Vete preparando: la grabación de la temporada 3 de The Witcher season 3 está a punto de comenzar

La temporada 3 de The Witcher en Netflix comenzará a grabarse dentro de nada.

La producción de la temporada 3 de The Witcher está a punto de comenzar, tal y como sugiere uno de sus protagonistas en sus redes sociales, y además, así lo ha afirmado un informe.

El rodaje de la próxima entrega de esta exitosa serie de Netflix, cuya segunda temporada se estrenó en diciembre de 2021, comenzará de forma inminente en Eslovenia, según la popular web para fans de The Witcher llamada Redanian Intelligence. Como el actor protagonista de The Witcher, Henry Cavill, ya está en el país, parece que la afirmación de Redanian Intelligence no se equivoca.

Ya sabíamos desde hace un tiempo que la grabación de tercera temporada de The Witcher comenzaría a principios de 2022. La creadora Lauren Schmidt Hissrich ya le dijo a TechRadar en una entrevista que tuvo lugar en diciembre de 2021, que el guion de la temporada 3 ya está casi terminado. Por otro lado, Hissrich y otros miembros del equipo fueron vistos visitando los nuevos lugares de grabación en enero.

Ahora la cosa va más allá, ya que según Redanian Intelligence, también la mayor parte del elenco y el equipo de la serie se han personificado en el norte de Eslovenia, y concretamente, la gente local vio a Cavill (Geralt de Rivia) y a su coprotagonista Freya Allen (Ciri). Desde entonces, Cavill ha revelado a través de su cuenta de Instagram que se ha reunido con Héctor, el nuevo caballo de Geralt, y el doble de acción Laszlo Juhasz. Por lo tanto, todo parece confirmar que el rodaje empezará muy, muy pronto.

A post shared by Henry Cavill (@henrycavill) A photo posted by on

El informe de Redanian Intelligence ha dado más detalles, ya que sugiere que la temporada 3 se grabará en múltiple localizaciones, lo que incluye Kranjska Gora y Postojna (ambas en Eslovenia).

Pero hay más, ya que la cuenta de Twitter Fellowship of Fans afirma que el Castillo de Predjama, que está cerca de Postojna, permanecerá cerrado al público el 5 de abril. ¿Será que reservan este día para que se pueda grabar la tercera temporada de The Witcher? Es muy posible, aunque imposible de confirmar ahora mismo.

También resulta interesante que el comienzo de la grabación de la temporada 3 sea por las mismas fechas en las que se terminó de grabar la segunda, cosa que pasó el 2 de abril de 2021, por lo que esto es una pista más de que realmente van a empezar a rodar ya los próximos capítulos.

Si quieres, puedes echar un vistazo a la entrevista que nos concedieron en diciembre la creadora Hissrich, Henry Cavill y otros miembros del elenco.