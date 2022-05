Se den fryktinngytende nye traileren til «House of the Dragon»

«Game of Thrones»-fansen har ventet lenge og vel på dette: Endelig har vi blitt servert den andre traileren til HBOs etterlengtede forløper, «House of the Dragon».



Traileren dukket opp nøyaktig syv måneder etter den første, og gir publikum større innsikt i det politiske spillet, de storslåtte beliggenhetene og dragenes ødeleggelser – med andre ord alt man kan forvente av George R. R. Martins fantasiunivers.



Serien, på 10 episoder, som baserer seg Martins roman, «Fire and Blood», fra 2018, har premiere på HBO Max i Norge den 21. august.

«House of the Dragon» foregår 200 år før hendelsene i «Game of Thrones», og vil ta for seg den blodige historien bak Targaryen-dynastiet. Midtpunktet vil være følgene av kong Viserys Targaryens beslutning om å la hans datter, prinsesse Rhaenyra Targaryen, arve jerntronen, istedenfor dens rettmessige arvtaker, prins Daemon Targaryen.



Paddy Considine, Matt Smith og Emma D'Arcy spiller i rollene som henholdsvis Viserys, Rhaenyra og Daemon, og trioen får følge av blant andre Rhys Ifans, Olivia Cooke og Steve Toussaint i et stjerneensemble som ikke ligner grisen. Du kan finne en detaljert oversikt over alle karakterene – og de tilknyttede skuespillerne – i vår hovedartikkel, som tar for seg serien.

Den seneste traileren til «House of the Dragon» gir også fansen et første gjensyn med HBOs ildsprutende drager, som ikke har blitt mindre fryktinngytende siden sist. Snutten avsluttes for øvrig med følgende illevarslende linje: «Historien husker ikke blod. Den husker navn.» Det er ikke til å komme utenom at vi vil ha fornøyelsen av en dugelig mengde forræderske baroner og krigførende lorder når vi teller august.



HBO nøyet seg imidlertid ikke med bare traileren. Strømmetjenesten la også ut en rekke nye karakter-plakater via sin offisielle Twitter-konto. Ta gjerne en titt på disse ved å trykke på lenken nedenfor.

Bak roret sitter serieskapere George R. R Martin og Ryan Condal, mens «Game of Thrones»-favoritten Miguel Sapochnik står for mesteparten av regijobben.