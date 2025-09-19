DJI Mini 5 Pro vs DJI Mini 4K – 5 razones por las que deberías pagar más y comprar el modelo Pro

DJI acaba de elevar el nivel de los drones para principiantes con el lanzamiento del Mini 5 Pro. Es el mejor dron de menos de 250g que he volado, con una cámara y funciones de vuelo líderes en su clase.

Con un sensor más grande de 1 pulgada y funciones de seguridad y modos de vuelo mejorados, supone una actualización sólida respecto a su predecesor, el Mini 4 Pro. Además, tiene el mismo precio, por lo que si es tu primera compra no tiene sentido una comparación entre estos modelos Mini Pro.

Por otro lado, si comparas las capacidades del último dron mini de gama alta de DJI con otros modelos actuales, especialmente el Mini 4K, el Mini 5 Pro también sale claramente ganador.

Dicho esto, el Mini 5 Pro cuesta unas 3 veces más que el Mini 4K, y cuando revisé el modelo básico lo llamé “tu mejor primer dron”.

¿Mantengo esas palabras ahora que el Mini 5 Pro está disponible? ¿Qué dron de menos de 250g tiene más sentido? Vamos a analizar los puntos clave.

Los dos drones pesan menso de 250g, por lo que están en la categoría C0 sin restricciones en Europa (Image credit: Tim Coleman)

1. Precio y disponibilidad

DJI Mini 5 Pro parte de 799€

DJI Mini 4K parte de 299€

Si tu presupuesto es limitado, el Mini 4K básico parece la opción obvia, ya que cuesta menos de la mitad que el Mini 5 Pro.

Ambos modelos están disponibles en un pack estándar o en un pack Vuela Más. El Mini 4K suelto cuesta 299€ (aunque puedes encontrarlo rebajado), mientras que el Fly More Combo con el mando RC-N1C cuesta 439€ (actualmente está en oferta por 389€).

Por su parte, el Mini 5 Pro cuesta 799€ suelto, o 999€ por el pack Vuela Más con el mando RC-N3, o 1.129€ por el pack Vuela Más con mando RC 2.

¿El hecho de que el Mini 4K sea más barato lo convierte en la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio? Por experiencia, diría que no necesariamente.

Tengo un Mini 4K y ha pasado por situaciones complicadas porque carece de ciertas funciones de seguridad que sí tiene el Mini 5 Pro; el dron más caro es más probable que te ofrezca años de uso, y creo que merece la pena el gasto extra. Vamos a ver por qué…

El Mini 5 Pro tiene sensores de objetos omnidireccionales y LiDAR, lo que le ayuda a evitar colisiones indeseadas tanto con buena como con mala iluminación. (Image credit: Tim Coleman)

2. Funciones de seguridad

DJI Mini 5 Pro: sensores de objetos omnidireccionales líderes en su clase y LiDAR

DJI Mini 4K: sensores orientados hacia abajo solo para despegue y aterrizaje

Una gran diferencia entre el Mini 5 Pro y el Mini 4K son las funciones de seguridad para el vuelo que tiene uno y el otro no.

El Mini 5 Pro incluye sensores de objetos omnidireccionales que detectan peligros cercanos y evitan que el dron colisione con ellos. He realizado varios vuelos con el modelo 'Pro' y su detección de objetos funciona de manera excelente, incluso con el seguimiento de sujetos activado.

Además, ahora cuenta con LiDAR frontal, lo que mejora la detección del dron con poca luz, siendo una mejora respecto al Mini 4 Pro.

El Mini 4K, en cambio, no tiene esta función: los únicos sensores que incluye están orientados hacia abajo y solo sirven para un despegue y aterrizaje seguros.

He estado usando el Mini 4K durante bastante tiempo, y en varias ocasiones ha chocado con ramas de árboles y otros obstáculos. Ha demostrado una robustez notable para seguir funcionando, pero oigo un "tick tack" en mi mente de un reloj en cuenta atrás sobre cuánto tiempo durará.

La falta de funciones de seguridad también afecta la confianza que tengo al pilotar el Mini 4K. Evito acercarme demasiado a los objetos, lo que sin duda influye en dónde vuelo y en lo dinámicos que pueden ser los vídeos que hago.

Por el contrario, con el Mini 5 Pro puedo volar con más confianza y disfruto más pilotándolo, y eso se refleja en los vídeos que hago. Hablando de vídeos…

3. Grabación de vídeos

DJI Mini 5 Pro: sensor de 1 pulgada con grabación 4K hasta 120fps, cámara lenta en 1080p, perfil de color D Log M

DJI Mini 4K: sensor de 1/2,3 pulgadas con vídeo 4K a 30fps, solo perfil de color estándar

Ambos drones graban vídeo en 4K, pero ahí terminan las similitudes. El Mini 5 Pro tiene un sensor mucho más grande de 1 pulgada, lo que ofrece mejor calidad de vídeo tanto a plena luz como con poca luz, y lo mismo se puede decir en comparación con el Mini 4 Pro.

También graba vídeo con profundidad de color de 10 bits, lo que proporciona 13 veces más colores que la profundidad de 8 bits del Mini 4K. Además, el Mini 5 Pro ofrece una mayor variedad de perfiles de color: ambos tienen un perfil de color estándar listo para usar, mientras que el modelo Pro también incluye el perfil plano D Log M (que necesita corrección de color, pero conserva más detalle en las luces).

También tendrás más opciones de velocidad de fotogramas con el Mini 5 Pro: puede grabar vídeo 4K en 10 bits hasta 60fps y también ofrece grabación en cámara lenta a 120fps, que puede aumentarse hasta 240fps si se reduce la resolución a 1080p.

El Mini 4K solo graba vídeo 4K hasta 30fps, aunque puede duplicar esa velocidad para vídeo en 2,7K.

Image 1 of 2 (Image credit: Tim Coleman) (Image credit: Tim Coleman)

4. La cámara

DJI Mini 5 Pro: estabilizador de 3 ejes y rotación de 225 grados, fotos de 50MP

DJI Mini 4K: estabilizador de 3 ejes, fotos de 12MP

Ambos drones cuentan con un estabilizador mecánico de 3 ejes para sus respectivas cámaras, lo que permite una experiencia de visualización en directo y grabación de vídeo más suave. Sin embargo, el sistema del Mini 5 Pro es más versátil, ya que tiene un rango de rotación de 225 grados en el eje de balanceo.

La ventaja de la rotación en el eje de balanceo es que puedes cambiar entre orientación horizontal y vertical con solo pulsar un botón. Esto facilita mucho tomar fotos y vídeos verticales para redes sociales con el Mini 5 Pro.

En cuanto a las fotos, el Mini 5 Pro puede capturar imágenes de 50MP, mientras que el Mini 4K se limita a 12MP. Ambos ofrecen un zoom digital de calidad inferior, pero en el Mini 5 Pro al menos puedes obtener mejores resultados recortando esas fotos de mayor tamaño si necesitas un encuadre más ajustado.

Image 1 of 2 (Image credit: Tim Coleman) (Image credit: Future / Tim Coleman)

5. Vuelo

DJI Mini 5 Pro: batería de 2.788mAh y 36 minutos de tiempo de vuelo, velocidad máxima de 19 m/s, transmisión de hasta 20 km, ActiveTrack 360°, QuickShots

DJI Mini 4K: batería de 2.250mAh y 31 minutos de tiempo de vuelo, transmisión de hasta 10 km, QuickShots

No hay una diferencia abismal entre los dos drones en cuanto a rendimiento de vuelo, pero el Mini 5 Pro supera al Mini 4K en todas las áreas clave. Su batería más grande proporciona entre un 10 y un 15 % más de tiempo de vuelo, su velocidad máxima es ligeramente superior, y además cuenta con la transmisión de vídeo O4+ de DJI, que duplica el alcance.

Ambos drones incluyen la gama de movimientos QuickShots de DJI, una selección de movimientos automáticos pensados para principiantes que permiten crear vídeos dinámicos, generalmente centrados en un sujeto.

Sin embargo, el Mini 5 Pro es el único dron que cuenta con el modo ActiveTrack 360° de DJI. Este modo sigue al sujeto, manteniéndolo en el centro del encuadre. Combinado con la detección de objetos, podrás seguir a los sujetos incluso en escenas complicadas, como en bosques.

(Image credit: Tim Coleman)

DJI Mini 5 Pro vs DJI Mini 4K: conclusión

Si quieres el dron de menos de 250g más capaz, no hay comparación: el DJI Mini 5 Pro gana en todos los aspectos frente al Mini 4K.

Lo único (gran) punto a favor del Mini 4K básico es su precio significativamente más bajo, lo cual no es precisamente un detalle pequeño. Sin embargo, dado que carece de las avanzadas funciones de seguridad que tiene el Mini 5 Pro, no creo que sea mejor opción en cuanto a relación calidad-precio; como dice el dicho, “lo barato sale caro”.

Ya tengo un Mini 4K, pero si tuviera el Mini 5 Pro sé cuál usaría siempre. El modelo más caro vuela mejor, puedes acercarte más a la acción sin temer colisiones y además ofrece imágenes aéreas de mayor calidad.

Un pequeño extra del Mini 5 Pro es su almacenamiento interno de 42GB, lo que permite grabar vídeo aunque olvides la tarjeta de memoria. ¿Mi consejo? Si puedes, invertiría el dinero adicional para hacerte con el modelo Pro.