La copia de Pokemon Go basada en The Witcher por fin tiene fecha de lanzamiento

Tras el rotundo éxito de Pokemon Go, hemos visto muchas franquicias buscando triunfar lanzando juegos similares basados en geolocalización y realidad aumentada. Tenemos ejemplos como Minecraft, Harry Potter y Jurassic Park, entre otros, y el próximo en llegar será The Witcher: Monster Slayer, desarrollado por Spokko.

Sabíamos que este juego llegaría desde hace ya casi un año, ya que fue anunciado por primera vez en agosto de 2020, pero ahora finalmente ya sabemos cuándo podremos jugar a este nuevo juego para móviles inspirado en The Witcher. El desarrollador Spokko ha anunciado que la aplicación se lanzará el 21 de julio, tanto para Android como para iOS.

Lo que puedes hacer ya es acceder a un pre-registro para Android (puedes acceder desde aquí a Google Play Store para ello) y te llevarás un objeto de bonificación en el juego. También aparece el juego ya en iOS (link a App Store aquí), aunque en este caso no parece haber ninguna recompensa por el pre-registro.

¿Merecerá la pena 'The Witcher: Monster Slayer'?

Sin ninguna duda, descargaremos este nuevo juego móvil de The Witcher cuando salga el 21 de julio, pero es difícil saber con certeza cómo de bueno será, sobre todo teniendo en cuenta que los demás juegos tipo Pokemon Go que han salido hasta ahora no han terminado de dar la talla.

The Witcher: Monster Slayer promete un giro intrigante: en vez de ir andando sin rumbo por la vida para encontrar enemigos, parece que los podrás rastrear de forma activa. Según la información disponible en la descripción de la app en la tienda: 'usa las condiciones climáticas en tiempo real, la hora del día y todos tus sentidos de brujo para cazar monstruos que viven a tu alrededor'.

Esto implica que tendrás que seguir ciertos caminos para desbloquear y luchar contra los monstruos, en lugar de simplemente encontrártelos sin más por la calle, aunque también es posible que podamos estar interpretando mal el texto.

De momento, no podemos saber si The Witcher: Monster Slayer merecerá la pena, pero ya que es gratuito, no cuesta nada descargarlo y echar un vistazo para averiguarlo. Quién sabe.. tal vez este juego sea el primer clon de Pokemon Go que realmente siga los pasos del juego original y alcance el éxito que tuvo este hace cinco años.