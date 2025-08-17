Las 5 cosas que necesitas saber del primer dron 360 del mundo: el Insta360 Antigravity A1

El dron Antigravity A1 ha sido anunciado oficialmente

Puede grabar en 8K 360 con vuelo en primera persona

El dron pesa menos de 2520g, por lo que puedes volarlo sin restricciones

Se ha producido el anuncio oficial del dron Antigravity A1, y está claro que cambia las reglas del juego.

Presentado como el primer dron 360 del mundo, el A1 es una cámara voladora pequeña y ligera con unas habilidades de grabación en 360 similares a las de una Insta360 X5. Y no es de extrañar, teniendo en cuenta que ha sido desarrollado en colaboración con Insta360.

Un miembro de nuestro equipo internacional, Tim Coleman, ya ha tenido la oportunidad de probar el dron, y está elaborando el análisis en profundidad, pero si lo que quieres es averiguar los datos esenciales que necesitas saber sobre el dron, hemos reunido la información clave a continuación.

1. Es el primer dron 360 del mundo (en cierta perspectiva)

La DJI Osmo 360 es la prueba de que DJI sabe cómo hacer una cámara de 360 grados fantástica (Image credit: Antigravity)

Antigravity presenta el A1 como el primer dron 360 del mundo, y eso es correcto, al menos técnicamente. Es el primer dron 360 todo en uno con grabación en 8K anunciado hasta la fecha.

Eso sí, ya era posible añadir captura de vídeo 360 a ciertos drones de DJI mediante el Insta360 Sphere, un accesorio lanzado en 2022 que funciona de forma muy similar al sistema de cámara del A1.

Se podría decir que el Sphere fue el precursor de Insta360 de lo que vemos hoy en el lanzamiento del A1, aunque mucho menos pulido.

2. Vuela de forma muy parecida al DJI Avata

(Image credit: Antigravity)

El Antigravity A1 está diseñado para volarse con las gafas Vision y el mando Grip, que recuerdan bastante al método de vuelo FPV fácil de usar que popularizaron los DJI Avata y Avata 2.

El vuelo FPV manual es una habilidad muy difícil de dominar, y un error puede acabar en una caída catastrófica contra el suelo. Sin embargo, el método del Avata, que combina un mando con seguimiento de cabeza y un sensor de movimiento (basta con apuntar el objetivo en pantalla hacia donde quieres que vuele el dron) hizo que la experiencia de vuelo FPV fuera mucho más sencilla y menos arriesgada.

El A1 parece adoptar un enfoque similar, aunque con menos velocidad que el Avata. En su primera toma de contacto, nuestro compañero Tim Coleman describió la experiencia de vuelo resultante como “un juego de niños”:

“Usa el joystick para señalar el pequeño símbolo '+' hacia donde quieras volar y el dron ajusta su trayectoria. También funciona el movimiento: apunta el mando hacia arriba para ascender, extiéndelo hacia un lado para girar, y así sucesivamente. No son exactamente las emociones del vuelo FPV, sobre todo teniendo en cuenta la velocidad máxima modesta del dron, pero es una buena introducción al pilotaje de drones.”

3. Necesitarás una app para poder crear vídeos que puedas compartir

(Image credit: Antigravity)

Con un dron con cámara tradicional, el vídeo depende de hacia dónde apuntes la cámara. Con el A1, en cambio, todo lo que lo rodea queda grabado, por lo que tendrás que dirigir la cámara virtual en la posproducción.

Esto se hace mediante una app. En un evento previo al lanzamiento, nuestro compañero usó la aplicación Insta360 Studio, conocida ya por quienes utilizan la Insta360 X5 y otras cámaras de la serie X, para reencuadrar sus grabaciones en 360º y convertirlas en movimientos dinámicos de cámara. Con esta aplicación puedes voltear el horizonte, crear un “planeta diminuto” alejando al máximo la vista, o situar al espectador en la piel del piloto con un ángulo estilo FPV.

Es de suponer que la app móvil de Insta360 también será compatible y, de ser así, podrás contar con edición asistida por IA. Esta se encarga de seleccionar tomas, reencuadrar, añadir transiciones e incluso música de fondo, entregándote un clip listo para compartir en cuestión de segundos.

4. No escatima en seguridad

El A1 ha sido diseñado pensando en quienes se inician en el pilotaje de drones y en un uso familiar. Por eso integra detección de obstáculos y retorno automático al punto de origen, funciones que reducen al mínimo el riesgo de accidentes en vuelo. También incorpora un detector de carga que bloquea el despegue si se realizan modificaciones no autorizadas o se añade peso extra.

Además, hay buenas noticias para quienes deseen mayor seguridad: Antigravity ha confirmado que está desarrollando protectores de hélices para el A1, que se ofrecerán como accesorio opcional.

5. Se pondrá a la venta en enero del 20256 pero se desconoce el precio

(Image credit: Antigravity)

Antigravity mantiene por ahora en secreto el precio final, los packs de lanzamiento y la disponibilidad regional del A1, aunque sí ha confirmado que su salida está prevista de forma “global” para enero del próximo año.

Habrá que esperar bastante, pero mientras tanto la compañía ha puesto en marcha un “proyecto de cocreación”, invitando a creadores a enviar sus mejores ideas sobre cómo aprovechar el dron y sus capacidades.

Quienes resulten seleccionados recibirán una unidad del A1 en fase previa al lanzamiento para probarla y crear contenido, además de optar a un premio económico.