Con Loki, Marvel ha comenzado a establecer las reglas de su Multiverso

A continuación vienen spoilers del sexto capítulo de Loki.

El final de la primera temporada de Loki ha abierto las puertas de par en par para el Multiverso Cinematográfico de Marvel (MCM).

La decisión de Sylvie (Sophia Di Martino) de matar a "El que permanece" (Jonathan Majors) da lugar a innumerables ramificaciones en la Sagrada Línea del Tiempo, y estos eventos tendrán consecuencias enormes en lo que está por venir en el MCM, antes conocido como UCM.

Marvel Studios planea sacar muchas películas y series a lo largo de los próximos años, y el MCM tiene el potencial de ser realmente enrevesado y hacer pensar tanto al equipo creativo ejecutivo como a los fans.

Pero según el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, lo tienen todo muy bien planificado para asegurarse de que el Multiverso no confunda ni a los miembros del reparto, ni al equipo de producción de los distintos proyectos que están por venir, y claro está, ni a los espectadores. Tanto las películas como las series encajarán perfectamente en la línea de tiempo del UCM y el MCM.

Hablando con un podcast llamado D23 Inside Disney (publicado por The Direct), Feige reveló que se había sentado a hablar largo y tendido con los demás ejecutivos de Marvel para establecer las reglas del MCM.

Cuando se le preguntó cuál sería exactamente el impacto del final de la primera temporada de Loki en el UCM/MCM, Feige dijo: "Tal y como has dicho antes de empezar a grabar, el Multiverso va a hacer su primera aparición a lo grande".

"Hay conexiones que la gente ya ha comenzado a ver y sospechar, y tuve una reunión esta mañana con todo el equipo de Marvel Studios y hemos repasado el Multiverso y sus reglas, y cómo haremos exactamente para estar a la altura de la emoción que rodea al Multiverso".

Gracias a eso, con un poco de suerte, los fans no tendrán que volverse locos para no perderse con todo lo que está por venir en el UCM en los próximos años.

Análisis: ¿cómo encajarán las películas y series del UCM en el Multiverso?

(Image credit: Disney Plus/Marvel Studios)

Antes de que se estrenara Loki en Disney+, todas las películas y series de Marvel se situaban en la misma línea de tiempo, llamada la Sagrada Línea del Tiempo, es decir, el Universo Cinematográfico de Marvel.

Por esto, los fans podían ver todos estos contenidos en orden cronológico, Sin embargo, la llegada de Loki a Disney+ lo cambia todo. La propia serie se sitúa fuera del espacio-tiempo de la continuidad del UCM.

Tras la presentación del Multiverso en el capítulo final de Loki, las futuras películas y series podrían seguir sus pasos, y salirse de la continuidad de la línea del tiempo del UCM por una ramificación y saltar a una realidad alternativa.

Esto presenta una nueva decisión que tendrán que tomar en Marvel. Cada vez que haya un nuevo proyecto, Feige y el resto del equipo tendrán que decidir si la película o serie encajará en la línea de tiempo original del UCM o si, al igual que Loki, se saldrá de ella para crear una nueva donde se desarrollarán todos los eventos.

Esto podría resultar en muchas realidades alternativas del UCM existiendo de forma conjunta, lo que podría ser más complicado de seguir para los fans. Los espectadores se han acostumbrado a poder ver los distintos contenidos uno después de otro con una continuidad lineal y lógica, pero el Multiverso probablemente lo cambiará todo.

Marvel's What If...?, la próxima serie animada de Disney+, podría enseñar a los fans del UCM cómo deben acostumbrarse a las múltiples líneas de tiempo del MCM. La serie mostrará cómo se podrían haber desarrollado los eventos que ya hemos visto en otra línea temporal, como por ejemplo, viendo a Peggy Carter convertirse en Capitán América en vez de Steve Rogers.

(Image credit: Marvel Studios)

Aunque estas nuevas historias probablemente no acaben formando parte del canon del UCM, sí que podrían aclararnos cómo funcionan las distintas ramas del tiempo del MCM. What If...? le permitirá a la audiencia echar un vistazo a las realidades alternativas, las dimensiones y las historias, y tal vez nos confirmará que los futuros contenidos de Marvel no coexistirán en la misma línea temporal.

Eso sí, habrá varias películas y series que sí que continúen en la línea temporal principal del UCM.

Esperamos que Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se desarrollen en la misma realidad que Los Vengadores: Endgame y Bruja Escarlata y Visión. Personajes como Peter Parker y Stephen Strange ya fueron presentados en el UCM antes de la llegada del Multiverso, por lo que aunque estas producciones se verán afectadas por el Multiverso, deberían mantenerse en la misma línea temporal.

Otras series y películas que están por venir, sobre todo aquellas que presenten nuevos personajes, podrían salirse de la Sagrada Línea del Tiempo.

Películas como Eternals y series como Ms. Marvel podrían tener lugar en realidades alternativas, pero sus personajes podrían terminar abriéndose camino a la línea temporal principal del UCM según cómo se desarrolle su historia.

No sabemos si esto será así, pero es divertido especular al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que estos superhéroes no han aparecido en el UCM hasta la introducción del Multiverso.

Pase lo que pase, Marvel necesitará centrarse para mantener la coherencia de todos sus proyectos. Tal y como bromeó Feige, necesitarán una pizarra para seguir la pista a la ubicación en el tiempo de todos sus proyectos.