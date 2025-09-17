Nuevo DJI Mini 5 Pro: subiendo el listón de los drones para principiantes

DJI Mini 5 Pro en vuelo, con su rotación de cámara de 225 grados que permite la orientación vertical y un nuevo sensor de 1 pulgada en su interior.

Primer dron DJI Mini con sensor de 1 pulgada, y aun así por debajo de los 250g

La cámara puede rotar hasta 225º para grabar en vertical

Precio desde 799€ en España

DJI acaba de subir el listón de los drones para principiantes con su nuevo Mini 5 Pro. Este último modelo insignia es el primero de la serie “Mini” que incorpora un sensor de 1 pulgada, con el que mejora el vídeo 4K hasta 120fps, permite fotos de 50MP y ofrece vídeo cinematográfico en 10 bits con perfil de color D-Log M y un rango dinámico de 14EV.

La cámara con estabilizador también presume de un rango de movimiento versátil, con hasta 225 grados de rotación en el eje de balanceo, lo que permite grabar en vertical. Si a esto sumamos los movimientos QuickShots de un solo toque de DJI y unas habilidades de seguimiento mejoradas con 360° ActiveTrack, el Mini 5 Pro promete imágenes aéreas de otro nivel.

Las funciones de seguridad también se refuerzan: la detección de objetos en todas direcciones ahora se apoya en un LiDAR frontal que mejora el regreso automático al punto de origen de noche, mientras que la autonomía alcanza hasta 36 minutos por carga completa.

Lo más importante es que DJI ha logrado incluir todo este hardware adicional (que se traduce en un rendimiento superior) en un dron que oficialmente sigue pesando menos de 250g. Eso sí, existe cierta ambigüedad, ya que el peso real puede variar ±4g según la remesa, llegando hasta 254g, pero el Mini 5 Pro figura oficialmente en la categoría C0 sin restricciones en Europa.

He podido probar este nuevo dron insignia en persona y en breve publicaré mi análisis del DJI Mini 5 Pro. Pero en este artículo te voy a contar las cosas más importantes sobre el nuevo dron, incluido su precio.

En resumen, es una apuesta segura que el Mini 5 Pro será considerado el mejor dron para principiantes del mercado. Y aún mejor: su precio resulta sorprendentemente asequible…

El pack más caro, el Mini 5 Pro Vuela Más (DJI RC 2), incluye el Mini 5 Pro, un hub de carga para baterías, dos baterías adicionales y el mando RC2, que aparece aquí junto al kit de filtros ND. (Image credit: DJI)

Subiendo el listón para los drones para principantes

El pack estándar del DJI Mini 5 Pro cuesta 7799€ en España, mientras que el Pack Vuela Más (DJI RC-N3) tiene un precio de 999€, y el Pack Vuela Más (DJI RC2) asciende a 1.129€

Cabe mencionar que vuele a haber malas noticias para los de EEUU, y es que debido a la lucha que tienen allí con DJI, de momento no se sabe si se venderá. DJI ha explicado su postura ante la posible prohibición y los aranceles en el país con estas palabras:

"El DJI Mini 5 Pro no estará disponible oficialmente en Estados Unidos en su lanzamiento global del 17 de septiembre. DJI sigue comprometida con el mercado estadounidense y está optimizando su estrategia para servir de la mejor manera posible a nuestros clientes en un contexto local cambiante".

Al igual que ocurrió con productos recientes de la marca, como el Mavic 4 Pro, parece poco probable que el Mini 5 Pro aparezca en la tienda oficial de DJI en EEUU. Existe la posibilidad de que minoristas independientes lo ofrezcan, pero de momento no sabemos cuándo ni si el Mini 5 Pro llegará al país.

Una mala noticia para los pilotos estadounidenses, ya que con sus 249,9g el Mini 5 Pro lleva al límite lo que es posible en un dron con cámara libre de restricciones, mejorando al anterior Mini 4 Pro con un sensor más grande de 1 pulgada y prestaciones de vuelo y seguridad mejoradas.

DJI ha mejorado el rendimiento del modo ActiveTrack 360°, prometiendo una mayor precisión en el seguimiento de sujetos. (Image credit: DJI)

Hay alternativas más de nicho en el horizonte con un conjunto de habilidades únicas, incluyendo el Antigravity A1 de Insta360 con su cámara de 360 grados y el resistente al agua HoverAir Aqua, que puede despegar y aterrizar sobre el agua.

Sin embargo, para mí, el DJI Mini 5 Pro es el que parece ser el paquete completo, y resulta difícil imaginar cómo DJI podría mejorarlo en un futuro sucesor manteniendo ese peso mágico por debajo de los 250g.

Si te gustan los drones, mantente atento para mi análisis, que llegará pronto.