Así afectará el final de Loki a Spider-Man: No Way Home y otras películas del UCM

A continuación vienen spoilers del sexto capítulo de Loki.

Loki ha terminado su primera temporada en Disney+, y su final repercutirá mucho más de lo que los fans se pensaban en el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel. La Sagrada Línea del Tiempo ha sido perturbada oficialmente, y se han creado innumerables ramificaciones. Además, hemos podido ver al que probablemente sea el próximo gran villano del UCM.

Un artículo de Marvel.com publicado tras el último capítulo, destacó que lo que estábamos viendo en el final de Loki era realmente un gran punto de inflexión que condicionaría todo lo que está por venir en el UCM. Con lo que sabemos sobre los próximos proyectos de la Fase 4 de Marvel, está claro que ha sido presentado el gran argumento principal común a todas las películas y series que están por venir.

Entonces, exactamente, ¿qué es lo que ha pasado? Con la Sagrada Línea del Tiempo rota, los eventos que pronosticó "El que permanece" (Jonathan Majors) en su muerte, parecen haber comenzado. Los 'Kang el Conquistador' de múltiples universos han sido desatados: las versiones alternativas del Guardián del Tiempo prometen ser más letales que nunca.

¿A dónde nos lleva todo esto? Pues a la guerra Multiversal, tal y como Loki ha dicho muchas veces.

Algunas de las consecuencias de esto las veremos en la ya confirmada segunda temporada de Loki. Pero las repercusiones no se quedarán ahí. Y a continuación vamos a explicar cómo creemos que los eventos del capítulo final de Loki afectará a las próximas películas del UCM: Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y la tercera película de Ant-Man.

Cómo afecta el final de Loki a Ant-Man y la Avispa: Quantumania

Incluso antes de que saliera el capítulo 6 de Loki, sabíamos que Kang el Conquistador sería interpretado por Jonathan Majors en Ant-Man y la Avispa: Quantumania. Se espera que la película sea estrenada el 17 de febrero de 2023, pero en diciembre ya confirmaron el reparto. Lo que no sabíamos es que Majors aparecería primero en Loki.

Estamos casi seguros de que el Kang de la tercera película de Ant-Man será de otra línea temporal. La variante de Kang el Conquistador de la Sagrada Línea del Tiempo murió a manos de Sylvie, al cual por cierto solo se refieren como "El que permanece" y ni siquiera se dirigen a él por su nombre. Como resultado, lo más probable es que el Kang de Ant-Man sea de otra realidad alternativa que surge como consecuencia de la muerte del primero.

Aun así, teniendo en cuenta que todavía sabemos muy poco sobre el dominio de Kang sobre la AVT al final de la temporada 1 de Loki, tendremos que esperar para conocer la verdad que hay detrás de este personaje.

Sabemos que Kang proviene del siglo 31 y que es increíblemente listo. También sabemos que le gusta comenzar guerras con otros universos. Este es el personaje al que se enfrentarán Scott Lang y Hope van Dyne en la próxima película de Ant-Man, ¿estarán a la altura del desafío?

Cómo afecta el final de Loki a Spider-Man: No Way Home

Hace ya mucho tiempo que se rumorea que en la tercera película de Spider-Man de Tom Holland habrá dos Spider-Man más, interpretados por Andrew Garfield y Tobey Maguire. El primero de ellos ha negado varias veces formar parte del proyecto, aunque en un vídeo más reciente en Twitter, a la vez que ha dicho que no estará en la nueva película, también ha dicho "Nunca digas nunca"...

Sea como sea, no descartamos nada. Todavía faltan 5 meses para el estreno de No Way Home y todavía sabemos muy pocas cosas de manera oficial: solo que Peter Parker se enfrentará al hecho de que su identidad ha sido descubierta, cosa que pudimos ver al final de la película anterior, Spider-Man: Far From Home.

Lo cierto es que la posibilidad de ver a varios Spider-Man en la próxima película nos parece mucho más probable tras ver Loki.

También sabemos que tanto Alfred Molina (Doctor Octopus en Spider-Man 2 de 2004) como Jamie Foxx (Electro en The Amazing Spider-Man 2) han confirmado que saldrán en No Way Home. El primero de ellos lo dijo en una entrevista a Variety y el segundo lo publicó en Instagram (aunque después lo eliminó).

Ha habido muchas más filtraciones relacionadas con la nueva película, aunque como todavía no son oficiales no vamos a profundizar más aquí. Si te interesa tenemos un artículo donde hemos recopilado toda la información disponible sobre Spider-Man: No Way Home.

Lo que está claro es que el hecho de que la Sagrada Línea del Tiempo haya sido alterada en Loki, abre la puerta a los viajes a través de las distintas realidades paralelas, y elimina los límites que impedían anteriormente que se produjera una guerra Multiversal. Seguramente esto explica cómo han podido llegar los villanos de otras películas de Spider-Man al universo de Tom Holland.

Loki ha conseguido que nuestra curiosidad por saber más cosas sobre la próxima película de Spider-Man haya aumentado todavía más. Esperamos que esté a la altura cuando se estrene el 17 de diciembre en España.

Cómo afecta el final de Loki a Doctor Strange y el Multiverso de la Locura

Siento sinceros, tampoco es que Loki nos haya mostrado grandes novedades sobre esta película: al fin y al cabo, ya sabíamos que se exploraría el Multiverso, básicamente solo hay que fijarse en el título. De hecho, cuando veíamos Loki, la película de Doctor Strange y el Multiverso de la Locura fue la que nos hizo pensar en todo momento que la Sagrada Línea del Tiempo de Loki no duraría mucho tiempo.

Aun así, el final de Loki nos ha introducido en el Multiverso Cinematográfico de Marvel y nos ha mostrado que la guerra Multiversal está a punto de empezar.

Dicho esto, es posible que la película de Doctor Strange tenga su propio incidente que desencadene todo esto, y que no esté relacionado con Loki. Según la sinopsis oficial: "El Doctor Stephen Strange continúa su investigación sobre la Gema del Tiempo, pero un viejo amigo convertido en enemigo pone fin a sus planes y hace que Strange desate una maldad indescriptible." Se espera que ese "amigo convertido en enemigo" sea Barón Mordo (Chiwetel Efiojor).

Esto sugiere que Stephen Strange vivirá su propio drama que traiga como resultado el caos Multiversal. Pero, en 2019 Kevin Feige (de Marvel) afirmó que Loki estaría conectado con Doctor Strange, dijo: "no estoy seguro de si habíamos confirmado esto antes... pero sí, lo estará".

Esta conexión es bastante obvia. Está claro que los eventos de la serie de Loki tendrán sus consecuencias en la secuela de Doctor Strange, ya que se centra sobre todo en el Multiverso.

En conclusión, el final de Loki condicionará las películas de Marvel que veremos en los próximos años, y es una señal innegable de que cualquier fan que quiera seguir toda la historia del UCM no se puede perder las series.