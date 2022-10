Mazazo para los fans de The Witcher: se confirma la temporada 4, pero sin Henry Cavill

¡Vaya disgusto me llevé anoche! Desee con todas mis fuerzas que se tratara de una broma pesada, pero no... Henry Cavill abandona su papel de Geralt de Rivia en The Witcher.

Supongo que deberíamos alegrarnos porque Netflix ha anunciado que la serie The Witcher ha sido renovada para una cuarta temporada, pero claro, la otra revelación nos ha caído a los fans de la serie como un jarro de agua fría: la estrella Henry Cavill no volverá a ser Geralt de Rivia. La temporada 3 de The Witcher (opens in new tab), que estamos esperando pacientemente y cuyo estreno será en verano de 2023, será la última vez que veremos a Cavill en este papel que estaba hecho a su medida.

Según el anuncio de Netflix (opens in new tab), y tal y como el propio Henry Cavill también ha compartido en redes sociales, Liam Hemsworth será el que recoja el testigo y pondrá una nueva cara a Geralt de Rivia. Este cambio en el reparto es la única información que tenemos por el momento sobre la cuarta temporada.

Henry Cavill nos ha dado la mala noticia en Instagram con estas palabras: "Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado repleto tanto de monstruos como de aventuras, y por desgracia, dejaré mis espadas para la cuarta temporada". "En mi lugar, el fantástico señor Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco".

"Como ocurre con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que he pasado encarnando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices. Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad maravillosa, disfruta explorándolo y viendo lo que puedes encontrar".

Por otro lado, Liam Hemsworth ha dicho: "Como fan de Witcher, estoy encantado con la oportunidad de interpretar a Geralt of Rivia". "Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me ceda las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el siguiente capítulo de su aventura".

"Henry, he sido un fan tuyo durante años y me ha inspirado lo que has aportado a este querido personaje". "Puede que me hayan dejado el listón muy alto, pero estoy realmente emocionado de entrar en el mundo de The Witcher".

¿Tenemos que darle una oportunidad al nuevo Geralt los fans de The Witcher?

Por supuesto, se pueden encontrar reacciones de todo tipo a la noticia en las redes sociales, pero casi todas ellas de consternación.

Ahora mismo me debato entre si expresarme con lo que me sale del corazón, como buena fan de The Witcher, o si tratar de ser más objetiva como editora de un medio de comunicación... Así que haré las dos cosas.

A nivel personal, me incluyo entre los fans mosqueados que conforme han leído la noticia han decidido no ver la temporada 4 de The Witcher sin Henry Cavill... Pero por suerte, tengo mucho tiempo para reflexionar sobre ello, calmar mi decepción, y aceptar la realidad.

Probablemente sea justo darle una oportunidad a Liam Hemsworth. Cavill ha sido, y todavía es, un Geralt de Rivia maravilloso y que va a ser muy difícil sustituir.

Hubiera sido fantástico que el reparto de la serie se mantuviera fijo, pero en cierta manera, no hay razón para no tener esperanzas de que Liam también pueda hacerlo muy bien. Esto es algo que también hemos visto en muchas otras series. Por ejemplo, recientemente hemos visto cómo han ido cambiando el reparto de La Casa del Dragón de HBO a lo largo de la temporada, y lo cierto es que el resultado ha sido satisfactorio. Claro que no es lo mismo acostumbrarte a un personaje durante unos cuantos capítulos, que durante varias temporadas, pero bueno.

Luego está Doctor Who, que recientemente se despidió de Jodie Whittaker como su estrella principal. La diferencia es que en este caso los cambios de reparto están integrados en la narrativa de la serie, pero de nuevo es una prueba de que un cambio en el reparto no tiene por qué acabar con el éxito de una serie.

Sin embargo, tendremos que esperar un tiempo para ver cómo lo hace Hemsworth. Es de suponer que el rodaje de la cuarta temporada de The Witcher todavía no ha comenzado, y tampoco hay indicios de que vaya a ponerse en marcha en breve. Como muy pronto se estrenará en 2024.

Netflix espera que el cambio de Cavill por Hemsworth no repercuta en la popularidad de la serie, que al fin y al cabo, es una de las series más populares de la plataforma... aunque lo tiene difícil. También cabe recordar que el spin-off The Witcher: Blood Origin (El Origen de la Sangre) (opens in new tab)se estrena el 25 de diciembre de 2022, y eso debería darnos a los fans algo con lo que calmar nuestras ansias hasta que la tercera temporada de The Witcher se estrene en verano del año que viene.

Como fan, me gustaría conocer el motivo real por el que Cavill abandona The Witcher. Hay varias teorías, la primera, que como el actor volverá a su papel de Superman, tal y como ha revelado recientemente, eso le quitará tiempo para poder dedicarse a la serie. Otra teoría es que Henry Cavill se va por estar en desacuerdo con el equipo productivo: lo cierto es que la estrella es fan total de The Witcher, pero lleva tiempo quejándose de que la serie se aleja demasiado del contenido original de los libros. Y por supuesto, siempre es posible que el actor simplemente se haya cansado de interpretar a Geralt de Rivia.