Ya puedes descargar The Witcher: Monster Slayer para tu móvil, pero tal vez no puedas jugar

Si siempre has querido vivir la experiencia de un auténtico brujo de The Witcher, es decir, cazar monstruos, discutir con los aldeanos y hacer otras cositas de adultos que no vamos a mencionar, ahora podrás hacerlo, porque ya está disponible para descarga The Witcher: Monster Slayer.

Sin embargo, de momento la experiencia real es más bien la de estar viendo constantemente mensajes de error que la de perseguir monstruos.

Este juego para móvil de The Witcher fue anunciado por primera vez en 2020, y es esencialmente un Pokémon Go ambientado en el mundo de The Witcher, es decir, un juego basado en realidad aumentada en el que te mueves y vas recogiendo recursos y encontrándote con monstruos que debes cazar.

Ya hemos visto muchos intentos de lanzar juegos de este estilo, como Minecraft Earth, Jurassic Park: Alive y Harry Potter: Wizards Unite, pero lo cierto es que ninguno ha estado a la altura del gran éxito de Pokémon Go. Tendremos que seguir probando el nuevo The Witcher: Monster Slayer para ver si es realmente bueno y si lo sigue siendo con el paso del tiempo.

Si eres fan de The Witcher, o simplemente te gusta este tipo de juegos basados en realidad aumentada y geolocalización, ya lo puedes descargar desde la Play Store si tienes Android o desde la App Store si tienes un iPhone.

The Glitcher

(Image credit: Future / TechRadar)

Como hemos dicho, de momento no te hagas demasiadas ilusiones, ya que de momento hay muchos errores para poder acceder al juego, también conocidos como 'glitches'.

De momento, ya hace unas horas desde que The Witcher: Monster Slayer está disponible, y no hemos sido capaces de iniciar el juego todavía. Cada vez que intentamos entrar, nos sale un mensaje que dice que 'están realizando tareas de mantenimiento', y si bien sale una hora estimada de finalización del mismo, ya la han retrasado un par de veces.

Y no solo nos está pasando a nosotros. En la sección de opiniones de la Play Store hay muchos comentarios que hablan de lo mismo. Por lo que está claro que ahora mismo es muy difícil acceder al juego.

Y te preguntarás: "¿qué está pasando?" Pues lo cierto es que esto pasa muy a menudo cuando hay un gran lanzamiento de un juego para móvil tan esperado, y es todo culpa del servidor. Hay demasiadas personas a la vez que quieren jugar a The Witcher: Monster Slayer, y esto lo satura.

Sabemos que es una pena, pero no os preocupéis, se arreglará. Nuestra recomendación es que esperéis un tiempo (unas horas o un día), y seguro que será mucho más fácil acceder al juego.

Mientras tanto, hay otras aplicaciones relacionadas con The Witcher que puedes descargar, como el juego de cartas GWENT, el juego The Witcher Tales: Thronebreaker, Netflix para ver la serie, o Google Play Books o la app de Kindle para leerte los libros de Andrzej Sapkowski en los que se basa toda la franquicia.