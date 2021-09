The Witcher: hay nuevo tráiler de la temporada 2, y Netflix ha confirmado que habrá temporada 3

Netflix ha publicado un nuevo tráiler completo y otros dos vídeos sobre la segunda temporada de The Witcher, que se estrenará el 17 de diciembre de 2021. ¡La plataforma también ha anunciado que la temporada 3 está asegurada!

La segunda temporada de The Witcher continuará la historia exactamente por donde la dejamos al final de la primera: con Geralt de Rivia (Henry Cavill) y Ciri (Freya Allan) unidos por la Ley de la Sorpresa (o también Derecho a la Sorpresa), tras haber estado buscándose el uno al otro durante la temporada 1. En esta próxima tanda de capítulos veremos a Geralt llevando a Ciri a Kaer Morhen, el lugar donde se estrenan los brujos.

Esto hará que Geralt vuelva a encontrarse con Vesemir (Kim Bodnia), su maestro; personaje al que conocimos en la serie animada estrenada en agosto en Netflix, llamada The Witcher: La Pesadilla del Lobo.

En el primer vídeo, se puede ver a Geralt poniéndose al día con un viejo amigo, llamado Nivellen, interpretado por Kristofer Hivju (conocido por su papel en Juego de Tronos). Esta conversación arroja cierta luz sobre el pasado de Geralt, así como sobre su situación actual con Ciri.

En el segundo vídeo podemos ver a un Geralt tenso despertar a Ciri y salir en busca de una criatura conocida como 'Lamia' (en inglés 'Bruxa'). Ciri sale a buscar al caballo de Geralt, Sardinilla, mientras que el protagonista se prepara para encontrarse con el monstruo. Puedes ver el vídeo a continuación:

El tercer vídeo publicado es el segundo tráiler oficial, y es mucho más extenso que los dos clips anteriores; nos da más detalles que nunca sobre lo que está por venir en la temporada 2 de The Witcher. Podemos ver alguna pista sobre qué le ha pasado a Yennefer (Anya Chalotra) tras su accidentado final en la primera temporada.

Por otro lado, también aparece Jaskier, uno de los personajes preferidos de los fans, que es interpretado pro Joey Batey.

A continuación puedes ver el segundo tráiler oficial de la segunda temporada de The Witcher, que mezcla nuevas escenas con recordatorios de la temporada 1:

Ya quedan menos de tres meses para el gran estreno de la temporada 2 de The Witcher en Neflix.

Por cierto, también están trabajando en una segunda película animada, según han anunciado, junto con una serie más apta para toda la familia. Todavía no se sabe cuándo empezará la producción de la temporada 3 de The Witcher, pero por suerte la gran noticia es que ahora ya sabemos seguro que la harán, cosa que no estaba asegurada hasta ahora. Además, su rápida renovación probablemente ayude a que no tengamos que volver a esperar dos años para poder seguir viendo esta popular serie de Netflix.