Más filtraciones sobre el DJI Mini 5 Pro sugieren que marcará la pauta en cuanto a drones ultraligeros, a un precio tentador

Parece que se han desvelado el contenido del Fly More Combo y su precio en euros

También se ha revelado la lista de accesorios de lanzamiento

Se espera que el DJI Mini 5 Pro se lance oficialmente en septiembre

A medida que se acerca el rumoreado lanzamiento del DJI Mini 5 Pro, lo que antes era un flujo constante de filtraciones se ha convertido en un torrente imparable.

Esta semana han salido a la luz muchos datos interesantes en la red de rumores online. Para empezar, ha aparecido un nuevo vídeo animado que aparentemente muestra el plegado y desplegado del dron ultraligero, publicado en X (antes Twitter) por el fiable informador Jasper Ellens.

Unexpectedly the #Mini5Pro #Flymore might cost exactly the same as the current #Mini4Pro. Also, this video was found in DJI Beta software today hinting on a mid-September release? Let's break down these leaks: https://t.co/UbE9bldXeV Cheers! pic.twitter.com/18r6QbuHCqAugust 26, 2025

Ellens también ha encontrado pruebas, ocultas en el código de ciertas tiendas web europeas y publicadas en su sitio web DroneXL, que apuntan al precio del paquete DJI Mini 5 Pro Fly More Combo. Con un precio de 1129 €, es exactamente el mismo que el precio actual de venta al público del DJI Mini 4 Pro Fly More Combo, lo cual es una gran noticia teniendo en cuenta que el Mini 5 Pro parece ofrecer una mejora considerable con respecto a su predecesor. (A modo de referencia, los precios actuales en EE. UU. y Reino Unido del Mini 4 Pro Fly More Combo son 1758 $ y 979 £, respectivamente).

Los rumores anteriores apuntan claramente a que el Mini 5 Pro vendrá con LiDAR integrado y una cámara con un sensor de 1 pulgada, dos mejoras importantes con respecto a lo que ofrecían los modelos anteriores de la serie Mini.

Puntos positivos

DJI Mini 4 Pro (Image credit: DJI)

A continuación, Ellens siguió esas filtraciones con otra más, tuiteando una imagen de lo que parece ser el embalaje comercial del DJI Mini 5 Pro Fly More Combo, o más bien, el Fly More Combo Plus. Al parecer, este paquete incluye el controlador RC 2 y tres unidades Flight Battery Plus, cada una de las cuales proporciona suficiente energía para hasta 52 minutos de vuelo.

A retail box image seems to show the DJI Mini 5 Pro #drone packaged with the @DJIGlobal RC 2 controller featuring a built‑in screen, reinforcing ongoing leak coverage from DroneXL’s #DJIRumors hub and reporting from @JasperEllens.https://t.co/88YCMGiANNAugust 28, 2025

Parece probable que los compradores puedan elegir entre un Fly More Combo normal con baterías estándar y este, que ofrece más tiempo de vuelo. Será interesante ver si estas baterías Plus son más pesadas y aumentan el peso de despegue por encima del límite mágico de 250 g. Mi conjetura es que sí lo harán y, por lo tanto, no serán de mucha utilidad para los compradores que quieran aprovechar la reducción de trámites y restricciones que rodean a los drones ultraligeros.

El embalaje no suele aparecer hasta muy cerca del lanzamiento, por lo que, si esta filtración es cierta, espero que DJI anuncie oficialmente el Mini 5 Pro en las próximas semanas. Con una fecha de lanzamiento rumoreada para mediados de septiembre, es posible que muy pronto tengamos la confirmación de todas las características, especificaciones y precio del dron.

Especificaciones rumoreadas del DJI Mini 5 Pro