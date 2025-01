Jag har testat de nya Galaxy AI-funktionerna i S25 Ultra – detta tyckte jag

Från vår skribent Hamish Hector;

Samsungs nya S25-telefoner presenterades precis vid Galaxy Unpacked-eventet i januari 2025, men det var inte allt som visades upp. Samsung gav oss även en försmak av de AI-drivna verktygen som lanseras tillsammans med de nya enheterna – och jag har haft chansen att prova dem.

Stjärnan i showen var Now Brief, en funktion som teasades inför eventet och som låter din telefon erbjuda personligt anpassade dagliga översikter baserade på ditt schema och dina vanor.

Genom att hämta information från din kopplade e-post, kalender, plånbok, tillbehör (som Galaxy Ring eller Galaxy Watch) och andra Samsung-enheter (till exempel din Samsung TV), lovar Now Brief att ge dig en snabb översikt av dagen. Den kan påminna dig om att förbereda dig inför en kommande resa, att ta det lugnt eftersom du inte sovit bra, eller att en kupong håller på att gå ut idag. Under dagen anpassar sig Now Brief för att passa dina preferenser och hjälpa dig att nå dina mål – till exempel kan du på eftermiddagen få en påminnelse om att ta en promenad om du inte nått dina dagliga hälsomål, med tips på hur du kan förbättra din aktivitet.

Now Brief (Image credit: Samsung)

Samsung säger att Now Brief kommer att förstå dig genom dess Personal Data Engine. Den lär sig vilka tips som bör prioriteras och vilka aspekter som inte behöver inkluderas eftersom de inte är relevanta för dig. Mest intressant är Samsungs fokus på integration med sina IoT-uppkopplade enheter – med en presentation som betonade förbättrade integrationer du kan låsa upp om du parar din nya Samsung-telefon med andra Samsung-enheter som en TV eller smartklocka (en taktik som Apple länge använt för att locka användare att köpa en hel Apple-ekosystemuppsättning).

Eftersom funktionens fokus ligger på att förstå telefonens användare fick jag den svagaste upplevelsen av Now Brief av de tre funktionerna jag testade. Testenheten visste ingenting om mitt personliga schema eller vem jag är, så den kunde bara berätta om väderförhållandena i närheten (vilket inte var särskilt användbart). Jag hoppas att den fullständiga lanseringen blir mer spännande och att funktionen även kommer till äldre enheter som Samsung Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 och Fold 6. Now Brief har potential att bli den bästa nya AI-funktionen.

Jag glömmer ständigt saker i mitt hektiska schema tills i sista minuten, så en regelbunden uppdatering om vad som väntar och påminnelser om att nå mina dagliga hälsomål kan vara väldigt användbart – men det beror på hur väl detta implementeras. AI-funktioner lovar mycket, men kommer Now Brief att leverera?

Nu kan Bar ger dig snabba notiser om det viktigaste. (Image credit: Samsung)

Skapa ordning i kaoset

För er som älskar att spela in videor – oavsett om det är för att dela med vänner, familj eller följare – kan de nya telefonerna nu dra nytta av en ny ljudredigeringsfunktion på enheten som kallas Audio Eraser. Vi har sett ett liknande verktyg från Google Pixel 8, där AI identifierar olika ljudtyper i en video och gör det möjligt att höja eller sänka dem efter behov.

Under en demo innan Galaxy Unpacked-eventet kunde jag spela in ett klipp av en Samsung-representant som pratade medan jag klappade högt och skapade oväsen i bakgrunden. När jag lyssnade på klippet var det svårt att höra vad de sade.

Men när jag gick in i telefonens videoredigerare och justerade ljudet – sänkte mitt störande ljud och höjde deras röst – blev resultatet mycket bättre. Även om det fanns en viss distortion i deras röst lät det betydligt tydligare än den oredigerade ljudupptagningen. Vi behöver testa funktionen mer ingående, men jag förväntar mig att Audio Eraser blir perfekt för att göra saker som konsertinspelningar ännu bättre.

Samsung Galaxy S25 Ultra hands-on – head-turning power and all-encompassing AI - YouTube Watch On

För er som föredrar att använda AI för att skapa bilder får Samsungs Sketch to Image-verktyg också en uppgradering som gör det enklare att kombinera verkliga och AI-genererade element.

I demot kunde jag kombinera ett skriftligt kommando – jag valde "en isig sjö i tecknad stil" – med en befintlig bild (i det här fallet ett foto av en slumpmässig hund som representerade min valp). Galaxy AI lyckades kombinera dessa två delar till en enda bild och genererade en illustration av en hund som såg ut som den på fotot, lekandes vid en sjö i snön, allt i en tecknad stil.

AI-generering av bilder är kanske inte för alla, men om du gillar att experimentera med denna funktion och vill ha mer frihet att kombinera verkliga och artificiella element verkar detta vara en solid förbättring jämfört med tidigare verktyg på Samsung-enheter.