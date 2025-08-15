Esta es la gran duda que nos queda acerca del esperado dron DJI Mini 5 Pro

Una imagen filtrada del DJI Mini 5 Pro parece mostrar el diseño del dron

Otra imagen, esta vez de la caja, podría haber revelado también sus especificaciones

Las filtraciones apuntan a un sensor de 1 pulgada y a un enfoque automático con tecnología LiDAR

Si bien al final ha resultado que la rumoreada fecha de lanzamiento del 7 de agosto para el DJI Mini 5 Pro no se ha cumplido, al menos los fans de los drones diminutos han podido encontrar un poco de consuelo gracias a dos grandes filtraciones, que apuntan a una pequeña cámara voladora por la que podría merecer la pena esperar un poco más.

En primer lugar, una imagen renderizada del que se rumorea será el sucesor de uno de los mejores drones del mundo se compartió en el canal de Discord de Drone-Hacks, ofreciéndonos lo que podría ser nuestro primer vistazo al dron.

Si la imagen es correcta, el Mini 5 Pro tendrá un aspecto muy similar a su predecesor, el Mini 4 Pro, salvo por un módulo de cámara más grande y la incorporación de dos sensores LiDAR frontales para mejorar la detección de obstáculos.

Esta función con tecnología LiDAR ya había aparecido en el DJI Mavic 4 Pro y el DJI Air 3S, pero sería la primera vez que la vemos en un dron de la serie Mini, y podría resultar especialmente útil si vuelas con poca luz.

Aún más reveladora resulta la posible lista de especificaciones, compartida por @JasperEllens y DroneXL. Según un embalaje filtrado, el DJI Mini 5 Pro contará con un sensor de imagen de 1 pulgada, superior al chip de 1/1,3 pulgadas del Mini 4 Pro, y será capaz de grabar vídeo en 4K a 120fps, lo que supone otra ligera mejora respecto al modo 4K a 100fps de su predecesor.

Además, se menciona un “modo "med-tele" de alta calidad a 48mm”, que presumiblemente será similar al que llegó recientemente al DJI Pocket 3 gracias a una actualización de firmware. Se trata, básicamente, de un modo de recorte “sin pérdida” que puede resultar muy útil cuando necesitas un poco más de alcance.

La filtración también habla de una autonomía de vuelo de 36 minutos, lo que supondría una ligera mejora frente a los 34 minutos declarados del Mini 4 Pro (o 45 minutos si se adquiere la batería Intelligent Flight Battery Plus).

La gran pregunta

Aunque las especificaciones del Mini 5 Pro suenan muy prometedoras, y podrían hacerme plantearme actualizar mi dron Mini 3 Pro, hay un pequeño detalle preocupante en la caja y la hoja de especificaciones filtradas.

Normalmente, en la caja de un modelo Mini aparece la etiqueta de “menos de 249g” junto a la descripción de “ultra ligero y plegable”. Esta vez no está, al menos no en el embalaje filtrado.

¿Significa esto que el Mini 5 Pro podría ser el primero de la serie en superar ese peso tan importante? En muchos países, incluida España, un peso inferior a 250g es un punto de venta porque las regulaciones de vuelo son más flexibles.

Es posible que las nuevas tecnologías del Mini 5 Pro, es decir, una cámara más grande, sensores LiDAR, quizá nuevos motores, etc., hayan aumentado su peso, pero me sorprendería que fuera así.

Toda la gracia de la serie Mini ha sido ofrecer tecnología avanzada de cámara en un conjunto apenas más grande que un objetivo, y además mantenerse por debajo de ese límite de peso. Adoro mi DJI Mini 3 Pro por todas esas razones, así que un modelo nuevo que no cumpla todos esos requisitos no tendría el mismo atractivo.

Desafortunadamente, parece que el lanzamiento del Mini 5 Pro se ha retrasado respecto a la fecha rumoreada anteriormente, así que tendremos que esperar un poco más para verlo…