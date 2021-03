Spider-Man: No Way Home: fecha de estreno, reparto, argumento y qué sabemos hasta ahora

Spider-Man: No Way Home, la tercera película de este superhéroe dentro del universo MCU, y protagonizada por Tom Holland, se estrenará a finales de este año. Tras un tiempo en el que parecía que Sony y Disney habían dado por terminada su asociación, el hombre-araña preferido de todos volverá en la que parece que será la película más ambiciosa de la saga hasta el momento.

Aunque ya se ha filtrado mucha información (aparentemente verídica) sobre este proyecto, aún hay muchas cosas que no sabemos sobre Spider-Man: No Way Home. En este artículo te contamos todo lo que se sabe hasta ahora, incluyendo el reparto, la fecha de estreno y la historia que sigue la película. También os contamos qué nos gustaría ver.

Antes que nada, tened en cuenta que a partir de aquí encontrareis spoilers de Spider-Man Far From Home (Lejos de Casa). Y si aún no os habéis puesto al día con las últimas películas del universo MCU, si seguís leyendo será bajo vuestra propia responsabilidad.

¿Cuál será la próxima aventura de Spiderman? (Image credit: Sony Pictures)

Spider-Man: No Way Home: fecha de estreno

Spider-Man: No Way Home se estrenará el 17 de diciembre de 2021, suponiendo que no haya retrasos en la producción u otro tipo de problemas debido al Covid-19, como por ejemplo, que cierren los cines para entonces. Será la última película del universo MCU que se estrene este año, y lo hará tras un año repleto de novedades, ya que podremos ver en la gran pantalla: Viuda Negra, Los Eternos y Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Claro está, que todo vaya según lo planeado, dependerá de que no haya imprevistos o retrasos en la industria cinematográfica, debido a la pandemia.

¡Que empiece la acción! (Image credit: Sony Pictures)

Spider-Man: No Way Home: detalles del reparto y rumores

Estos son los tres personajes que sabemos seguro que estarán (Image credit: Marvel Studios/Sony)

Ahora mismo, solo hay un par de detalles que sabemos a ciencia cierta respecto al reparto de la nueva película. Tom Holland volverá a su papel de Peter Parker, Jacob Batalon repetirá su papel de Ned, el amigo de Peter, y Zendaya volverá a ser MJ; los tres salen en las primeras imágenes que pudimos ver del rodaje de No Way Home. También se sabe ya que Marisa Tomei retomará el personaje de la tía May.

Además, se espera que Tony Revolori repita como Flash Thompson.

A parte de eso, ya entramos en rumores y filtraciones. Hay muchos personajes del universo MCU y de anteriores proyectos de Spider-Man, que se cree o se espera que aparecerán en No Way Home; de ahí que haya tanta expectación por la nueva película.

Hay afirmaciones que sugieren que Benedict Cumberbatch retomará su papel como Doctor Strange en Spider-Man: No Way Home. A esto hay que añadir que Kevin Feige (Marvel), confirmó en el evento de Disney Investor Day 2020, que la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness (en el Multiverso de la Locura), se relacionaría de alguna manera con la tercera de Spider-Man.

También sabemos que Jamie Foxx volverá como el villano Electro, que vimos en The Amazing Spider-Man 2, gracias a una publicación en Instagram que posteriormente fue eliminada. El portal The Hollywood Reporter publicó que Alfred Molina también volverá como el villano Otto Octavius de Spider-Man 2, a raíz de que la página web GWW afirmara haber visto a Molina en el rodaje.

¿Cómo podrán estos villanos llegar al universo de Peter Parker? ¿O será al revés? Ese es el gran misterio que estamos deseando que se desvele.

Se rumorea que regresarán enemigos conocidos. (Image credit: Sony Pictures)

Pero los rumores han ido más allá. Una publicación del portal Collider afirmó que los dos actores que interpretaron en el pasado a Spiderman, Tobey Maguire y Andrew Garfield, tendrían algún papel en Spider-Man: No Way Home. Esto sugiere una agrupación multiverso de Spidermans, parecido a lo que vimos en la película de animación Spider-Man: un nuevo universo. Sin embargo, estas afirmaciones fueron desmentidas posteriormente por Tom Holland.

Por último, al menos por ahora, hemos oído rumores de que Charlie Cox podría volver a su papel como Daredevil, que interpretó en la serie de Netflix del mismo nombre.

Estas afirmaciones se hicieron originalmente en la web Murphy’s Multiverse, y posteriormente han sido corroboradas por el portal comicbook.com, que afirmó que el actor había sido visto en el set de rodaje. Tendremos que esperar para saber si esto es cierto o no, aunque hay que decir que podría serlo, porque hubo un anuncio de casting en febrero de 2021 que sugirió que se estaba grabando una escena en un tribunal (y Daredevil es abogado).

No está claro cuál es el estado de la serie Daredevil en este momento, aunque no nos importaría poder ver partes de la serie rescatadas para MCU.

¿Cómo lidiará Spiderman con todo esto? (Image credit: Sony Pictures)

Spider-Man : No Way Home: detalles de la historia y rumores

Aún no hay una sinopsis oficial de Spider-Man: No Way Home, por tanto lo que viene a continuación son conjeturas basadas en la información que tenemos hasta ahora.

Es casi seguro que la tercera película de Spider-Man tratará las consecuencias del final de la película anterior, Far From Home, donde básicamente acusaron a Spiderman de ser un terrorista controlado por Mysterio, y J. Jonah Jameson hizo una aparición para revelar al mundo entero que la verdadera identidad del superhéroe Spiderman es Peter Parker. Ahora mismo, solo podemos especular sobre cómo se desarrollará esto, pero es probable que la repercusión en la vida de Peter sea en cierta manera el centro del argumento de la película.

Después de que Peter revelara su identidad en la serie Civil War de Marvel Comics, se hizo uso de una poderosa magia para hacer que todo el mundo lo olvidara, por lo que se especula que en MCU Doctor Strange podría hacer algo similar, para ayudar a Peter a solucionar su problema de identidad pública. Sin embargo, tendremos que esperar para saberlo, pero al menos se ha confirmado que hay una conexión entre No Way Home y la segunda película de Doctor Strange, tal y como hemos comentado antes en este artículo.

Por otro lado, los rumores referentes a las apariciones de varios enemigos de Spiderman, podrían indicar que la película contará con Los Seis Siniestros; un grupo de supervillanos que aparecen en los cómics de Spider-Man, que básicamente le hacen la vida imposible a Peter. Si asumimos que la película contará con Electro y Doctor Oktopus, creemos que el Buitre Adrian Toomes (Michael Keaton), encajaría muy bien en este escenario, al igual que Mysterio, siempre que consiguiera fingir su muerte y sobrevivir a Spider-Man: Far From Home. Con esto tendríamos a cuatro de los villanos... Y sumaríamos cinco, si añadimos al Escorpión Mac Gargan, interpretado por Michael Mando, que ya existe en el universo MCU (sin su alter ego).

Hemos visto a Michael Keaton en el tráiler de Morbius, la película spin-off de Spider-Man que no está dentro de MCU... ¿Podría ser el personaje de Jared Leto (Morbius) el sexto? ¿O podría ser otra persona? Una vez más, esto es todo especulación, pero un equipo de villanos nos parece plausible, según lo que hemos oído sobre el casting hasta ahora. Además, Sony lleva tiempo tratando de llevar a Los Seis Siniestros a la gran pantalla; Drew Goddard una vez se postuló para dirigir una película centrada en estos personajes.

Mientras tanto, el título 'No Way Home', de la tercera película de Spider-Man, podría representar el problema al que se enfrenta Peter ahora, no pudiendo proteger a su familia y amigos, ya que su verdadera identidad ha sido revelada.

¿Qué queremos ver en Spider-Man: No Way Home?

Esta es nuestra lista de deseos sobre la tercera película de Spider-Man de MCU.

Equilibrar la aparición de los villanos

Si has leído toda la información y rumores que acabamos de exponer, puede que estés teniendo flashbacks. La película Spider-Man 3 de 2007 dirigida por Sam Raimi, destacó por incluir de forma similar a un montón de personajes, sobre todo villanos. Y es algo que despertó muchas críticas y no gustó a los fans. Unos años después, pasó lo mismo con The Amazing Spider-Man 2.

Esperamos que esta película de Spider-Man haya aprendido de esos errores del pasado, y consiga incluir todos los villanos, sin perder el hilo de la historia.

Enlace a Spider-Man: Un Nuevo Universo

La película animada Spider-Man: Un Nuevo Universo, es una de las mejores películas de superhéroes jamás creadas, y ganó, de forma merecida, un Óscar a la Mejor Película Animada en 2019. Parece probable que Sony quiera poner a sus diversos Spidermans en ese universo animado en algún momento, y sería genial si No Way Home pudiera conectar los hilos en los post-créditos. Imaginad que No Way Home terminara con un Tom Holland animado haciendo equipo con Miles Morales...

Que Daredevil vuelva a MCU

Marvel Studios tiene dos opciones respecto a Daredevil: mantener la interpretación que hizo Charlie Cox del personaje en Netflix, o esperar y hacer un nuevo casting. Nosotros preferiríamos que se quedaran con Cox; no es necesario que adopten todo lo que le pasa al personaje en la serie de Netflix, el simple hecho de tener al mismo actor en MCU sería algo que les gustaría mucho a los fans de la serie.