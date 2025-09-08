Se han filtrado más fotos del iPhone 17 Pro Max – y parece que este año no estará en color negro

Han visto la luz más fotos del iPhone 17 Pro Max

Es posible que este año no se pueda elegir en color negro

Estos son, al parecer, "modelos de ingeniería"

Mañana mismo, martes 9 de septiembre, será el gran evento de Apple, en el que se espera la presentación de cuatro modelos de iPhone 17. Dada la proximidad del lanzamiento, las filtraciones son continuas, y ahora hay nuevas imágenes del iPhone 17 Pro Max.

Estas fotos han sido publicadas por el conocido filtrador @UniverseIce y se describen como "modelos de ingeniería". No está del todo claro qué significa exactamente, pero podemos suponer que muestran el diseño final del modelo más caro de la gama iPhone 17.

Otro detalle de esta filtración es que podría no haber una versión en negro del iPhone 17 Pro Max (y presumiblemente tampoco del iPhone 17 Pro). Los colores disponibles para el iPhone 16 Pro Max actual en titanio son negro, blanco, natural y desierto.

Los colores que se muestran aquí son un naranja bastante brillante y un azul oscuro, ambos ya rumoreados anteriormente. Cabe suponer que también se ofrecerán tonos más discretos, incluso si el negro desaparece, ya que Apple podría sustituirlo por un gris oscuro o algo similar

El color negro es la clave

This is the closest photo of the whole Internet to the real iPhone 17 Pro Max. They are engineering machine models. This time there is no black version, only this dark blue. pic.twitter.com/OKzHLuItC5September 7, 2025

Existe otra posibilidad: que la frase "esta vez no hay versión en negro, solo este azul oscuro" se refiera a esta filtración en concreto, y no a los colores del iPhone 17 Pro Max en general. De hecho, basándonos en filtraciones anteriores, eso parece más plausible.

De hecho, ya hemos visto unidades ficticias que mostraban el iPhone 17 Pro en negro. Todas estas fotos filtradas también dejan ver el rediseño del panel trasero, con un módulo de cámara más grande que lleva tiempo rumoreándose.

Dejamos a tu criterio cómo quieres interpretarlo, pero teniendo en cuenta que los iPhone casi siempre están disponibles en negro (incluidos el iPhone 16 estándar y el iPhone 16e lanzado en febrero) sería sorprendente que no lo estuviera.

Lo sabremos con certeza mañana martes, cuando se presenten los nuevos teléfonos junto con los nuevos relojes inteligentes y auriculares. Todo comenzará a las 19:00h (hora española) del 9 de septiembre y podrás seguirlo en directo.