La temporada 2 de The Witcher quiere que nos enfrentemos a nuestro monstruo interior

Parece raro decir que una serie tenga paralelismos con sus propios personajes. Y, aun así, la temporada 2 de The Witcher comparte algo sorprendente con su trío protagonista, Geralt, Ciri y Yennefer: el peso de las expectativas.

Aunque la primera temporada tuvo algunas críticas mixtas, cuando se estrenó en diciembre de 2019 The Witcher se convirtió en uno de los grandes éxitos de Netflix. 76 millones de usuarios vieron la serie en las primeras cuatro semanas tras su estreno; una cantidad asombrosa que la colocó en segundo puesto, siendo superada solo por la temporada 3 de Stranger Things, en el ranking de las series más populares de Netflix de 2019.

Entonces... ¿cómo haces para crear una segunda temporada que sea mejor y más grande que la primera? Al fin y al cabo, el gran éxito de la primera tanda de capítulos no hizo más que incrementar las expectativas de los fans. Pero para la creadora de la serie, Lauren Schmidt Hissrich, la solución era simple: subir la apuesta.

Hissrich dijo: "La temporada 1 hizo gran parte del trabajo pesado para nosotros, y creo que por eso fue una temporada mucho más difícil de escribir, porque tenía que asentar una bases, y lo hizo. Tuvimos que explicar qué son los brujos y los magos, el sistema político, cómo influyen los elfos, y la historia del Continente. Pero esta temporada, ya podemos empezar a jugar con todas esas piezas".

De cara al estreno de la temporada 2 de The Witcher, TechRadar pudo hablar con Hissrich y los miembros del reparto sobre la evolución de la serie, los nuevos personajes y sobre cómo la serie nos incita a confrontar nuestro propio lado oscuro.

Cuando los caminos convergen

(Image credit: Jay Maidment/Netflix)

Ambientada justo después del final de la primera temporada, en la segunda nos encontramos a Geralt (Henry Cavill) y a Ciri (Freya Allan) buscando a Yennefer (Anya Chalotra), tras los sucesos de la Batalla del Monte de Sodden.

A Geralt le dicen que Yennefer murió durante la batalla con las fuerzas nilfgaardianas, pero los fans saben que está viva gracias al primer tráiler de la segunda temporada. Geralt se lleva a Ciri a Kaer Morhen, el lugar de su infancia y la fortaleza donde se entrenan los brujos, con la intención de mantenerla a salvo. Sin embargo, mientras las diversas facciones del Continente compiten por la supremacía más allá de los muros de Kaer Morhen, Geralt no solo tiene que defender a Ciri de las fuerzas externas: también debe protegerla del misterioso poder que ella misma posee y que no puede controlar por completo.

La primera temporada contó con tres arcos narrativos, que además estaban situados en distintas líneas de tiempo (sin contar con las veces que Geralt y Yennefer coincidieron), esto fue algo que no le gustó a algunos fans que consideraban complicado seguir la trama de la serie. Pero sea como sea, al final Geralt y Ciri se encuentran en la última escena, y así es como llegamos a la segunda temporada.

Por lo tanto, en estos nuevos capítulos se seguirá una cronología lineal, cosa que siempre estuvo en los planes de Hissrich.

(Image credit: Jay Maidment/Netflix)

“Para mí era importante no contar toda la historia desde el punto de vista de Geralt, que es como se hace en los cuentos”, explica Hissrich. “Quería asegurarme de que estos personajes tuvieran historias propias con distintas capas y complicaciones. Y eso significaba que teníamos que comenzar las cosas en diferentes líneas de tiempo, ya que no las vivían a la vez. Con la Batalla del Monte de Sodden, todos están en el mismo espacio, lo que facilita el seguimiento".

La audiencia estaba ansiosa por ver reunidos a Geralt y Ciri desde el capítulo piloto, y ​​esa larga espera sin dudas merece la pena para llegar a la temporada 2. Como núcleo emocional de la segunda entrega de la serie, ambos personajes comparten muchas escenas repletas de química y cargadas de subtexto.

Había escenas comparables a lo largo de la temporada 1, con Geralt, Yennefer y Jaskier (Joey Batey), pero la segunda temporada va más allá en lo que se refiere a exploración de las complejidades de los personajes y en la profundidad de las conversaciones de las distintas partes. Para Hissrich, el aumento de este tipo de escenas es clave para ofrecer a los fans una narrativa más coherente, y hacer que la temporada 2 sea más personal.

"Los fans nos dijeron que quería conocer mejor a los personajes", dijo Hissrich. "No todas las escenas tienen que hacer avanzar la trama de forma radical. A veces, pueden ser solo dos personajes que se sientan y se conocen mejor, y luego los conocemos mejor nosotros. Así que la temporada 2 se siente más grande y expansiva, pero, para mí, también se siente más íntima, emocional y privada".

Reuniones familiares

(Image credit: Jay Maidment/Netflix)

El hecho de que Geralt opte por proteger a Ciri en Kaer Morhen, permite presentar a la audiencia a su familia elegida en la temporada 2. Podremos ver el debut en live-action de otros brujos de las novelas de Andrzej Sapkowski, como a Lambert (Paul Bullion), Coën (Yasen Atour) y Eskel (Basil Eidenbernz), pero la aparición de Vesemir (Kim Bodnia), el mentor de Geralt, es sin duda la presentación más importante.

Ya que se trata de la persona que crio y entrenó a Geralt, no nos sorprende que esta relación se profundice en gran medida en la segunda temporada. Para el propio Henry Cavill, que es un declarado fan de la franquicia, eso significó traer la humanidad y la ternura a dos personajes que son vistos, por la mayoría del Continente, como dos asesinos a sangre fría.

Cavill explicó: "Kim y yo trabajamos muy duro juntos para aportar algo a los personajes que no estaba necesariamente en los libros". "Es ese tipo de conexión entre dos peligrosos individuos que viven una vida difícil, pero que tienen una increíble hermandad y sentido de pertenencia. Creo que Vesemir siempre ha sabido que Geralt es este tipo de persona (una figura paterna para Ciri); él reconoce parte de eso en sí mismo, por lo que fue increíblemente importante para nosotros dar vida a estos personajes tridimensionales y tener estos dos mundos en conjunción."

Queríamos que la canción principal de la segunda temporada reflejara lo mejor posible el tono del Continente Joey Batey, coprotagonista The Witcher

Sin embargo, esa conexión no es algo que se le pueda atribuir a Ciri y a Vesemir de primeras. Como nunca antes había conocido al padre sustituto de Geralt, Ciri desconfía en un principio de Vesemir, y la antítesis entre las relaciones de Vesemir con ambos personajes es evidente. Pero, tal y como avanzó Freya Allan (quien interpreta a Ciri), no pasa mucho tiempo antes de que Ciri se abra a su anfitrión.

"Al principio, ella no confía del todo en él", dijo Freya Allan, "pero hay una escena en la que Ciri iba deambulando por el castillo cuando en realidad no debería, y ve a los brujos divirtiéndose con las mujeres a las que han invitado a Kaer Morhen. Vesemir la sorprende mirándolo, pero no la delata. A medida que pasa el tiempo, creo que se da cuenta de que Vesemir es quien le permitirá entrenar cuando Geralt no lo haga, lo cual es un gran momento para ella.

"Ciri es una chica con tanto poder...", dijo Bodnia, "el camino que recorre desde que es una niña hasta que se convierte en una mujer, fue increíble de ver, tanto para mí mismo como interpretando a Vesemir. Ella le recuerda a su primer amor, así que, en su cabeza, él viaja atrás en el tiempo y piensa: 'Dios mío, habla y actúa como ella, ¿qué está pasando?', por lo que hay algo más profundo ahí de lo que parece".

De monstruos y hombres

(Image credit: Premiere Pro/Netflix)

El viaje de cada uno de los personajes en la temporada 2 es tan cautivador, sincero y un punto de inflexión en la vida, como lo es lleno de acción e impactante. Pero, aunque Geralt y Ciri deben superar obstáculos específicos a lo largo del arco de la historia, hay una cosa que nos une a todos: enfrentarse al monstruo que cada uno lleva dentro. El Continente puede estar poblado con monstruos reales, incluidos los Leshy, que parecen un árbol, y las vampíricas Bruxas. Pero son los propios demonios dentro de nuestros héroes los que son una amenaza mayor que cualquier ser monstruoso.

Para Ciri, se trata de conseguir controlar su poderoso y peligroso poder interior, su parte oscura; en cierto momento le dice a Geralt: "siento como si pudiera quemar el mundo entero". Por otro lado, Vesemir se debate entre su lealtad a Geralt y Ciri, y la preservación del linaje de brujos, debido a una revelación que se desvela a mitad de la temporada 2.

En el caso de Yennefer, luchar contra sus demonios internos se ha convertido en su segunda naturaleza. La maga más poderosa de The Witcher ha tenido que lidiar con muchísimas dudas sobre sí misma y traumas emocionales, pero, tal como avanza la actriz Anya Chalotra, hay muchas más pruebas a las que Yennefer se tendrá que enfrentar: sobre todo porque su arco narrativo de la temporada 2 tiene muchos paralelismos con su comienzo en la temporada 1.

(Image credit: Jay Maidment/Netflix)

“Siento que Yennefer evoluciona mucho esta temporada”, dice Chalotra. "Ella vuelve a emprender este viaje épico de autodescubrimiento, pero realmente nos adentramos en el meollo de su verdadero poder. Llevándola de regreso al comienzo de la temporada 1, ¿cómo es para Yennefer estar otra vez en ese lugar? Es un lugar en el que ella realmente se siente vulnerable y estoy muy contenta de poder explorarlo. Realmente te vas a identificar con ella y con las decisiones que tiene que tomar".

Incluso Jaskier, el bardo, está afectado por el dolor y el trauma. Después de haber sido repudiado por Geralt en el capítulo 6 de la temporada 1, este personaje normalmente jovial tiene que reinventarse a sí mismo para seguir siendo relevante en un mundo que está cambiando rápidamente. Para Joey Batey, quien interpreta a Jaskier, esta renovación del personaje solo es posible superando el dolor de perder su amistad con Geralt. Y, al estilo típico de los bardos, conquistar tal angustia viene en forma de una canción que, como el éxito de la temporada 1, Toss a Coin to Your Witcher (Lanza al brujo monedas, en español), es pegadiza a más no poder.

Tal y como explicó Batey: "estamos ahora en un contexto en el que Jaskier es capaz de adaptarse como artista y cambiar tal y como lo hacen los mejores". "Pero Joe (el compositor de la segunda temporada) y yo tratamos de encontrar una canción que fuera emocionalmente vulnerable y que transmitiera rabia. Hemos tenido una temporada en la que estos personajes intentaron averiguar quiénes son en medio de estos indicios de guerra (la primera señal de la tormenta que se avecina fue la Batalla del Monte de Sodden) y ahora todo es tensión y peligro. Así que queríamos que Burn, Butcher, Burn (Arde, carnicero, arde) reflejara lo máximo posible el ambiente del Continente.

(Image credit: Susie Allnett/Netflix)

Irónicamente, si bien otros personajes lidian con sus demonios, Geralt está más en paz consigo mismo. Los espectadores recordarán la mentalidad de "actuar primero, pensar después" y "matar a toda costa" de Geralt en la temporada 1; rasgos que lo posicionaron como ese individuo calculador y salvaje.

Pero en la temporada 2 vemos una versión más completa, inteligente y profunda del icónico antihéroe, un lado de Geralt que Cavill estaba ansioso por examinar más profundamente. Y, dadas las asociaciones entre Geralt y algunos personajes inesperados, incluidos Istredd (Royce Pierreson) y Triss (Anna Shaffer), esas cualidades de Geralt realmente comienzan a brillar.

"Fue una oportunidad maravillosa poder profundizar en el personaje que vemos en los libros.", admitió Cavill, "en la primera temporada, en realidad no tuvimos la oportunidad de hacerlo, por lo que esta vez podremos ver la cara más intelectual, filosófica y conmovedora del personaje. Geralt también se da cuenta de que no puede hacerlo todo por sí mismo. Está tan acostumbrado a resolver problemas por sí solo... y a veces sin éxito. Entonces pide ayuda externa, y esos personajes dicen "esto es más grande de lo que crees". Lo ayudan a descubrir algunas respuestas, lo que ayuda al desarrollo de su personaje.

La temporada 2 de The Witcher es más audaz y más compleja que la primera, ya sea fijándonos en que explora más en profundidad el Continente o a sus personajes con más detalle. Las líneas de batalla se trazan interna y externamente, con momentos impactantes y traiciones acechando en cada esquina.

Al igual que el elenco de The Witcher espera que la segunda temporada sea tan entretenida como la primera, también esperan que ofrezca un reflejo del mundo que nos rodea y que superemos nuestros propios demonios, especialmente ahora que las comunidades y los países nunca han estado más divididos.

"Todos los personajes evolucionan y maduran esta temporada", dijo Chalotra, "nuevos retos y desafíos se presentan ante ellos, en forma de monstruos, humanos, elfos, guerra y esa línea en contra de los elfos y la discriminación contra ellos es algo que se hace de manera brillante. Espero que haga reflexionar con lo que está sucediendo hoy en día."

"Creo que cada personaje está tratando de descubrir por qué están aquí, en este Continente que se está derrumbando", añadió Batey, "y se preguntan a sí mismos '¿cuál es mi propósito?'. En la temporada 1, nos estábamos preparando para comenzar nuestra travesía, y en la segunda, parece que estamos listos para comenzar a correr".

La temporada 2 de The Witcher ya está disponible en Netflix, desde hoy, 17 de diciembre.