Now Bar är en av de bästa funktionerna i One UI 7 – och kan snart komma till din billigare Samsung-telefon

En av våra favoritfunktioner i One UI 7 (Samsungs version av Android 15) är Now Bar – en widget för låsskärmen som visar liveuppdateringar – och det verkar som att Samsung planerar att göra funktionen tillgänglig på fler enheter än bara sina flaggskeppsmodeller.

Vi har redan sett Now Bar på Samsung Galaxy S25 och i betaversion på Samsung Galaxy S24, men teamet på SamMobile har nu hittat bevis för att funktionen även är på väg till den mer prisvärda Samsung Galaxy A06 5G.

Detta framgår av läckta specifikationer och marknadsföringsmaterial för den kommande enheten, där Now Bar nämns som en av uppgraderingarna. Telefonen är uppföljaren till Galaxy A06 LTE, som lanserades förra året.

Detta är goda nyheter för dem med budget- eller mellanklassmodeller från Samsung: Galaxy A06 5G förväntas vara en instegsmodell, så om den kommer att kunna visa Now Bar på skärmen, borde de flesta nuvarande och framtida Samsung-enheter också kunna göra det.

One UI 7 och äldre telefoner

One UI 7 har fått en visuell översyn. (Image credit: Samsung / Future)

Now Bar lånar vissa idéer från Dynamic Island på iOS, som också visar information som livesportresultat, leveransuppdateringar och annat som du kanske vill ha kontinuerliga realtidsuppdateringar om.

Den blir en del av ett gäng nya funktioner som introduceras med One UI 7, inklusive AI-baserad skrivassistans, förbättrat säkerhetsskydd och en designöversyn som ger ett modernare och mer responsivt gränssnitt.

Det verkar dock som att Now Bar kommer till alla Galaxy-enheter som får One UI 7, men samma sak gäller inte för alla nya funktioner. Funktionen Now Brief, som använder AI för att visa relevant information när du behöver den, kommer exempelvis inte att finnas på äldre enheter (via GSMArena).

Sedan finns också frågan om när One UI 7 kommer att rullas ut till en bredare publik. Alla framtida Galaxy-telefoner, inklusive Galaxy A06 5G, bör ha mjukvaran förinstallerad – men om du har en enhet som släpptes före 2025 kan du få vänta ett tag.