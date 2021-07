Cómo ver Viuda Negra online: disfruta en streaming de la nueva película de Marvel en Disney+

Las consecuencias del Covid-19 no han podido detener a nuestros superhéroes del UCM durante mucho tiempo. Después de un retraso de más de un año, llega la esperadísima Viuda Negra el 9 de julio, una película en solitario de esta heroína que explora el oscuro pasado de Natasha Romanoff. Se estrena al mismo tiempo en cines y en la plataforma de streaming, y aquí te explicamos cómo ver Viuda Negra desde casa con una suscripción a Disney+ y un pago único de Premier Access de 21,99€.

(Image credit: Marvel Studios)

Ofertas de Disney+: consigue los mejores precios

Cómo ver Viuda Negra online Fecha de estreno: 9 de julio del 2021 Reparto: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle, Rachel Weisz, Ray Winstone, William Hurt. Directora: Cate Shortland Duración: 135 min Para verla ya: suscríbete a Disney+ y solicita el Premier Access

Situada entre los eventos de Capitán América: Civil War y Avengers: Infinity War, encontramos a la ex agente de la KGB, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), en un exilio autoimpuesto en Noruega. Pronto es encontrada por su compañera y hermana Yelena (Florence Pugh), quien solicita su ayuda para desmantelar el programa Viuda Negra que las convirtió a ambas en asesinas mortales.

En el proceso, se reencuentran con sus padres adoptivos: Melina Vostokoff (Rachel Weisz), una espía y ahora una de las principales científicas de la Habitación Roja, y el súper soldado Alexei Shostakov (David Harbour). También se ven obligados a enfrentarse a Dreykov, supervisor del programa Viuda Negra, y al imparable villano Taskmaster. Todo bien aderezado con acción explosiva, en particular una escena en la que Taskmaster avanza por la calle en un tanque persiguiendo a las hermanas.

Dirigida por Cate Shortland a partir de un guion de Eric Pearson (Thor: Ragnarok), Viuda Negra ofrece un tono más valiente y firme que las entregas anteriores de Marvel, al mismo tiempo que da un espectáculo asombroso y la emoción desgarradora que esperabas del UCM.

¿Listo para sumergirte en el oscuro pasado de Viuda Negra? Pues sigue leyendo para saber cómo ver esta película online con el Premier Access de Disney+.

Cómo ver Viuda Negra online: disfruta de la película en Disney+

Cualquiera que viva en una región con acceso a Disney+, como es nuestro caso, solo necesita entrar en la web de Disney+ para suscribirse al servicio. Una vez lo hayas hecho, verás que Viuda Negra está disponible a través de Premier Access por 21,99€. De momento se puede reservar con antelación hasta el día de su estreno, el 9 de julio. En cuanto a Disney+ en general, vale la pena echarle un vistazo. Además de ofrecerte las películas de Premier Access, tiene todos los episodios de Los Simpson que se hayan hecho, todas tus películas favoritas de Pixar, las últimas películas de Marvel y toda la saga de Star Wars.

Ver Oferta

¿Qué es Premier Access de Disney+?

Disney+ introdujo Premier Access en septiembre del 2020, como respuesta al brote mundial de Covid-19 y el posterior cierre de la mayoría de cines. Puso a disposición una ruta alternativa para llevar grandes éxitos de taquilla al público, siendo el remake de acción en vivo de Mulan su primer título de acceso premium.

Ahora está reservado para los estrenos de películas más importantes del servicio y está diseñado para que puedas ver los últimos estrenos de Walt Disney desde la comodidad de tu casa, ya sea porque prefieres tu propio sofá o porque las salas de cine están cerradas en tu zona.

Es una excelente opción, y Disney no ha escatimado esfuerzos para intentar recrear la experiencia del cine, con todos los títulos de Premier Access disponibles para ver en Disney+ en resolución 4K HDR (Dolby Vision) y con soporte para sonido Dolby Atmos envolvente.

Si bien la tarifa única premium de 21,99€ parece algo elevada, equivale aproximadamente al precio de dos entradas de cine, y no tienes que gastar dinero en palomitas, bebidas o bocatas caros. Además, los suscriptores pueden pausar la acción cuando lo necesiten y volver a ver la película tantas veces como quieran, es decir, siempre que sigan siendo miembros de Disney+. Las películas de Premier Access pasan a formar parte de la biblioteca básica de Disney+ después de un tiempo, normalmente tres meses después de su fecha de lanzamiento original.

(Image credit: Marvel Studios)

Cómo ahorrar dinero en Disney+

El precio de Disney+ ya es más barato que los servicios de streaming de la competencia como Netflix, pero puedes ahorrar aún más cuando te suscribes por todo un año, con lo que consigues un 15% de descuento sobre el precio mensual. Obviamente, tienes que gastar algo más de dinero al principio, pero con tanto contenido en el que sumergirte, dudamos mucho que te quedes sin contenido para ver antes de que pasen los 12 meses. Estamos hablando de 89,90€ al año, lo que equivale a 2 meses gratis.

¿Qué más debo saber sobre Disney+?

No parece que Disney+ vaya a bajar el ritmo, y no deja de crecer desde que el servicio se lanzó por primera vez en noviembre del 2019. Es el único sitio donde ver a Loki, que es solo uno de tantos lanzamientos exclusivos de la plataforma, incluidos Soul, The Mandalorian, Cruella, Hamilton, y muchos más.

El servicio de streaming tiene aplicaciones para iOS y Android (por supuesto), y está disponible para ver online a través de dispositivos como Amazon Fire TV Stick, PS4, Xbox One y Roku.

Y finalmente, está el nuevo servicio Star de Disney+, que duplica la cantidad de contenido disponible, con más catálogo para que los mayores también disfruten. Disney+ cuesta un poquito más que el resto de plataformas, pero vale la pena según nuestras primeras impresiones, y también puedes ahorrar mucho si te suscribes durante un año.