The Know'n raportti Vice Citystä

Merkittävin Grand Theft Auto 6 -huhu tulee YouTube-kanavalta The Know . Sen mukaan sisäpiirin lähde on kertonut GTA 6:n saapuvan vuonna 2021-2022 ja kantaa nimeä Project Americas.

Nimen taustalla on väite siitä, että pelaajat voivat lentää Yhdysvaltain ja Etelä-Amerikan välillä, joskin valtaosa pelistä sijoittuu Yhdysvaltoihin. Tämän perusteella kaupungin epäillään olevan Vice City ja tarinan liittyvän huumeisiin. Inspiraatioksi kuvaillaan Narcosia ja Tom Cruisen elokuvaa Made in America.

Rockstar ei ole kommentoinut huhua, emmekä tiedä asiasta mitään ennen kuin studio julkistaa pelin virallisesti.

GTA 6 on tulossa ja meillä on ideoita

Tiedämme GTA 6:sta tällä hetkellä sen verran, että siitä keskustellaan ja ideoidaan, vaikka kehitys itsessään on vielä varhaisessa vaiheessa. Rockstarin puheenjohtaja Leslie Benzies vihjailee näin Develop-lehdelle vuonna 2013 antamassaan haastattelussa.

"Emme tiedä, millainen GTA 6 on, mutta meillä on ideoita", Benzies sanoo haastattelussa.

Tämä ei ole paljoa, mutta se on ensimmäinen kunnon tiedonmurunen suoraan studiolta. Benzies jatkoi haastattelua kertomalla, millaiset ideat saavat studiolla ajatukset mylläämään.

"Meillä on noin 45 vuoden edestä ideoita toteutettavaksi", hän jatkaa. "Valitsemme niistä parhaat. Kaikki lähtee ensin ideasta. Mihin peli sijoittuu on ensimmäinen kysymys. Sitten määrittelemme tehtävät: teet erilaisia asioita Los Angelesissa kuin esimerkiksi New Yorkissa tai Miamissa. Kartta ja tarina työstetään samaan aikaan, ja sitten tarina määrittelee, miten tehtävät asetellaan."

Olemme iloisia kuullessamme GTA 6:n suhteen olevan useita ideoita. Toivomme vain saavamme ne käsiimme pian.

GTA 6:n pelimaailma: mihin GTA 6 sijoittuu?

Emme ole saaneet vielä käsiimme mitään konkreettista raporttia pelin kartasta, mutta kaikki internetissä liikkuva tieto viittaisi valtavan suureen pelimaailmaan. Emmekä puhu vain valtavasta kaupungista, vaan kenties kokonaisesta valtiosta.

Osa huhuista viittaisi pelin kartan kattavan koko Yhdysvallat, ja kaupunkien välillä matkattaisiin jonkinlaisella pikamatkustuksella, jotta kulkeminen olisi jouhevampaa.

Olemme kuulleet myös mielenkiintoisen huhun siitä, että uutuuspeli saattaisi sijoittua 70-luvulle.

Ympäri internetiä leviää myös toinen kiintoisa huhu, joka tuntuu vain voimistuvan. Monet ovatkin puhuneet, että GTA 6 saattaisi rantautua lähemmäs Rockstarin brittiläisiä juuria sijoittumalla Lontooseen.

Spekulaatiot alkoivat oikeastaan Rockstarin perustajan Dan Houserin kommentista:

"GTA on aina ollut nykypäivän (tai viime vuosikymmenten) Yhdysvaltoihin sijoittuva englanninkielinen peli. Mikään ei kuitenkaan rajoita (peliä) niihin raameihin, se on vain yksinkertaisesti ollut vallitseva tapamme tähän saakka."

Rockstar Gamesilta olevan lähteen mukaan Lontoo on ainoa Yhdysvaltojen ulkopuolinen kaupunki, jota ollaan pohdittu tulevan pelin mahdolliseksi miljööksi.

Jos meidän täytyisi veikata, mihin suuntaan peli on menossa, uskoisimme Rockstarin palaavan Vice Cityyn ja linkittämään pelinsä ylempänä mainittuun 70-luvun teemaan. The Knowin äskettäin julkaistu raportti ehdottaisi pelin tapahtumapaikaksi 80-luvun Vice Cityä, jossa pelaajat pääsisivät tehtävien kautta seuraamaan huumeiden käytön nousua kyseisellä aikakaudella. Huhutussa pelissä pelaajat pystyisivät liikkumaan Vice Cityn ja Etelä-Amerikan välillä, mikä toisi kieltämättä uuden kiinnostavan ulottuvuuden pelimaailmaan.

GTA 3 -trilogia sijoittui Liberty Cityyn, Vice Cityyn ja San Andreakseen. Tämä asetelma perustui alkuperäiseen Grand Theft Autoon, jossa pelaajat pääsivät myös kyseiseen kolmeen kaupunkiin.

Viimeisimmät Grand Theft Auto -pelit, GTA 4 ja GTA 5, ovat sijoittuneet Liberty Cityyn ja San Andreakseen, joten Vice City on ainoa alkuperäinen kaupunki, johon emme ole vielä päässeet tutustumaan uudemmassa GTA-pelissä.

Ainoa kysymys onkin, käyttääkö Rockstar samaista logiikkaa pelinsä suunnittelussa.