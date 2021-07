Ya hemos jugado a The Witcher: Monster Slayer y te contamos cómo es la experiencia

The Witcher comenzó como una serie de libros de oscura fantasía, pero ha sido gracias a los épicos videojuegos y posteriormente su serie en Netflix, cuando realmente ha alcanzado una popularidad enorme y un gran séquito de fans.

Claro está, parece que este era el momento perfecto para lanzar un juego para el móvil, y así lo han hecho... inspirándose en Pokémon Go.

The Witcher: Monster Slayer, es un juego nuevo desarrollado por Spokko y se ha lanzado hoy, 21 de julio. Está basado en geolocalización, lo que quiere decir que su interfaz se interpone a lo que te rodea en la vida real, dándole un aspecto de fantasía repleto de monstruos y desafíos. Es un juego similar al exitoso Pokémon Go, por lo que tendrás que ir moviéndote literalmente en la vida real, para encontrar a tus enemigos, recolectar recursos y avanzar en la historia.

Se podría decir que The Witcher: Monster Slayer es como una mezcla entre Pokémon Go y Elder Scrolls: Blades; en vez de capturar monstruos tendrás que deslizar tu dedo para cortarlos con tu espada, y lo suyo es que primero te prepares para cada batalla con pociones, bombas y la magia perfecta para cada enemigo: de forma muy similar a los videojuegos ya conocidos. Pero Monster Slayer tiene algo que le hace destacar por encima de otros juegos similares: historia. Realmente hay un argumento rico y entretenido, además de interactivo, lo cual es un añadido fantástico, y es resultado del origen literario de la franquicia.

Przemek Tarczyński, diseñador de misiones y de la historia, dijo a TechRadar en una entrevista: "No es fácil hacer un juego basado en una historia en dispositivos móviles, y es aún más difícil hacer un juego basado en la ubicación, pero eso crea muchas, muchas oportunidades." Y también añadió: "No creo que esto sea algo que haya intentado hacer nadie más, al menos no a tan gran escala o con tanto éxito".

Monster Slayer tendrá una serie de misiones que te van contando una historia, y que encaja a la perfección con el mundo oscuro y peligroso de The Witcher. Como no podía ser de otra manera, los jugadores se pondrán en la piel de uno de los guerreros con magia (un brujo, un Witcher) y seguirán a la vez la historia principal gracias a animaciones en 2D, y los diálogos entre los distintos personajes en 3D. Aunque los desarrolladores del juego no han querido dar demasiados detalles, dieron pistas sobre una "historia épica digna de la franquicia".

Pero no te preocupes, también encontrarás algunas misiones de brujo que te resultarán familiares y que requieren de un trabajo sucio para matar monstruo; como que te pidan que persigas a un aldeano secuestrado por unos Nekkers (unas criaturas como ogros que aparecen en varios videojuegos), lo único que en este caso tendrás que perseguir a los malos en el mundo real.

Por cierto, que no te sorprenda encontrarte también con algunas caras familiares, aunque hay que tener en cuenta que Monster Slayer está ambientado 200 años antes en el tiempo que los videojuegos y la serie, por lo que no esperes ver a Gerald, Yennefer o Ciri.

Que la historia del juego empiece antes en el tiempo, le ha dado al equipo creativo mucha libertad para contar nuevas historias, sobre todo teniendo en cuenta que en esos tiempos del mundo de The Witcher, había muchos más cazadores de monstruos rondando por el mundo (posteriormente cierta propaganda hizo que las personas se volvieran en contra de los brujos y por eso quedan muy pocos en la era de Geralt).

"Pensamos que la experiencia de ser un brujo y construir tu propia historia en ese universo era algo fresco y nuevo," dijo Mateusz Janczewsk, productor ejecutivo de The Witcher: Monster Slayer. "Este es un juego que va sobre que hay millones de brujos por el mundo, y pensamos que sería algo sexy que pensamos que sería genial para los jugadores".

The Witcher: Monster Slayer - Cómo funciona el juego

The Witcher: Monster Slayer es un juego gratuito para el móvil, lo que significa que los jugadores pueden jugar sin tener que gastar ni un solo euro, pero como suele pasar, si quieres puedes comprar recursos adicionales para crear tu equipo, así como ítems para el combate (como aceites, pociones o bombas). Las misiones y la historia no te costarán nada y están disponibles para todo el mundo.

La historia del juego se contará en distintas misiones repartidas por el mundo (de momento seis misiones principales y seis misiones ocultas), y para realizarlas los jugadores tendrán que acercarse físicamente a ellas. Aunque el equipo que hay detrás de The Witcher: Monster Slayer reconoce que esto puede ser algo complicado en algunos casos, sobre todo para aquellos jugadores que no se pueden mover mucho de donde están (algunos monstruos e ítems aparecen al azar alrededor de los jugadores, pero para las misiones hay que desplazarse normalmente), los desarrolladores creen que este es precisamente uno de los atractivos del juego. Todo el mundo puede jugar a The Witcher 3 desde casa, pero para jugar a Monster Slayer tendrán que moverse por el mundo.

Tal y como dijo Tarczyński: "Por ejemplo, puede ser que el objetivo de la misión esté al otro lado del río y necesites encontrar un puente y no esté tan cerca como pensabas, y tal vez debas visitar una parte de tu ciudad en la que nunca has estado". "Es más un juego de rol en vivo que un RPG".

Hay algo más que puede hacer que Monster Slayer se convierta en "una de las experiencias RPG más hardcore de la historia", tal y como dijo Tarczyński: el juego guarda tu progreso constantemente. Si tomas una decisión en la historia, estará ahí para siempre (a no ser que vuelvas a empezar el juego con otro personaje), ya que no podrás recuperar un archivo antiguo de tu progreso en el juego. "Si tomas una decisión, tendrás que acatar las consecuencias".

Puede que esas consecuencias no las notes inmediatamente, pero acabarán ramificando la historia. Monster Slayer irá añadiendo nuevas misiones en distintas 'temporadas', que se espera que lleguen unas dos veces al año. Las temporadas irán añadiendo más contenidos y completando la historia de lo que pasa en el mundo The Witcher 200 años antes del comienzo de los videojuegos.

En teoría, la historia de Monster Slayer podría acaba convergiendo con la historia ya conocida de los videojuegos, según ha dicho Janczewski, pero para eso hará falta mucho, mucho tiempo. Sus palabras fueron : "Tal vez en algún momento podamos llegar al punto en el que Geralt esté vivo, ¿sabes? Nunca sabes lo que puede pasar."

Cómo es ser un Witcher (un brujo)

En el tiempo que hemos pasado jugando a The Witcher: Monster Slayer gracias a su versión pre-lanzamiento, hemos sentido que el juego realmente forma parte del mismo mundo que los videojuegos, la serie y los libros. Hemos luchado y nos hemos abierto camino por enemigos que nos resultaban familiares, y nos hemos preparado para las batallas con aceites y pociones pensadas para ciertos tipos de monstruos. Hemos dibujado formas con el dedo en la pantalla para hacer magia (por ejemplo, una V te sirve para lanzar fuego con Igni). También hemos recogido hierbas del suelo para meterlas en nuestro caldero.

Monster Slayer le debe mucho a otros juegos basados en geolocalización como Pokémon Go, sobreponiendo una capa con monstruos y otros lugares de interés, entre otras cosas, por encima de lo que se ve en la vida real. Sinceramente, es más divertido cortar a los enemigos que atraparlos como en el juego de Pokémon, pero no esperes combates complejos. La gracia del juego está sobre todo en sentir que en tu vecindario están pasando cosas sobrenaturales.

Lo cierto es que todavía no hemos experimentado todas esas misiones de las que tanto a hablado el equipo de Spokko, y que se supone que es de lo más especial que tiene este juego. Pero es posible que a otros jugadores les pase como a nosotros y que se diviertan simplemente entreteniéndose de vez en cuanto, sin invertir demasiado tiempo en cumplir con los requerimientos del juego para una experiencia más profunda. Esto lo saben los desarrolladores de Monster Slayer, tal y como han dicho:

"Es posible que no juegues a las misiones todos los días, pero cuando llegue el fin de semana y tengas más tiempo libre, entonces podrás involucrarte más en el juego y profundizar en la aventura".

Al probarlo, todavía no hemos experimentado el potencial real del juego, y el impacto que puede tener el mundo real en él, por ejemplo, según si llueve o no, aparecerán distintos tipos de monstruos. Pero sí que nos hemos dado cuenta de que de noche salen monstruos distintos. También hay misiones que cambiarán según las completes de día o de noche, pero los desarrolladores no han querido dar detalles de cuáles serán esas diferencias exactamente.

Sea como sea, es un juego nuevo y es gratuito, por lo que sin dudas merece la pena probarlo. Te dará la sensación de que cosas extrañas están pasando en tu mundo. The Witcher: Monster Slayer tiene mucho que ofrecer, ya seas un fan de la franquicia o simplemente te gusten este tipo de juegos y quieras algo que te haga salir de casa un poco más.

Puedes descargar ya The Witcher: Monster Slayer desde la Play Store si tienes Android o desde la App Store si tienes un iPhone.

Y como no, este juego es una buena manera de aguantar la espera hasta que por fin se estrene la segunda temporada de la serie The Witcher en Netflix el 17 de diciembre.