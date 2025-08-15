DJI Mini 5 Pro: una nueva filtración sugiere que el dron podría ser perfecto para viajar gracias a estas dos características

El DJI Mini 4 Pro (de la imagen) podría recibir pronto su sucesor, que al parecer vendrá con algunas mejoras muy interesantes

Ha aparecido una nueva colección de fotos filtradas del DJI Mini 5 Pro

La pegatina “C0” sugiere que será el primer dron de menos de 249g con un sensor de 1 pulgada

La batería parece ser la misma que llevan el DJI Mini 4 Pro y el Mini 3 Pro

Ha llegado un nuevo conjunto de fotos filtradas del DJI Mini 5 Pro, que aportan varios detalles nuevos a lo que conocemos hasta ahora sobre el próximo dron ultraligero.

Tras la filtración de un render y las especificaciones que aparecieron a principios de este mes, este lote de imágenes, compartidas en X (antes Twitter) y en DroneXL por el reconocido filtrador de drones Jasper Ellens, parece mostrar el propio dron desde distintos ángulos.

Some exclusive new pictures from my friends today. Revealing multiple secrets on the #Mini5Pro. It seems DJI managed to pull off the unthinkable: a sub 249 gram #C0 consumer 1 inch camera drone. They actually made it happen! Cheers Jasperhttps://t.co/OOUwzGuLGCAugust 13, 2025

Estas nuevas imágenes del DJI Mini 5 Pro parecen revelar algunos detalles clave del dron, como el hecho de que usará exactamente las mismas baterías que el Mini 4 Pro y el Mini 3 Pro, una gran noticia para quienes ya tengan uno o ambos modelos.

Más interesante aún es la presencia de una pegatina de clase “C0” en la parte inferior del dron. Si es auténtica, confirmaría que el Mini 5 Pro seguirá pesando menos de 250g.

Aunque no es algo sorprendente (al fin y al cabo, el peso inferior a 250g ha sido siempre uno de los principales argumentos de venta de la serie Mini), resulta estupendo ver que las supuestas nuevas prestaciones del Mini 5 Pro, como el LiDAR y una cámara con sensor de 1 pulgada, no lo han llevado a la clase C1.

En mi opinión, conseguir un sensor de 1 pulgada en un dron de menos de 250g es un gran logro para DJI; disponer de un rendimiento de imagen propio de la gama DJI Air en un dron que puede volarse con muchas menos restricciones (al menos en muchos países) lo convierte en una propuesta realmente emocionante.

Si la información filtrada resulta ser cierta, no tengo ninguna duda de que el DJI Mini 5 Pro será mi nuevo dron de referencia para la fotografía y el vídeo aéreos del día a día.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

¿Un botón secreto?

(Image credit: DJI)

Otro detalle interesante que se aprecia en las nuevas filtraciones es la presencia de lo que parece ser un pequeño botón en un lateral del dron.

Su función sigue siendo un misterio, pero una posible teoría es que sirva para poner el dron en marcha cuando no haya un mando presente. Esto le daría unas capacidades de captura de selfies similares a las del DJI Flip o el DJI Neo, permitiendo al usuario desplegarlo, lanzarlo desde la mano para grabar un breve vídeo o tomar una foto, y luego hacerlo regresar automáticamente, sin necesidad de mando ni siquiera de un móvil.

Con esta nueva información añadida a lo que ya sabíamos, podemos hacernos una idea bastante clara de cómo podría ser el DJI Mini 5 Pro en cuanto a especificaciones.

Estas son las especificaciones rumoreadas del DJI Mini 5 Pro:

Sensor de imagen de 1 pulgada con soporte para vídeo de hasta 4K a 120fps

Objetivo de 24mm con apertura f/1.8

Modo de disparo telefoto medio de 48mm

Estructura soporte con movimiento de 225°, incluida la grabación en vertical

LiDAR frontal y sensores de visión infrarroja omnidireccionales

Autonomía de 36 minutos

Es un conjunto de especificaciones impresionante para un dron plegable tan pequeño, y tengo muchas ganas de recibir la confirmación cuando DJI se decida, por fin, a lanzar oficialmente el Mini 5 Pro.

Los rumores apuntan a que esto ocurrirá en septiembre de 2025, una fecha que cada vez está más cerca, así que permanece atento a las próximas semanas para más novedades.