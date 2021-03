¿Quieres jugar a The Witcher en todos tus dispositivos?

El servicio de juegos en la nube de Nvidia, GeForce Now, te permite jugar a tus juegos directamente desde la nube, en una gran variedad de dispositivos: tu portátil, tu ordenador de sobremesa, en Mac, SHIELD TV o dispositivos Android.

GeForce Now es compatible con más de 800 juegos en la actualidad, y obviamente Nvidia espera expandir ese número en el futuro, con nuevos títulos debutando cada jueves de GFN, que, tal y como dice Nvidia, es la “celebración semanal de los juegos, características y noticias más actuales”.

Además de todos los juegos de GeForce Now que ya están disponibles, hoy jueves 11 de marzo, llega una gran novedad a la plataforma: la saga The Witcher, y viene acompañada de otros nuevos lanzamientos como Stronghold: Warlords y Monster Energy Supercross 4.

Estos son los juegos que llegan esta semana a GeForce Now:

Thronebreaker: The Witcher Tales (GOG.com) The Witcher Adventure Game (GOG.com) The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition (GOG.com) The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (GOG.com) Stronghold: Warlords (new release on Steam) Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 (Steam, 11 de marzo) Pascal’s Wager: Definitive Edition (Steam, 12 de marzo) Uno (Steam) Workers & Resources: Soviet Republic (Steam)

The Witcher 3 es un juego RPG de mundo abierto, por lo que podrás moverte libremente, creado por CDPR. Es en tercera persona, y tu personaje es el famoso brujo Geralt de Rivia. Tendrás que ir subiéndolo de nivel e ir haciendo misiones que consistirán, por ejemplo, en hacer peleas a puños, cazar monstruos o carreras a caballo.

Es un juego que tiene muy buena trama y diferentes niveles de dificultad, y en ciertos momentos tendrás que tomar decisiones que cambiarán el final de la historia del juego. Es muy largo, te podrás entretener fácilmente 150 horas.

The Witcher 3 cuenta con impresionantes gráficos, y gracias a los servidores de Nvidia GeForce Now podrás disfrutar de ellos, sin que tu ordenador te limite, y en varios tipos de dispositivos.

Además de jugar, los usuarios también podrán capturar los mejores momentos de sus partidas en The Witcher 3, gracias a las herramientas sociales de GeForce NOW. Podrán así inmortalizar sus mejores combates, e incluso modificar su apariencia gracias a los filtros de NVIDIA Freestyle. Por otro lado, la tecnología Ansel actuará como una cámara fotográfica, permitiendo a los usuarios elegir el ángulo ideal para capturar la mejor toma.

(Image credit: Nvidia / TechRadar)

Otra incorporación destacada de esta semana que llega a GeForce NOW el día de su lanzamiento en Steam, es Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4, el juego de motocross desarrollado por Milestone, que es el videojuego oficial del campeonato Monster Energy AMA Supercross.

Por último, Stronghold: Warlords es la última entrega del clásico simulador de castillos de Firefly.

¿Cómo funciona Nvidia GeForce Now?

Con Nvidia GeForce Now podrás disfrutar de los juegos a 1080p sin necesidad de tener un PC gaming, ya que todo el trabajo lo hacen los servidores de Nvidia. Además, podrás sincronizar tu progreso en todos tus dispositivos, pudiendo jugar estés donde estés.

Solo tendrás que iniciar sesión en GeForce Now y conectarte a las tiendas donde hayas adquirido los juegos, por ejemplo Steam. Podrás entonces transmitir tu propia biblioteca, o disfrutar de tus juegos gratuitos favoritos.

Puedes disfrutar de Nvidia GeForce Now de forma gratuita, y podrás jugar en sesiones de 1 hora, pudiendo iniciar tantas sesiones como quieras a lo largo del día. También hay disponible una suscripción de fundadores, que te da acceso prioritario, por lo que te saltarás la colas, y además te aporta una duración de sesión prolongada de 6 horas, tecnología de trazado de rayos RTX y DLSS.

Si te queda alguna duda respecto a esta plataforma de streaming de juegos en la nube, no dudes en visitar su sección de preguntas frecuentes sobre Nvida GeForce Now. En la práctica, es tan fácil como iniciar sesión, conectar tu tienda de juegos, y empezar a jugar.