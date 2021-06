¡Por fin tenemos el primer avance del tráiler de la temporada 2 de The Witcher! Es corto, pero pronto habrá más

Netflix acaba de publicar el primer avance del tráiler oficial de la segunda temporada de The Witcher. La mala noticia es que es mucho más corto de lo que nos hubiera gustado, y no muestra apenas detalles. Pero la buena noticia es que es casi seguro que no tengamos que esperar mucho más para conocer más detalles sobre The Witcher, ya que Netflix ha confirmado que se celebrará un evento llamado WitcherCon el 9 de julio de 2021.

El avance se centra en Ciri (Freya Allan), y solo dura 12 segundos. Básicamente, muestra que este personaje ya no será la princesa que conocimos en la primera temporada, sino que en este segunda temporada Ciri está preparada para luchar, especialmente con Geralt a su lado para entrenarla. El título que le ha puesto Netflix al avance es "Lost in the woods no more", que en español significa algo así como "ya no perdida en el bosque".

Aquí tienes el avance del tráiler, te proponemos ponerlo después en cámara lenta para poder apreciar más detalles:

Como hemos comentado, la WitcherCon será casi seguramente la siguiente parada para conocer nuevos detalles sobre lo que nos depara la temporada 2 de The Witcher, así como otros proyectos de Netflix relacionados con la franquicia.

Análisis: Qué podemos esperar conocer en julio

La WitcherCon es una convención digital que se celebrará el 9 de julio, y es fruto de una colaboración entre Netflix y CD Projekt Red, desarrollador de los videojuegos de The Witcher. Contará con escenas de detrás de las cámaras de la serie, así como un primer vistazo a 'Nightmare of the Wolf', el spin-off tipo anime que veremos próximamente. Hay un página oficial del evento, aunque de momento está en inglés: podéis verla desde aquí.

Nos sorprendería mucho si en la WitcherCon no anunciaran por fin la fecha de estreno de la temporada 2 de The Witcher, pero en caso de no hacerlo, al menos sabemos seguro que conoceremos nuevos detalles de la serie y del making-of de los videojuegos. Podrás seguir el evento desde Twitch y YouTube.

Algo realmente chulo, es que la imagen promocional que han usado para el evento reúne las versiones de Geralt de Rivia de los juegos con el interpretado por Henry Cavill en Netflix, cosa que vemos por primera vez. A continuación te lo mostramos.

Dentro de poco publicarán la programación completa del evento y sabremos qué nos espera exactamente; tal vez también hablen de la llegada de The Witcher a la PS5 y a Xbox Series X.