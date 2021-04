The Witcher: Monster Slayer - ya puedes registrarte para probar este juego de realidad aumentada para móvil

Si te gustan los juegos para móvil al estilo Pokémon Go, pero te hubiera gustado que este fuera un poco más brutal, The Witcher: Monster Slayer podría ser el juego de realidad aumentada perfecto para ti. Todavía no tenemos una fecha exacta de lanzamiento del juego completo, pero queda poco para el período de acceso anticipado para Android y ya puedes registrarte para acceder.

Es muy fácil apuntarte para ver si eres uno de los afortunados que podrá probar el juego antes que los demás, solo tienes que acceder a la página oficial del juego. Se te pedirá que introduzcas tu email asociado a tu cuenta de Google, además de la marca de tu móvil y el modelo. Lamentablemente, si tienes menos de 16 años o tu teléfono es un iPhone, no vas a poder participar, aunque eso sí, esperamos que en algún momento también esté disponible para iOS.

A finales de abril, el primer grupo de jugadores serán seleccionados y recibirán una invitación. A partir de entonces podrán vagar por el mundo, realizar misiones y cazar icónicos monstruos de la serie Witcher.

¿Qué pueden esperar los jugadores de The Witcher: Monster Slayer?

No hay muchos detalles todavía sobre este juego móvil de RA, pero si has jugado a Pokémon Go, Minecraft Earth o Harry Potter Wizards Unite, puedes hacerte una idea de qué esperar. The Witcher: Monster Slayer te mostrará un mapa del mundo real marcado con monstruos digitales y personajes, o puntos, de misiones en los que podrás tocar para interactuar.

Aquí tienes un vídeo del juego:

Según el video del gameplay del juego, tendrás que luchar contra monstruos usando una espada, lanzando hechizos y tirando bombas. Las misiones parecen un poco más complicadas y entretenidas; no solo tendrás que luchar contra monstruos, sino que también tendrás que perseguirlos investigando diferentes escenas.

Este tráiler fue publicado hace ya siete meses, por lo que es posible que algunos detalles hayan cambiado. Sea como sea, sabremos mucho más cuando empiece el período de acceso anticipado, y ya queda muy poco. En TechRadar nos hemos registrado, y si tenemos la suerte de recibir una invitación os podremos contar de primera mano cómo es y qué nos parece.