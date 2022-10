Netflix har bekräftat en en fjärde säsong för The Witcher, men Henry Cavill kommer inte att återvända

Medan vi tålmodigt väntar på säsong 3 av The Witcher så har vi fått ta del av positiva, samt potentiellt negativa, nyheter om fantasyseriens framtid: Netflix har bekräftat en fjärde säsong för serien, men huvudrollsinnehavaren Henry Cavill kommer inte att återvända som Geralt of Rivia.

Netflix meddelar (Öppnas i ny flik) att Liam Hemsworth, kanske mest känd som Gale Hawthorne i Hunger Games-trilogin, kommer att kliva in i rollen. Denna förändring i rollistan är i princip den enda information vi har om säsong 4 för tillfället.

"Min resa som Geralt of Riva har varit fylld med både monster och äventyr, men tyvärr kommer jag lägga ned min medaljong och mina svärd till säsong 4", säger den avgående Cavill i ett uttalande "I mitt ställe kommer den fantastiska herr Liam Hemsworth ta över White Wolfs mantel."

"Som med de största litterära karaktärerna, så skickar jag vidare facklan med vördnad över den tid som ägnas åt att förkroppsliga Geralt och med entusiasm för att se Liam ta sig an denna mest fascinerande och nyanserade av man. Käre Liam, den här karaktären har ett fantastiskt djup, så njut av att dyka in i rollen och se vad du kan hitta."

Hemsworth tillalde: "Som ett Witcher-fan är jag överlycklig över möjligheten att få spela Geralt of Rivia. Henry Cavill har varit utmärkt i rollen som Geralt och jag känner mig ärad över att han låter mig ta över tyglarna med möjligheten att få bära White Wolfs svärd för nästa kapitel i äventyret."

"Henry, jag har varit ett fan av dig i åratal och har blivit inspirerad av vad du gett den här älskade karaktären. Jag må ha stora skor att fylla, men jag är verkligen exalterad över att kliva in i The Witchers värld."

Låt oss vänta och se

Precis som väntat kan du hitta alla möjliga reaktioner på nyhetssidor och i sociala medier, men det är troligen bäst att avvakta med omdömet till förändringen faktiskt sker till säsong 4. Vi kan dock konstatera att Cavill har varit fantastisk i rollen och kommer bli svår att ersätta.

I en perfekt värld så hade inte förändringar gjorts i rollbesättningen, men det finns ingen anledning till att tro att Hemsworth inte kulle kunna imponera som Geralt. Vi har nyligen sett planerade förändringar i rollistan i HBO:s House of the Dragon, en annan episk fantasyserie som skapat en lojal fanbas, vilket visar att det kan fungera om det görs rätt.

Vi har även ett annat exempel i Doctor Who, där Jodie Whittaker nyligen tackade för sig som huvudrollsinnehavare. Skillnaden här är att förändringarna i rollistan är inbyggda i seriens narrativ, men det visar återigen att förändringar inte behöver bromsa ned populariteten för en serie.

Vi kommer att få vänta och se hur Hemsworth presterar i rollen som Geralt. Förmodligen har inte ens The Witcher säsong 4 börjat spelas in och det finns inga tecken på att det kommer att ske inom en snar framtid. Vi förväntar oss att säsongen släpps under 2024 som tidigast.

Netflix kommer att hoppas att förändringen från Cavill till Hemsworth inte kommer påverka seriens popularitet, som är en av streamingtjänstens största titlar. Spin-offen The Witcher: Blood Origin släpps på juldagen och kommer att värma upp fansen fram till dess att säsong 3 av The Witcher släpps någon gång nästa år.

Netflix har inte kommunicerat ut någon anledning till varför de gör den här förändringen. Med tanke på att Cavill just bekräftat att han återvänder som Stålmannen i en ny film så kanske han inte har tid för The Witcher längre. Eller så kanske han känner att det är dags att ta en paus från Kontinenten.