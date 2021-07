The Witcher: cómo ver la WitcherCon, horario, programación, noticias y qué esperamos ver

The Witcher celebra hoy su gran día: por fin ha llegado la WitcherCon 2021. Hace casi un mes que sabíamos que este día llegaría y al fin hemos llegado al 9 de julio.

Hoy podríamos conocer por fin la fecha concreta del estreno de la temporada 2 de The Witcher; nos extrañaría muchísimo que no la anunciaran. Tal vez, también podamos ver hoy finalmente el tráiler completo de la segunda temporada, ya que el avance que nos dieron hace casi un mes solo duraba 12 segundos.

En este artículo vamos a repasar absolutamente toda la información del gran evento relacionado con toda la franquicia de The Witcher: horario, programa, cómo puedes verlo estés donde estés y qué esperamos ver.

ÚLTIMAS NOTICIAS ¡Ha terminado la primera retransmisión de la WitcherCon! (recordad que a las 03:00 hay una segunda parte con contenido exclusivo). Tenemos dos grandes noticias que daros. Por un lado: ¡tenemos fecha de estreno confirmada! ¿Cuándo? ¡El 17 de diciembre de 2021! ¡La segunda noticia es que por fin hay tráiler! Lo podéis ver en este mismo artículo. ¿Queréis más novedades? Pues también conocemos ya los títulos de los capítulos de la temporada 2 de The Witcher, los podéis consultar pinchando aquí.

The Witcher: ¿qué es la WitcherCon 2021?

Si te gusta The Witcher no te puedes perder la WitcherCon 2021. Es una convención digital organizada de forma conjunta por Netflix y CD Projekt Red (el desarrollador de los videojuegos de The Witcher).

Se retransmitirá en dos partes. Si bien la segunda es en gran parte una repetición de lo que veamos en la primera sesión de hoy 9 de julio, también habrá contenido exclusivo y novedades.

¿Habéis visto el vídeo de presentación del evento que ha tuiteado Netflix? ¡Aquí lo tenéis! (ya sabéis, si no veis el tuit solo hay que desplegarlo):

Descubre todos los secretos del Continente en #WitcherCon el viernes a las 19h. Da ❤ para sellar tu destino y te avisaremos cuando empiece. ⚔️🐺✨ pic.twitter.com/jppg4sL3OBJuly 7, 2021 See more

A continuación repasaremos el programa completo del evento virtual, que contará con muchas novedades. Podemos adelantar que, entre otras cosas, veremos escenas de detrás de las cámaras de la serie, podremos echar un primer vistazo a The Witcher: La pesadilla del lobo (el spin-off de anime que veremos próximamente) e incluso hay una charla con Henry Cavill; el mismísimo Geralt de Rivia.

Hay una página oficial del evento si quieres echar un vistazo.

The Witcher: horario y cómo ver la WitcherCon 2021

Si no te quieres perder el evento de The Witcher, te vamos a contar cómo verlo.

La WitcherCon 2021 consta de dos partes. Podríamos decir que la primera es la principal, aunque en la segunda, además de repetir parte del contenido de hoy, habrá también contenido exclusivo.

La primera cita con la WitcherCon es hoy, 9 de julio, a las 19:00 hora española. Por otro lado, la segunda retransmisión será en la madrugada de mañana sábado, a las 3:00 hora española.

Podrás ver la WitcherCon en los canales de YouTube tanto de Netflix como de CD Projekt Red, así como en los canales de Twitch de ambos. Además, también podrás verlo directamente en Netflix si estás suscrito a la plataforma.

Te dejamos aquí los enlaces a los distintos canales para que te lleven directamente a la retransmisión:

YouTube:

Twitch:

Además, si quieres ver el evento más fácil todavía, a continuación hemos incrustado el canal de YouTube de Netflix directamente en este mismo artículo, para que solo tengas que darle al play a partir de las 03:00 y ver la segunda retransmisión, que contará con contenido exclusivo (recuerda que puedes activar los subtítulos en español en YouTube):

The Witcher: qué esperamos ver en la WitcherCon

Si eres fan de The Witcher, no tenemos dudas de que estárás emocionado de cara al evento WitcherCon de hoy. Llevamos casi un mes esperando a que llegue, sobre todo para conocer nuevos detalles sobre la temporada 2 de The Witcher: qué nos depara, fecha de estreno y ojalá un tráiler completo.

Actualización: el evento ya ha empezado y ya han anunciado la fecha de estreno de la temporada 2 de The Witcher: el 17 de diciembre de 2021 es el gran día.

Por otro lado, también conoceremos nuevos detalles sobre otros proyectos de Netflix relacionados con la franquicia. Como sabréis, pronto llegará la película anime de The Witcher: La pesadilla del Lobo, y también habrá una precuela titulada The Witcher: Blood Origin.

En cuanto a los videojuegos, habrá varias charlas de los desarrolladores y creadores que hablarán en profundidad del making-of de los juegos y tal vez también hablen de la llegada de The Witcher a la PS5 y a Xbox Series X.

Pero eso no es todo, la franquicia The Witcher es gigante, y no se limita a los libros, la televisión y los videojuegos para PC y consolas. También hay un juego de mesa, juegos de cartas, figuras, y el nuevo juego para móvil llamado The Witcher: Monster Slayer, que es una especie de Pokemon Go que se lanzará el 21 de julio.

Todo esto y mucho más, ¡en tan solo unas horas! A las 19:00 empieza la WitcherCon y nos traerá muchas novedades, curiosidades y material exclusivo.

¡No te lo puedes perder!

A continuación vamos a repasar el programa completo del evento WitcherCon de The Witcher.

The Witcher: programa del evento WitcherCon 2021

PROGRAMA 1ª RETRANSMISIÓN 9 JULIO 19:00

1.- MESA REDONDA: The Witcher temporada 2 - La baraja del destino.

Participantes:

Anya Chalotra (actriz que da vida a Yennefer)

Freya Allan (la maravillosa Ciri)

Mimî M Khayisa (actriz que da vida a la hechicera Fringilla)

Paul Bullion (actor que se incorpora a la serie en la nueva temporada e interpretará al brujo Lambert)

Lauren Schmidt Hissrich (productora ejecutiva de la serie The Witcher)

Esta es la sesión que abrirá la WitcherCon, y contará con actrices y actores de la serie, junto con la productora ejecutiva. Aquí conoceremos más a fondo cómo ha sido la grabación de la segunda temporada de The Witcher, contestarán a preguntas de los fans y habrá grandes sorpresas.

2.- Bienvenidos a GWENT: The Witcher Card Game: aquí conoceremos detalles sobre el juego de cartas de The Witcher.

3.- Destinos entrelazados: esta sección contará con las actrices que dan vida a Ciri y a Yennefer, dos personajes principales de la serie que en la primera temporada pasaron por todo tipo de desafíos. Nos contarán detalles profundos sobre sus personajes y nos darán algún adelanto de lo que está por venir en la nueva temporada.

4.- MESA REDONDA: Recuerdos de la Senda: las historias detrás de los juegos de The Witcher - Parte 1 (la segunda será en la 2ª retransmisión): una charla con los desarrolladores de los videojuegos de The Witcher. Hablarán de cómo crearon las historias de los juegos, compartirán recuerdos y mucho más.

5.- MESA REDONDA: Geralt de T-Rivia.

Esta sección tendrá un formato de juego de preguntas y respuestas y participarán las mentes pensantes detrás de la serie y de los videojuegos de The Witcher: Lauren Schmidt Hissrich (la productora ejecutiva de la serie The Witcher), Declan De Barra (productor ejecutivo de la futura precuela de la serie llamada The Witcher: Blood Origin), y además por parte de CD PROJEKT RED estarán los dos jefes de diseño de misiones.

6.- Dentro de Kaer Morhen: aquí conoceremos los entresijos y detalles de Kaer Morhen: el santuario de Geralt y base de la Escuela del Lobo.

7.- Monster Slayer: vive la vida de brujo.

Como ya os contamos en TechRadar, The Witcher: Monster Slayer es un juego para móvil tipo Pokemon Go que se lanzará el 21 de julio, donde podrás convertirte en cazador de monstruos. En esta sección de la WitcherCon conoceremos más detalles del próximo juego de la mano del director técnico de Spokko, compañía que ha desarrollado esta app.

8.- Figuras del mundo de The Witcher: ¿quién dijo que The Witcher se limita a su contenido multimedia? Por supuesto, también están las fantásticas figuritas para los grandes fans de la franquicia, y en este apartado conoceremos qué se cuece detrás de su creación.

9.- LA GRAN GUINDA DEL PASTEL: MESA REDONDA con Henry Cavill titulada Relatos del Lobo Blanco.

¿Quién mejor que el propio actor que da vida a Geralt de Rivia, y fan de la franquicia a nivel personal, para hablarnos de qué nos espera en la temporada 2 de The Witcher? En esta última sección esperamos grandes sorpresas y es donde esperamos conocer por fin la fecha de estreno de la segunda temporada.

PROGRAMA 2ª RETRANSMISIÓN 10 JULIO 03:00

Como hemos dicho, en esta segunda retransmisión repetirán varios contenidos del primer día, pero también habrá contenido exclusivo:

1.- Retransmisión de las sesiones del día anterior:

- MESA REDONDA: The Witcher temporada 2: La baraja del destino.

- Bienvenidos a GWENT: The Witcher Card Game.

2.- CONTENIDO EXCLUSIVO: MESA REDONDA: The Witcher de CD PROJEKT RED: más allá de los videojuegos.

Esta charla contará con el director de desarrollo empresarial, el guionista de CD Projekt Red y el diseñador de los juegos de mesa. Hablarán de los próximos cómics, del juego de mesa, y mucho más.

3.- MESA REDONDA: Recuerdos de la Senda: las historias detrás de los juegos de The Witcher - Parte 2.

Esta es la segunda parte de la cuarta sección del día anterior: habrá menos tertulianos que el día anterior, pero conoceremos más detalles exclusivos.

4.- Retransmisión de la sección: MESA REDONDA: Geralt de T-Rivia.

5.- CONTENIDO EXCLUSIVO: Trazos de genialidad.

Como sabéis, próximamente se estrenará una película de anime en Netflix de The Witcher llamada La pesadilla del Lobo. En esta sección conoceremos muchos detalles relacionados con este nuevo contenido.

6.- Retransmisión del día anterior de las secciones del juego para móvil Monster Slayer, las figuras de The Witcher, una visita guiada a Kaer Morhen y la charla con Henry Cavill.

Tráiler de The Witcher temporada 2: ¡por fin!

¡Por fin tenemos un tráiler en condiciones de la temporada 2 de The Witcher! Os lo mostramos:

