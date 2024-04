Tráiler de Joker: Folie à Deux - ¿es un musical? - ¿a quién interpreta Lady Gaga? - tenemos todas las respuestas que buscas

Posibles spoilers de Joker: Folie à Deux.

El primer tráiler de Joker : Folie à Deux, una de las películas más esperadas de 2024, ha sido finalmente presentado al mundo, y es tan inquietante como esperábamos.

Publicado online después de su debut mundial en la presentación de 2024 CinemaCon de Warner Bros Pictures, el teaser nos da nuestro primer vistazo oficial a la secuela de la aclamada realización de 2019, Joker. Y, aunque el primer tráiler de la película de DC Elseworlds no desvela demasiado sobre su trama (al fin y al cabo, solo es un teaser), hay suficiente que podemos extraer de su metraje para responder a las preguntas más acuciantes que tienes sobre la continuación de una de las mejores películas de superhéroes (eso es subjetivo, ojo) jamás realizadas.

Antes de responder a tus preguntas, echa un vistazo a la película dirigida por Todd Phillips, protagonizada por Lady Gaga y Joaquin Phoenix:

¿Será Joker 2 un musical?

Joker 2 no será un musical en toda regla. (Image credit: Warner Bros. Pictures)

Esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace tras la publicación del primer teaser de Folie à Deux. En los últimos meses, los fans han especulado con que Joker 2 sería un musical, debido al hecho de que Lady Gaga (más sobre ella más adelante) sería su coprotagonista y a que un reciente artículo de Variety sugería que su banda sonora "reinterpretaría" 15 canciones clásicas, entre ellas That's Entertainment, del musical de 1953 The Band Wagon.

Entonces, ¿es Joker: Folie à Deux un musical en toda regla? En pocas palabras, no. El director Todd Phillips dijo durante el panel de Warner Bros en la CinemaCon (según Entertainment Weekly): "Nunca hemos hablado realmente del proyecto vomo un musical, pero me gusta decir que es una película en la que la música es un elemento esencial". Si esperabas una versión desquiciada de La La Land, quizá debas moderar tus expectativas.

¿A quién interpreta Lady Gaga en Joker: Folie à Deux?

La historia de los orígenes de Harley Quinn ha cambiado para Joker 2. (Image credit: Warner Bros. Pictures)

Interpretará a alguien que los fans, aficionados a los cómics o no, conocen muy bien: Harleen Quinzel, alias Harley Quinn.

Sin embargo, el origen de la Princesa Payasa del Crimen ha sido modificado para esta película. De hecho, la Quinzel de Lady Gaga no empezará como una psiquiatra que se encapricha del Arthur Fleck/Joker de Phoenix y acaba uniéndose a su causa para sembrar el caos en Gotham City. En su lugar, Quinzel será uno de los compañeros de Fleck en el Asilo Arkahm.

El tráiler sugiere que la pareja se enamorará y se verá envuelta en todo tipo de travesuras en Folie à Deux, pero ¿es todo una treta? Sabemos que Fleck es un narrador poco fiable/protagonista poco de fiar que vive una vida de ilusiones -lo demostró en Joker de 2019 con su relación inventada con la Sophie de Zazie Beetz entre otros escenarios basados en la fantasía-. Será interesante ver, entonces, si todo es como parece cuando se trata de su floreciente romance con Quinzel a medida que se desarrolla la historia de Joker 2.

¿Qué significa Folie à Deux?

Joker: Folie à Deux es un título apropiado para la relación entre Fleck y Quinzel. (Image credit: Warner Bros. Pictures)

En francés significa "locura de dos", que es una descripción adecuada de la relación probablemente trágica (estamos especulando, para tu información) entre Fleck y Quinzel. Es un término que también se utiliza en los círculos psicológicos para caracterizar un trastorno delirante compartido, en el que normalmente se producen alucinaciones entre dos individuos, algo que Fleck y Quinzel seguramente harán a lo largo de Joker 2.

¿Qué canción se utiliza en el tráiler de Joker: Folie à Deux?

"Tocadla para mí una vez más, chicos". (Image credit: Warner Bros. Pictures)

Es una versión de "What The World Needs Is Love" de Jackie DeShannon, que parece una elección adecuada para una película cuyos dos protagonistas (el Fleck de Phoenix y el Quinzel de Lady Gaga) han carecido de verdadero afecto a lo largo de sus vidas. Por eso es probable que se sientan atraídos el uno por el otro en Joker 2, ya que estos dos individuos emocional y psicológicamente dañados buscan consuelo en un espíritu afín.

¿Quién más forma parte del reparto de Joker 2?

Se ha confirmado que Steve Coogan forma parte del reparto de Joker 2. (Image credit: Warner Bros. Pictures)

De momento, Warner Bros. sólo ha confirmado que Phoenix y Lady Gaga aparecerán en la película. Sin embargo, el primer tráiler de Joker 2 también revela que Steve Coogan (más conocido por su papel de Alan Partridge) tendrá un papel secundario como el nuevo psiquiatra de Fleck. Le vemos charlando con Fleck en un par de ocasiones en el teaser, pero aún no conocemos la identidad de su personaje.

En cuanto a otros actores que se espera que aparezcan (aunque Warner Bros no ha confirmado la presencia de ninguno de ellos), The Hollywood Reporter sugiere que Brendan Gleeson, Catherine Keener y Jacob Lofland forman parte del reparto de la película. Deadline también ha afirmado que Harry Lawtey aparecerá y que Beetz podría retomar su papel de Sophie del original de 2019.

¿Cuándo se estrena Joker: Folie à Deux?

Octubre del 2024, ya queda menos (Image credit: Warner Bros. Pictures)

Joker: Folie à Deux se estrenará en exclusiva en los cines de todo el mundo el 4 de octubre de 2024. Curiosamente, si se mantiene esa fecha de estreno, se cumplirán cinco años desde que Joker debutó en los cines, antes de recaudar más de mil millones de dólares en todo el mundo y conseguir múltiples premios en el circuito de premios de 2020.

¿Forma Joker 2 parte del Universo Cinematográfico DC de James Gunn?

(Image credit: Jonathan Olley/Warner Bros.)

No, bueno, al menos no forma parte del capítulo uno del DCU. Como ya hemos mencionado, Joker 2 se enmarca dentro de DC Elseworlds. Esencialmente, formará parte de una colección de películas y programas de televisión que tienen lugar en universos alternativos que existen independientemente del DCU de James Gunn y Peter Safran.

Otro ejemplo de proyectos de DC que formarán parte de la marca Elseworlds es el universo Batman de Matt Reeves. Su primer spinoff llegará este año con El Pingüino, después, en octubre de 2026, llegará a los cines The Batman Part II.

No sabemos si se están preparando otras producciones de DC Elseworlds, pero hay mucho movimiento en el frente del DCU Chapter One. Actualmente se está rodando la película de James Gunn sobre Superman, y se espera que la producción de la segunda temporada de Peacemaker y Supergirl: Woman of Tomorrow antes de que termine 2024. El primer proyecto oficial del DCU, una serie de animación para adultos llamada Creature Commandos, también se estrenará este año.