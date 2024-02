Las imágenes filtradas de Daredevil: Born Again hacen temer a los fans de Marvel por el destino de un querido personaje

Los fans de Marvel no estarán contentos si Daredevil: Born Again sigue este camino.

A continuación, grandes spoilers sobre Daredevil: Born Again y la historia del superhéroe en los cómics.

Las primeras imágenes de Daredevil: Born Again se ha filtrado en Internet, y los fans de Marvel se están volviendo locos por lo que podría significar para el destino de un personaje muy querido.

A pesar de los esfuerzos del equipo de seguridad de Marvel, se está convirtiendo en una tarea casi imposible detener a los voraces fans del Universo Cinematográfico Marvel que publican todo tipo de imágenes y vídeos entre bastidores del set de rodaje de la serie de Disney+. De hecho, dado que Daredevil: Born Again tiene lugar en la ciudad de Nueva York, Marvel está rodando la serie de superhéroes con calificación R en exteriores, lo que le dará un nivel genuino de autenticidad, pero no ha impedido que los incondicionales del UCM filtren instantáneas e imágenes mientras la fotografía principal está en curso.

Por desgracia, eso significa que algunos de los puntos de la trama potencialmente importantes de la Fase 5 de Marvel están llegando a Internet. Eso incluye una escena crucial que está sacada directamente de la ilustre historia de Daredevil en los cómics, y tiene a los fans aterrorizados por lo que significa para uno de los aliados más cercanos del Hombre sin Miedo.

No puedo enfatizar esto lo suficiente, querido lector: estoy a punto de entrar en territorio potencialmente enorme spoiler para Daredevil: Born Again y los 60 años del personaje en los cómics. Da media vuelta si no quieres saber nada de la serie ni del material en el que se inspira.

¿Qué pasa con Karen?

🚨 Leaked BTS from Marvel Studio’s ‘DAREDEVIL BORN AGAIN’ Series #DaredevilBornAgain #Daredevil pic.twitter.com/9BxsibPddGFebruary 6, 2024 See more

Como confirma el vídeo de X/Twitter, Matt Murdock/Daredevil se enfrentará a Bullseye, uno de sus adversarios más peligrosos, en Born Again. De nombre real Benjamin Pointdexter, Bullseye hizo su debut en acción real en la temporada 3 de Daredevil en Netflix, con Wilson Bethel retratando al desquiciado francotirador que se hace pasar por Daredevil durante gran parte de esa temporada.

Inicialmente no estaba previsto que el Bullseye de Bethel regresara en Born Again, que a estas alturas es, francamente, la cuarta temporada de Daredevil en todo menos en el nombre. Sin embargo, después de que los altos mandos de Marvel ordenaran rehacer por completo Daredevil: Born Again después de que su primera tanda de imágenes no cumpliera las expectativas, la filial de Disney optó por vincular su renacimiento televisivo de Daredevil a la adaptación de Netflix. Eso significaba incluir al Bullseye de Bethel en la ecuación, así como confirmar el regreso de dos personajes favoritos de los fans de la serie Daredevil de Netflix: el Foggy Nelson de Elden Henson y la Karen Page de Deborah Ann Woll.

Como los dos mejores amigos y aliados más cercanos de Murdock, fue un descuido importante por parte de Marvel no incluir al dúo en primer lugar... Pero estoy divagando. Es la última de los dos la que tiene a los fans con la cabeza en vilo, con muchos temiendo por su seguridad en medio del frenético enfrentamiento entre Daredevil y Bullseye que se está rodando actualmente.

i'm scared. #Daredevil pic.twitter.com/I2ZEq2GdrjFebruary 6, 2024 See more

En Daredevil Volumen 2 nº 5, que salió a la venta en marzo de 1999, Bullseye asesina a Page cuando ésta se lanza para interceptar una porra lanzada por el primero contra Daredevil. La muerte de Page es uno de los momentos más impactantes e importantes de la historia de los cómics de Daredevil; algunos dirían incluso que su importancia está a la altura de la muerte de Gwen Stacy en el material original de Spiderman. Las imágenes filtradas de Born Again, por tanto, podrían ser el comienzo de esta impactante trama, que pone en peligro la vida de Page si ese es el camino que sigue Marvel.

Sin embargo, estaría consternado si Marvel optara por traer a Nelson y Page al redil sólo para matar a uno o a ambos. Sin duda, la muerte de Page sería un episodio televisivo desgarrador, especialmente para los fans de los cómics de Daredevil y/o de la serie de televisión original. Sin embargo, el tropo narrativo conocido como "fridging" -por el que se mata a un personaje para provocar una reacción airada del héroe de una historia- es un tópico manido y manido.

Marvel ya ha recibido duras críticas de algunos sectores por hacer cosas similares con Viuda Negra en Vengadores: Endgame y Maria Hill en Secret Invasion, así que uno pensaría que el gigante del cómic habría aprendido de esas experiencias y no provocaría más ira entre los fans que se cuestionan si seguir con su debilitado gigante cinematográfico.

Por supuesto, el enfrentamiento entre Daredevil y Bullseye no significa que Page y/o Nelson vayan a perecer en Born Again. Uno o ambos podrían resultar gravemente heridos por Bethel, lo que les dejaría fuera de juego durante gran parte de la serie y permitiría al justiciero de Charlie Cox pasar el resto de la temporada haciendo lo que mejor sabe hacer: luchar contra el crimen. Personalmente, espero que las imágenes filtradas sean un error en lo que respecta a las muertes de los personajes; de lo contrario, Marvel va a tener un montón de fans enfadados dándoles caña.