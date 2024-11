Samsung One UI 7 kan lägga till AI-sammanfattningar för aviseringar, precis som Apple Intelligence

Galaxy AI ryktas komma till Samsung-telefoner

Kan introduceras som en del av One UI 7

Apple Intelligence erbjuder redan en liknande funktion

Ett nytt rykte antyder att Samsungs kommande One UI 7-uppdatering kan lägga till en ny Galaxy AI-funktion som redan finns i Apple Intelligence i iOS 18.1: sammanfattningar av aviseringar.

Detta kommer från den kända läckan @chunvn8888 (via SamMobile), men det finns inte så mycket detaljer ännu. Allt som sagts är att Galaxy AI har fått en funktion för aviseringar som kallas AI notification. Uppdateringen har ännu inte tillkännagivits offentligt, vilket får oss att tro att den för närvarande testas som en del av One UI 7. Vi förväntar oss en betaversion av One UI 7 bli tillgänglig för Samsung-användare innan månadens slut.

Om funktionen läggs till i Galaxy AI-serien finns det en god chans att den fungerar på olika telefonmodeller: vi har sett Galaxy AI-funktioner läggas till på äldre telefoner som Galaxy S22 efter att de ursprungligen lanserades med Galaxy S24.

Kan vara en bra idé

Galaxy AI now has notification summary feature, it's called AI notification.November 2, 2024

Idén med sammanfattningar i Apple Intelligence är att AI läser alla dina meddelanden och plockar ut de viktigaste punkterna – vilket sparar tid då du slipper läsa dem individuellt.

Funktionen är fortfarande ny och har inte varit en total framgång. TechRadars John-Anthony Disotto beskrev upplevelsen som något obehaglig och funktionen fungerar inte särskilt bra för personliga meddelanden - exempelvis om man får tunga besked om något.

Det är kanske bäst att den kan stängas av eller anpassas för varje app. Vissa typer av appar och aviseringar passar bättre för sammanfattning än andra. Samsung verkar tro att funktionen är värd att ha och potentiellt användbar för Galaxy-användare. Om den snart dyker upp som en Galaxy AI-funktion, skulle den ansluta till verktyg som Sketch to Image och AI-driven ljudtranskription.

