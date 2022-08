House of the Dragon: Alt vi vet

Fakta om House of the Dragon: (Image credit: HBO) - Premieredato er August 22

- Vises på HBO Max

- Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith

er noen av skuespilleren som er med

- Handlingen er basert på George R. R. Martin’s 2018 novelle,

Fire and Blood (Ild og Blod)

- De første bildene fra serien kan man se i denne traileren

(opens in new tab)- Første sesong er på 10 episoder, flere sesonger blir laget om serien blir en seersuksess

House of the Dragon vises over tre år etter publikum fikk servert siste episode av Game of Thrones. HBO sitt flaggskip avsluttet da kanskje ikke med smellet som alle hadde håpet på, men nå kan vi seere snart vende tilbake til Westeros.

House of the Dragon sin første sesong er på 10 episoder, og baserer seg på George R.R Martin sin novelle, "Ild og Blod" fra 2018. Serien omhandler forhistorien til Targaryen dynastiet, 200 år før handlingen i Game of Thrones.

Her vil du få en detaljert oversikt over det vi vet så langt om serien- fra bekreftet premieredato til hvem som spiller hvem.

Premiere: Den etterlengtede premieredatoen er satt til 22. august, 2022 på HBO Max.

Roller: Matt Smith, Olivia Cooke, Paddy Considine, Rhys Ifans, Emma D'Arcy, Sonoya Mizuno og Steve Toussaint er noen av mange som er på rollelisten i serien. Fortsett nedover på siden for mer info om hvem de skal spille og andre bekreftede skuespillere.

Handling: Handlingen foregår 200 år før begivenhetene i Games of Thrones og vi får servert oppbygningen på borgerkrigen mellom familien Targaryen. Uroen starter når kong Viserys velger sin datter, Rhaenyra som tronfølger isteden for hans lillebror Prins Daemon. Kort fortalt er scenen satt for intriger, vold og drager- 17 av dem for å være eksakt.

House of the Dragon premieredato

Fire will reign 🔥The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGWApril 26, 2021 See more

House of the Dragon skuespillere

Her er en liste over de største rollene i House of the Dragon:

Paddy Considine - King Viserys Targaryen

Olivia Cooke - Alicent Hightower

Emily Carey - Alicent Hightower (younger)

Emma D'Arcy - Princess Rhaenyra Targaryen

Milly Alcock - Princess Rhaenyra Targaryen (younger)

Matt Smith - Prince Daemon Targaryen

Steve Toussaint - Lord Corlys Velaryon – eller The Sea Snake, som noen kaller han

Eve Best - Princess Rhaenys Velaryon

Rhys Ifans - Otto Hightower

Sonoya Mizuno - Mysaria

Fabien Frankel - Ser Criston Cole

Wil Johnson - Ser Vaemond Velaryon

John Macmillan - Ser Laenor Velaryon

Theo Nate - Ser Laenor Velaryon (younger)

Savannah Steyn - Lady Laena Velayron

Graham McTavish - Ser Harrold Westerling

Ryan Corr - Ser Harwin ‘Breakbones’ Strong

Jefferson Hall - tvillingene Lord Jason Lannister og Tyland Lannister

David Horovitch - Grand Maester Mellos

Matthew Needham - Larys Strong

Bill Paterson - Lord Lyman Beesbury

Gavin Spokes - Lord Lyonel Strong

Helt siden de startet å filme i fjor, har HBO vært ganske så åpne om hvem som skal spille hvilke roller i serien.

Vi skal likevel ikke gå alt for mye i detalj og avsløre for mye om karakterene her. For de som er mest nysgjerrige, og ikke redde for spoilere, kan man jo lese boka. Her holder vi oss til hva HBO har offisielt lagt ut om karakterene i serien.

Første karakter ut er Paddy Considine som spiller Kong Viserys Targaryen. Han ble i sin tid utnevnt som konge av de mektige lordene i Westeros. HBO beskriver (opens in new tab) han som en "varm, snill og god" som vil gjøre ting etter boka. Det er nok lettere sagt enn gjort i Westeros, hvor man dessverre ikke kommer så langt med å bare være snill.

Neste karakter er spilt av den skuespilleren som kanskje er mest kjent for sine roller i "The Crown" og "Doctor Who". Det er nemlig Matt Smith som spiller kongens yngre bror, Prins Daemon Targaryen. Prinsen er tronarving, fullkommen kriger og dragerider. Høres ut som en mann med mye å by på, men ikke alle i Westeros er like begeistret for Daemon.

Olivia Cooke og Rhys Ifans her på stranda i House of the Dragon. (Image credit: HBO)

Emma D'Arcy spiller en annen i Targaryen familien, prinsesse Rhaenyra som er kong Visery sin eldste datter. Prinsessen er førstefødt, men det hjelper lite i Westeros som er et sted hvor de med makt er menn. Likevel kan denne dama ri drager og er av ekte Valyrian ætt. Milly Alcock spiller en yngre versjon av denne rollen når det trengs.

Olivia Cooke spiller Alicnet Hightower, en ung kvinne som vet veien rundt i maktens korridorer. Politisk kløkt og nære forhold til kongen og hans allierte er bare noen av hennes fordeler i maktkampen som utspiller seg. I tillegg til dette er hun datter av Otto Hightower (Rhys Ifans) som er "the Hand of the King", altså kongens høyre hånd. Det er en mektig tittel med en saftig pins som matcher status og tittel. Hightower er meget skeptisk til tronarving Deamon og ser på han som en trussel til rikets sikkerhet.

Steve Toussaint spiller Lord Corlys Velaryon , som også kalles "the Sea Snake". Navnet kommer av hans posisjon i marinen og at han er litt av en eventyrer til sjøs. Denne karakteren er såpass spennende at HBO vurderte å lage en egen spin-off serie kun om han.

Eve Best besitter rollen som Lord Corlys kone, Prinsesse Rhaenys Velaryon. Hun var i sin tid først i arverekken for jerntronen, men kongens råd valgte heller hennes fetter og nåværende konge - Kong Viserys som regent. Du har kanskje gjettet grunnen til dette- og ja, det er fordi hun er kvinne. Om hun er bitter for dette gjenstår og se...

Andre karakterer som vi blir kjent med er Myseria (Sonoya Mizuno) , hun har jobbet seg opp fra fattigdom til makt og er nå en av Prins Daemons nærmeste allierte. Hun har ingen titler eller rett til tronen, men liker jo ha være nær de med makt.

En annen skikkelse som ikke har noe navn å skryte av er Ser Criston Cole (Fabien Frankel) HBO avslører ikke så mye annet enn at han er helt rå med sverdet sitt, så han har nok en større rolle å spille enn sitt navn tilsier.

House of the Dragon handling

Steve Toussaint som Lord Corlys Velaryon i House of the Dragon. (Image credit: HBO)

Hva kan vi forvente av House of the Dragon?

Historien er som sagt lagt 200 år før handlingen i Game of Thrones og hovedfokuset er den drage-ridende og maktglade Targaryen familien.

Enkelt fortalt handler House of the Dragon om to menn og to kvinner. Kongen (Viserys), hans bror (Deamon), kongens datter (Rhaenyra) og hennes beste venn (Alicent). Alicent gifter seg etter hvert med kongen og blir dermed dronning, og det er nå ting begynner å bli komplisert innad i familien. Bestevennen din gifter seg med faren din, vil hun ta over tronen? Hva med onkelen din som også er temmelig gira på å bli konge? Og ikke minst deg selv.. Du kunne jo regjert som dronning.

Som du skjønner er det nok av intriger i serien og et riktig så komplisert og innviklet familiedrama skal utfolde seg.

I et lengre intervjue med The Hollywood Reporter (opens in new tab), forteller hovedmanusforfatter og produsent, Martin Sapochnik at, "Serien er mektig, følsom, mørk, og som en tragedie i Shakespeare sin tid. Han legger også til at serien er et familiedrama med en liten knippe incest, som vi er kjent med fra forgjengeren Game of Thrones.

Noe annet vi kan forvente oss av serien er drager, mange drager! I Game of Thrones var dragene sjeldne, nesten utryddet, men 200 år før i House of the Dragon sin tid finnes det mange flyvende ild-sprutere. Byen Westeros er også mer tilpasset disse beistene og byen har egne dragereder og dragepassere.

Alt i alt virker det som House of the Dragon bli en god miks av drager, episke slag, politiske intriger, forelskelse og forræderi. Ingredienser som forhåpentligvis gjør serien like overraskende og god som forgjengeren.

House of the Dragon creators: who's making it?

Olivia Cooke og Emma D'Arcy setter hardt mot hardt House of the Dragon (Image credit: HBO)

House of the Dragon trailer

I mai fikk fans av serien en skikkelig godbit da HBO la ut traileren for The House of the Dragon. (opens in new tab) Se traileren under.

Traileren kom i mai, men de første bildene fra serien fikk vi servert alt i oktober 2021 (opens in new tab). De kan du se under.

En av flere drager som man får møte i House of the Dragon (Image credit: HBO)

Har vi fått nok av drager og intriger?

Svaret på dette var kanskje ja for tre år siden. Da hadde siste episode av Game of Thrones blitt vist, og en 8 sesonger lang serie-reise tok slutt. Vi skulle få svar på alle spørsmålene vi hadde fått i de 72 foregående episodene, men for flere endte serien med flere spørsmål og muligens litt skuffende.

Men, tid leger kanskje også små serie-sår- og seere er nok klare for (flere) drager, intriger, sjokkerende scener og karakterer som man elsker eller håper blir tatt av dage.

Den sterke rollebesetningen og ny tidsepoke får serien til å høres veldig interessant ut og HBO har virkelig satset stort på et univers som i sin tid tok seere med storm.

Som navnet i serien tilsier, vil det nå bli (nesten) like mange drager som intriger og forhåpentligvis vil House of the Dragon levere ildsprut og underholdning på høyt nivå. Forfatter George R. R. Martin har selv sagt han «elsker det han har sett så langt (opens in new tab)» , så det høres ut som fans virkelig har noe å glede seg til.